bz-Serie "Was ich noch zu sagen hätte...": Margrit Klein

Was ich noch zu sagen hätte Margrit Klein (98): «Wir sahen, wie im Gundeldingerquartier Bomben heruntergingen» Sie wuchs in einer Welt auf, die für heutige Generationen unvorstellbar ist. Margrit Klein erzählt von ergatterten Süssigkeiten, dem Tod ihres Vaters und Bomben in Basel. Aufgezeichnet von Stephanie Weiss Jetzt kommentieren 03.12.2022, 05.00 Uhr

«Margrit Klein (98) erstaunt es, dass sie so alt geworden ist.» Christian Flierl

«Ich wuchs als drittes von vier Kindern in der Neuen Welt in Münchenstein auf. Weil ich gerne zur Schule ging, hätte ich am liebsten die Matura gemacht. Mein Vater wollte aber keine ‹gelehrten› Kinder, deshalb musste ich gar nicht erst fragen.

Mein Grossvater leitete das Nebenwerk am Dalbedyych, wo Strom für Licht erzeugt wurde. Das Maschinenhaus grenzte direkt an die Klein Läckerlifabrik, von wo aus wir Kinder in die Backstube schauen konnten. Meine Mutter bekam bald vom Zahnarzt einen Rüffel wegen unserer Zähne, weil wir allerlei Süsses ergatterten. Als mein Grossvater starb, übernahm mein Vater seine Stelle.

Dann kam die Bedrohung von Hitler – ich habe noch heute diese Stimme im Ohr. Wir verfolgten das Geschehen intensiv. Eines Nachts gab es einen grossen Knall.

Mein Vater rannte im Nachthemd hinaus und schrie ‹der Hitler kommt›.

Es war aber nicht Hitler, sondern die Explosion eines Petrolkellers im Dreispitz. Papa führte uns übers Dach, damit wir das Feuer sehen konnten. Fünf Tage vor Kriegsausbruch starb er an plötzlichem Herztod. Das war furchtbar, denn es gab damals keine Witwenrente. Meine Mutter, ihr Schwager und mein Bruder versuchten, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Mit der Hilfe meiner älteren Geschwister kamen wir über die Runden.

Nach einem Welschland Aufenthalt besuchte ich die Handelsschule in Basel und hatte meine erste Stelle an der Freien Evangelischen Schule. Später war ich für die Administration eines grossen Malergeschäfts zuständig.

Als ich zwanzig wurde, bekam ich ein Aufgebot für vier Wochen Landdienst. Ich kam zu einer Bauernfamilie in Wenslingen im Oberbaselbiet und freute mich, etwas Neues kennen zu lernen. Als Erstes musste ich draussen Socken waschen. Das Wasser war danach fast schwarz – das war mein Einstieg. Einmal sammelte ich im Garten Zwetschgen auf, als es Alarm gab. Die Bäuerin rief mich herein. Als ich wieder nach draussen durfte, lag unter dem gleichen Zwetschgenbaum ein grosser Metallsplitter.

Zu Hause gingen wir während des Alarms immer raus, um die vielen amerikanischen Flugzeuge zu beobachten. Einmal sahen wir, wie im Gundeldingerquartier Bomben heruntergingen. Später wurde ich für die Ortswehr aufgeboten und musste im Quartier kontrollieren, ob alle Verdunklungsvorhänge gezogen waren.

Kurz darauf machte ich Bekanntschaft mit dem Neffen von André Klein, dem Gründer des Läckerlihuus. Er hatte eine Stelle als Ladenchef im Welschland und ich zog mit 23 zu ihm. Wir mussten mit sehr wenig Geld auskommen.

Als unser erster Sohn viel zu früh auf die Welt kam, musste ich ihn drei Wochen alleine in der Klinik lassen und die Milch per Express schicken.

Dann bekamen wir Bericht, dass wir ihn abholen sollen. Er war in Watte gepackt und hatte links und rechts eine Bettflasche.

Nun musste ich selber schauen, wie ich ihn durchbringe. So etwas kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Bevor der zweite Sohn kam, kehrten wir nach Münchenstein zurück und betrieben in der Rebgasse einen Lebensmittelladen. Obwohl ich eine Risikoschwangerschaft hatte, musste ich arbeiten, weil sonst das Geld nicht gereicht hätte. Zum Glück unterstützte mich meine Familie immer, wenn es schwierig war oder mein Mann krankheitshalber ausfiel.

Später bauten wir ein Haus in Lausen, wo wir neun Jahre glücklich lebten. Mein Mann übernahm dann einen grossen Haushalt- und Eisenwarenladen in Schwyz. Ich wollte nicht weg, hatte aber keine Chance, etwas dagegen zu unternehmen.

Damals wurde uns Mädchen eingebläut, sich dem Mann unterzuordnen.

Nach fünf Jahren zogen wir nach Lausen zurück, arbeiteten für die Pro Senectute und engagierten uns auch nach der Pensionierung für das Alter.

Seit August lebe ich im Altersheim Frenkenbündten. Obwohl ich drei Herzinfarkte und eine schwere Lungenentzündung hatte, konnte ich nicht sterben. Ich wäre gerne gegangen. Trotz der vielen gesundheitlichen Probleme hatte ich ein gutes Alter und bin sehr dankbar, dass ich von meinen Söhnen und anderen lieben Menschen um mich herum so gut betreut werde.»

