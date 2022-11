bz-Serie "Was ich noch zu sagen hätte...": Colette Greder

Was ich noch zu sagen hätte... «Über die letzten Jahre habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, auf sich selbst und sein Herz zu hören» Im Älterwerden sieht Colette Greder (76) einen grossen Vorteil: Man darf weiser werden. Und mit mehr Mut und Selbstvertrauen auf das Leben zugehen. Aufgezeichnet von Denise Dollinger Jetzt kommentieren 05.11.2022, 05.00 Uhr

Die Schauspielerin und Chansonniere Colette Greder stammt aus dem Elsass. Christian Flierl

«Blicke ich auf mein bisheriges Leben zurück, verspüre ich eine grosse Dankbarkeit für ganz viel Vergangenes. 1974/75 beispielsweise, war ein unglaublich spannendes Jahr. Ich lernte meinen Ex-Mann Martin kennen und bekam zeitgleich mein allererstes Engagement am Theater Fauteuil bei der ersten Basler Revue.

Es folgten 45 Jahre, in welchen ich bei den verschiedensten Aufführungen am Fauteuil mitwirken konnte, 28 Jahre jung war ich damals. Und ohne Erwartungen und Anstrengungen ging eine Türe nach der anderen auf. Eine wunderbare Erfahrung.

Mittlerweile glaube ich, zu verstehen, dass das Leben ganz oft einfach ‹passiert›.

Ich habe mehrfach erlebt, dass, wenn ich etwas unbedingt wollte und mich schon fast krampfhaft darum bemühte, die Dinge nicht funktionierten. Nicht selten kam später dann etwas anderes auf mich zu, dass viel besser zu mir und meinen aktuellen Umständen passte. Nicht immer konnte ich das sofort erkennen und schätzen, war oftmals enttäuscht oder versuchte das, was ich ursprünglich haben wollte, mit mehr Anstrengung doch noch zu erreichen.

Unterdessen bin ich in meiner Aufmerksamkeit Gott sei Dank geschulter. Ich habe gelernt, alte Muster zu entlarven. Das ist ein Vorteil des Älterwerdens: Man darf weiser werden. Könnte ich gewisse Entscheidungen von früher mit meinem jetzigen Wissensstand fällen, würde ich manche Dinge wahrscheinlich anders machen. Mutiger und mit mehr Selbstvertrauen.

Ganz oft passiert es, dass man die kleine Stimme in sich erdrückt. Die Gründe dafür sind vielfältig. Der Beruf, die Gesellschaft, die Angst davor anders zu sein… Ich habe dies lange Zeit gemacht. Mit der Zeit jedoch gemerkt, wie wichtig es ist, auf sich selbst zu hören. Nein zu sagen, aber auch ja. Ja zu sich selbst.

Vor einigen Jahren bin ich auf die vier toltekischen Akkorde gestossen – eine mexikanische philosophische Lehre. Die Maxime sind vier Dinge: Sei untadelig mit deinen Worten, nimm nichts persönlich, ziehe keine voreiligen Schlüsse, tu immer dein Bestmögliches. Ich merkte bei der Anwendung dieser Maximen, dass sich der Umgang mit meinen Mitmenschen und mir selbst veränderte: Toleranz und Nachsichtigkeit setzten sich allmählich ein. Kurz, das Miteinander wird klarer und harmonischer.

Meines Erachtens sollte es ein Schulfach geben, das sich genau diesen Punkten widmet. Das sind Weisheiten, die helfen, zufrieden und harmonisch zu leben. Es würde jungen Menschen – und auch allen anderen – etwas sehr Wertvolles mit auf den Weg geben. Etwas, was ich im Leben zentral finde, ist, dass man nicht alles für selbstverständlich nimmt.

Ich bin gerne noch neugierig, sei es bei Begegnungen oder hinsichtlich irgendeines Ereignisses. Es fängt vielleicht beim Zuhören, was das Gegenüber sagt, an. Mir ist bewusst, dass ich mich wiederhole, wenn ich sage, dass es eine Herz-Hirn-Kohärenz braucht. Und das ist für mich in diesen chaotischen Zeiten wichtiger denn je.

Ich glaube daran, dass die Liebe immer siegt.

Man merkt, ob ein Mensch aus Liebe handelt. Ich erinnere mich, dass ich vor vielen Jahren für eine Operation im Spital war und dabei sehr viel Blut verlor. Es gab eine Krankenschwester, die regelmässig zu mir ans Bett kam, um meinen Blutdruck zu messen oder eine Spritze zu geben. Sie sagte nie viel, machte ihre Arbeit und war mit ihrem Herz dabei. Ihre Präsenz war mir das Wichtigste. Natürlich war ich in meinem Zustand übersensibel – aber für mich ist dieses Erlebnis bis heute ein Beispiel für selbstlose Liebe.»

