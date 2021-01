Was macht eigentlich... Regisseur Thom Luz über die Kraft des Theaters in Zeiten der Pandemie Was tun Künstlerinnen und Künstler, wenn alle Theater, Museen und Konzerthäuser geschlossen sind? In loser Folge lässt die bz sie aus ihrem Alltag erzählen. Den Anfang macht der Theaterregisseur Thom Luz. Eigentlich wohnt er in Basel. Wir haben ihn per Skype jedoch in München erreicht, am Tag vor seiner neusten Premiere am Residenztheater München. Mathias Balzer 27.01.2021, 10.00 Uhr

Thom Luz findet Streamings von Theaterstücken meist ziemlich hilflos. C Lucia Hunziker / bz Zeitung für die Region

Aufgezeichnet von Mathias Balzer

«Ich bin gerade an den Endproben. Am Samstag ist der Premierentermin am Residenztheater in München. Deshalb bin ich seit Anfang Januar hier, entweder in diesem Hotelzimmer oder im Theater. Die ersten fünf Tage nach der Einreise aus der Schweiz waren ich und mein Team für fünf Tage in Arbeitsquarantäne, wo wir uns nur im Theater und Hotel aufhalten durften, mit anschliessendem Test. Ich finde das aber im Moment gar nicht so schlimm. Während der Endproben mache ich auch im Normalfall nichts anderes als zwischen dem Theater und der Unterkunft hin und her zu pendeln.

Das Konzept am Residenztheater ist wie an den meisten grossen Häusern folgendes: Seit Beginn der Pandemie wurde weitergeprobt. Alle Stücke werden auf den Premierentermin fertiggestellt und dann eingelagert, bis man sie spielen kann. Gewisse Inszenierungen (nicht alle) wurden aufgezeichnet und gestreamt. So gibt es zunehmend Stücke, die zwar fertig sind, die aber noch niemand gesehen hat. Zudem haben wir rigide Hygiene- und Vorsichtsmassnahmen: Maskentragen, Abstandhalten, Lüften, regelmässige Tests - viele Dinge sind auf der Bühne wegen der Sicherheitsabstände nicht möglich. Das ist schon eigenartig.

"Wolken", Inszenierung von Thom Luz am Residenztheater München Sandra Then / bz Zeitung für die Region

Das Ganze hat aber auch Vorteile. Wir können sehr konzentriert arbeiten, da die Schauspieler keine anderen Vorstellungen am Abend spielen müssen. Zudem finde ich, dass es den Stücken immer guttut, wenn sie etwas rumliegen. Sie reifen mit der Zeit und werden besser. Ich habe auch kein Problem mit der Geisterpremiere vom vergangenen Samstag. Wir arbeiten nicht weniger ernsthaft, weil kein Publikum da ist. So absurd es ist, unter diesen Bedingungen zu proben, in dieser stillgelegten, derzeit verschneiten und vereisten Stadt: es ist schlicht und einfach gut für die Seele, arbeiten zu können.

Die Aktualität stellt sich von selbst ein

Das Stück heisst «Die Wolken, die Vögel, der Reichtum» und ist ein Zusammenzug aus drei griechischen Komödien von Aristophanes. Wir machen daraus eine Art Potpourri oder Pastiche. Es geht um absurde, philosophische Fragen, um Geld und natürlich um den Sinn des Lebens. Also alles was flüchtig ist, sich auflöst oder abzwitschert. Aber obwohl uns, wie gesagt, die Umstände beeinflussen, machen wir kein Stück über Corona. Diese Art Aktualisierung interessiert mich nicht so sehr. Ich habe eher das Gefühl, dass die Absurdität der jetzigen Situation sich dem annähert, was ich immer schon in meinen Stücken thematisiert habe: die Isolation des Einzelnen, Langsamkeit, Leere, seltsame Regeln, die keiner richtig versteht.

Thom Luz Der Schweizer Regisseur, Musiker und Bühnenbildner Thom Luz, Jahrgang 1982, entwickelt Projekte sowohl in der freien Szene als auch an Stadttheatern in der Schweiz, Deutschland und Frankreich. Von 2015 bis 2020 war Luz unter Andreas Beck Hausregisseur am Theater Basel. Seit 2019 ist er in gleicher Funktion am Residenztheater München tätig. 2019 wurde ihm der Schweizer Theaterpreis verliehen. Luz lebt in Basel.

Trotzdem ist es lustig, wie Realität und Theater zusammenkommen. Im Stück gibt es einen Musiker im Orchestergraben, der mit seinem Sound die Bühnenfiguren beherrscht und beeinflusst. Er hat Macht und spielt mit ihr wie auf einer Klaviatur. Irgendwann dachten wir, dass die Menschen auf der Bühne den Orchestergraben stürmen, den Musiker entmachten und die Instrumente übernehmen müssten.

Gleichzeitig fand in Washington der Sturm aufs Capitol statt. So was gefällt mir. Die Dinge liegen in der Luft und manifestieren sich dann manchmal an vielen Orten gleichzeitig. Ich versuche mit meinem Theater ja nicht, die Gegenwart einzufangen oder unmittelbar zu kommentieren.

«Ich versuche, die Dinge zeitloser zu betrachten.»

Unser Stück spielt in der Denkfabrik von Sokrates in Athen. Ein abgeschotteter Raum, eine Mischung aus Turnhalle, Schule und Irrenhaus, wo ein paar durchgeknallte Philosophen sich mit den grossen, unlösbaren Fragen beschäftigen. Niemand kann raus und es kommt auch niemand rein. Das deckt sich mit unserer Probensituation.

