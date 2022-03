«WeedCare» Basler Regierung begrüsst Studie zum regulierten Cannabisverkauf Der Basler Regierungsrat begrüsst eine Studie, die den legalen Cannabis-Verkauf durch einzelne Basler Apotheken vorsieht. Das Ziel dabei ist es, allfällige Auswirkungen auf das Konsumverhalten und die Gesundheit festzustellen. Mona Martin 29.03.2022, 15.00 Uhr

In Basel sollen im Rahmen einer Studie einzelne Apotheken Cannabis legal verkaufen können. Paul Sancya / AP

Der Basler Regierungsrat begrüsst in der Vernehmlassung das Projekt «WeedCare – Studie zum regulierten Cannabisverkauf in Basel». Dies teilt er am Dienstagnachmittag mit. Der Regierungsrat sieht darin die Möglichkeit, die Auswirkungen auf Cannabiskonsumierende zu erheben, wenn der Verkauf von Marihuana durch ausgewählte Basler Apotheken erfolgt – also legal verfolgt.