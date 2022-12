bz-Serie "Was ich noch zu sagen hätte...": Ueli Mäder

Was ich noch zu sagen hätte... Ueli Mäder: «Es war mir schon immer wichtig, das zu machen, was ich für richtig halte» Ueli Mäder (71) hat sich bereits als Kind für die soziale Gerechtigkeit eingesetzt und scheute dafür zeitlebens keine Mühe. Der emeritierte Soziologieprofessor beobachtet mit kritischem Blick aber auch mit Zuversicht die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen. Aufgezeichnet von Stephanie Weiss Jetzt kommentieren 17.12.2022, 05.00 Uhr

Ueli Maeder ist seit 50 Jahren verheiratet und hat mit seiner Frau drei Kinder und mehrere Pflegekinder aufgezogen Christian Flierl

«In meinem Leben konnte ich vieles verwirklichen – das hat mir mein Umfeld ermöglicht. Ich hatte ein frühes Interesse für die Gesellschaft und habe mich im Sport engagiert. Seit der Pensionierung bin ich nicht mehr so aktiv wie früher und bin aus allen Gremien ausgestiegen mit Ausnahme der Ombudsstelle der Universität Basel. Das mache ich als Dank gegenüber der Uni, die mich als kritischen Soziologieprofessor immer gestützt hat. Es war mir schon immer wichtig, das zu machen, was ich für richtig halte.

Damit eckte ich bereits im Kindergarten und in der Schule an, wo mich der Rektor von der Schule werfen wollte, weil ich eine anarchistisch-pazifistische Zeitschrift herausgab.

Mein Klassenlehrer hielt aber seine schützende Hand über mich. Später verunmöglichte mir die Dienstverweigerung im Militär gewisse Optionen. So wies mich etwa ein Lehrerseminar ab, nachdem das Gesuch bis in den Solothurner Regierungsrat behandelt wurde. Ich komme aufgrund meiner ‹subversiven Tätigkeiten für den Staatsdienst nicht in Frage› – so die Begründung. Basel hat sich da liberaler gezeigt.

Das soziale Engagement haben mir meine Eltern vorgelebt, die sich um sogenannt Randständige kümmerten. Diese Leute, die teilweise bei uns lebten, fand ich interessant, weil sie nicht 08/15 waren. Mein Vater, ein Metzger kam aus einer Alkoholikerfamilie, war selber gefährdet und fand über das Blaue Kreuz eine Fürsorgestelle. Er war zwar nicht ausgebildet, machte es aber intuitiv gut.

Seine Art, wie er um die 300 Leute begleitete, imponierte mir.

Mit meiner Frau Esther bin ich seit 50 Jahren verheiratet und habe mit ihr drei Kinder sowie Pflegekinder grossgezogen. Auch wir nahmen einige Suchtmittelabhängige bei uns auf, was manchmal grenzwertig war, wenn die neben unseren kleinen Kindern ausflippten. Da würde ich heute abgrenzender und zurückhaltender handeln.

Rückblickend bin ich der Meinung, dass ich die vielen Erwartungen, die an mich gestellt wurden, mehr hätte hinterfragen sollen. Ich habe mich zu fest drängen lassen, wenn jemand Unterstützung brauchte. So zog ich solche Fälle an und mutete meiner Familie viel zu. Lieber weniger machen und das dafür konzentrierter und fundierter – so meine Devise.

Früher hatte ich immer das Gefühl, zu allem ja sagen zu müssen, weil ich so privilegiert bin.

Manchmal frage ich mich, wieso ich trotz den aktuellen Entwicklungen noch so viel Zuversicht habe. Ich schimpfe ja viel über die ökonomisierte Gesellschaft, welche bis in alle Lebensbereiche finanzgetrieben ist. Alles muss kurzfristig rentieren - dieser Drive ist stark spürbar.

Gleichzeitig erlebe ich jeden Tag Menschen, die versuchen ein gutes Leben zu führen. Sie reden vielleicht nicht von sozial, ökologisch oder gleichberechtigt, verhalten sich aber entsprechend. Das ist eine Kraft, die nicht messbar ist, die aber bei ganz vielen Leuten wirkt. Das nährt die Hoffnung.

Neue bz-Serie «Was ich noch zu sagen hätte ...» In der neuen Serie «Was ich noch zu sagen hätte ...» erzählen ältere Menschen aus der Region über Erlebnisse, Erfahrungen und Erkenntnisse, die sie aus ihrem bisherigen Lebensweg mitgenommen haben. Möchten Sie oder jemand, den Sie kennen, ebenfalls mitmachen? Dann melden Sie sich doch unter info@bzbasel.ch.

Jugendliche werden heute viel stärker in einem pluralisierten Kontext sozialisiert. Diese Vielfalt hat eine positive Wirkung, weil das Denken so weniger kategorisierend und polarisierend ist. Eigentlich wären die Chancen für eine hohe Lebensqualität gut. Man verbindet diese aber mit einem hohen Konsumstandard, so dass neue Normierungen entstehen, die Druck erzeugen.

Natürlich ist das schwierig, aber man sollte junge Menschen darin unterstützen, sich weniger von Schema F-Meinungen drücken zu lassen und sich stattdessen die Zeit und Freiheit zu nehmen, um selbstkritisch zu reflektieren. So entwickelt sich ein verstehender Zugang zu dieser komplexen Welt.»