Wir gehen am Morgen in diesen Raum und abends wieder raus und stellen uns mit viel Energie abstruse Fragen zum Leben. Da muss man gar keine Aktualisierung erzwingen. Schon dadurch, dass wir einen solch alten Stoff hervornehmen, tritt er ja in Dialog mit der Gegenwart.

Darin besteht ja gerade die Aufgabe eines Hauses wie dem Residenztheater, dass solche Texte regelmässig auf ihre Aktualität hin überprüft werden. Durch diesen Vorgang gehen wir der Frage nach, wie wir uns in Bezug auf unsere kulturellen Wurzeln verändert haben. Gerade diese antiken griechischen Texte gehören ja zur Grundlage unserer Zivilisation.

"Wolken", Inszenierung von Thom Luz am Residenztheater München Sandra Then / bz Zeitung für die Region

Seit 2500 Jahren nichts Neues unter der Sonne

In einem der Texte, die wir spielen, geht es darum, dass ein Typ einen Deal mit den Vögeln macht. Sie sollen eine Mauer zum Himmel hin bilden, damit die Götter nicht mehr gratis vom Rauch der Opferfeuer kosten können, sondern dafür bezahlen müssen. Der Mann verspricht ihnen Reichtum und Macht. Die Vögel bauen die Mauer, merken aber zu spät, dass sie betrogen worden sind und der Mann zum Alleinherrscher wird.

Da kommt es einem schon so vor, als gäbe es seit 2500 Jahren nichts Neues unter der Sonne – ausser dem Klimawandel. Alle anderen Probleme scheint es schon lange zu geben, und es hat sich nichts verändert, wir sind keinen Schritt vorwärtsgekommen. Das ist beruhigend und beunruhigend zugleich. Offensichtlich ist der Mensch so, wie er ist. Scheinbar schlecht und dumm. Und wahrscheinlich wird er sich auch nicht verbessern. Laut Dürrenmatt rennt die Tragödie gegen diese Wirklichkeit an wie gegen eine Wand, an der sie dann zerschellt. Die Komödie rennt gegen dieselbe Mauer an, fällt jedoch auf den Hintern - und lacht.

Das tönt jetzt alles gross und wichtig. Das Schöne am Theater ist jedoch genau dies:

«Wir können Dinge erschaffen, die gleichzeitig traurig und lustig sind, die zeitlos sind und trotzdem ins Herz der Gegenwart treffen.»

Eigentlich ist Klassikerentstaubung ja gar nicht mein Ding, ich mach sonst musikalische Abende. Aber es tut gut, sich mal mit diesen Griechen zu beschäftigen. Gerade in Zeiten wie diesen.

Das Unberechenbare zählt nicht zu unserem Denksystem

Wir wissen einfach nicht, was passieren wird. Interessant finde ich, dass wir Mitteleuropäer uns den Zustand dieser Ungewissheit nicht gewohnt sind. In anderen Weltgegenden ist eine gewisse Unberechenbarkeit Teil des Spiels. Man weiss nicht immer, ob der Bus morgen wirklich fährt. Für uns ist das neu. Wir haben Unsicherheit nicht in unser Denksystem integriert und verhalten uns wie das Männchen im Zeichentrickfilm, das über den Abgrund hinausrennt und lange gar nicht merkt, dass es in der Luft hängt. Wir befinden uns genau in dieser Schwebe. Niemand kann uns garantieren: In vier Monaten gehen die Theater wieder auf.

In einem Haus wie dem Residenztheater ist die Situation etwas gepolstert, es ist ein Staatsbetrieb. Ich produziere ja aber auch frei. Im April wäre eigentlich die Premiere von «Lieder ohne Worte» in der Kaserne Basel geplant. Mit einer relativ grossen Tour danach. Da wissen wir einfach nicht, ob das alles überhaupt stattfinden wird. Das ist eine mulmige Perspektive, aber so geht es allen. Und ich muss auch sagen, dass ich bis jetzt recht gut durch die Pandemie gekommen bin. Vieles wurde einfach verschoben, nur eine Produktion abgesagt. Es liegt mir also fern, mich zu beklagen.

"Wolken", Inszenierung von Thom Luz am Residenztheater München Sandra Then / bz Zeitung für die Region

Es gibt Leute, die haben Angst davor, dass diese ganze Krise das Ende für das Theater bedeutet. Dass wir uns nie mehr erholen werden, dass wir alle unsere Tätigkeit ins Netz verlegen müssen, dass jetzt der Kippmoment da ist, wo sich eine völlig neue Gesellschaft aus der Asche der alten erheben wird. Eine Gesellschaft, in der es kein Theater und keine Versammlungskultur mehr geben wird.

Da habe ich meine Zweifel. Natürlich wird sich einiges verändern. Natürlich wird sich die Pandemie nicht durch Magie in nichts auflösen, wie Trump es gesagt hat. Aber es wäre doch sehr erstaunlich, wenn gerade wir den Moment erleben würden, in dem eine 3000 Jahre alte Kulturpraxis wie das Theater einfach verschwindet. Daran glaube ich nicht. Oder ich will es nicht glauben. Zudem finde ich Streamings von Theateraufführungen, die nicht dafür konzipiert wurden, meistens etwas hilflos. Das ist, wie wenn man allen Bäckern verbieten würde, Brot zu backen, und die Bäcker dafür Bilder von Broten verkaufen würden.

