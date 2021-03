Wegen Corona Wache Augen, straffe Stirn, schmale Nase: In der Basler Schönheitschirurgie klingeln die Kassen Seit Ausbruch der Pandemie verzeichnen die Basler Chirurgen dreissig Prozent mehr Eingriffe bei Nase, Kinn und Augenpartie. Selbst innerhalb der Branche wird der Trend skeptisch beurteilt. Leif Simonsen 12.03.2021, 05.00 Uhr

Die Baslerinnen und Basler sind mit ihren Nasen zunehmend unzufrieden und entscheiden sich für einen operativen Eingriff. Symbolbild: Westend61

Die faltige Augenpartie, das Doppelkinn oder die krumme Nase nervten die Besitzer schon seit jeher. In Vor-Corona-Zeiten wurden sie aber meist nur zweimal täglich beim Zähneputzen damit konfrontiert. Seit die Sitzungen im Homeoffice auf Teams, Zoom und Co. verlagert worden sind, sind die Makel fast permanent sichtbar.

Die Baslerinnen und Basler ertragen das offensichtlich nicht. Die hiesigen Schönheitschirurgen verzeichnen im Gesichtsbereich ein Drittel mehr Eingriffe als gewöhnlich – dies zeigt eine Umfrage bei den praktizierenden Ärzten im Bereich der ästhetischen Chirurgie. Besonders die verhältnismässig einfachen Eingriffe mit Hyaluronsäure und Botox boomen.

Mehr Straffungen und Nasenverschönerungen

Diesen Trend spürt auch Mark Nussberger, Vorstandsmitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Ästhetische Chirurgie, dessen Praxis im Basler St. Johann liegt. Er schätzt, dass die Zahl der Hyaluron- und Botoxeingriffe um dreissig bis vierzig Prozent gestiegen sei, Straffungen der Augenpartie sowie Nasenverschönerungen hätten um rund zwanzig bis dreissig Prozent zugenommen.

Nussberger macht mehrere Gründe für den Trend verantwortlich: Neben der Tatsache, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vermehrt mit ihren unvorteilhaften Seiten konfrontiert werden auch die, dass eine Schönheitsoperation derzeit besser versteckt werden kann – in den Meetings kann man die Kamera einfach ausschalten, in der Öffentlichkeit die Maske aufsetzen. Kommt hinzu, dass die Haushaltskassen besser gefüllt sind, nachdem im vergangenen Jahr kaum teure Ferien im Ausland möglich waren. Und wenn die Grenzen zu sind, dann geht man eben auch nicht ins günstigere Ausland, sondern in Basel zur Schönheits-OP.

Bei den Männern schwingt der Karrieregedanke mit

Die Frauen sind weiter deutlich in der Überzahl, was die ästhetischen Eingriffe angeht. Doch die Männer holen langsam auf. Kathrin Cierpka, welche an der Freien Strasse eine Praxis betreibt, hat in den vergangenen Monaten vor allem festgestellt, dass die Augenpartie in den Fokus gerückt ist. Auch Männer wollen die Falten in diesem Bereich eliminieren, sie würden mittlerweile über zwanzig Prozent der Kundschaft ausmachen. Cierpka sagt:

«Die Männer wollen wachere Augen haben, wahrscheinlich auch, weil das im Job einen guten Eindruck macht.»

Bei der starken Zunahme treten aber auch Skeptiker auf den Plan. Selbst branchenintern ist bisweilen von einer ungesunden Entwicklung die Rede. Thomas Fischer, Präsident der Branchenverbands Swiss Plastic Surgery, sagt, es würden selbst invasive ästhetische Behandlungen, also Operationen, von teils unqualifizierten Medizinern bis hin zu Kosmetikerinnen oder Tätowierern durchgeführt. Fischer moniert, dass keine Kontrollen seitens der Gesundheitsbehörden existierten. Dass angesichts der Billig-Angebote der unqualifizierten Schönheitsoperateure auch mehr gepfuscht wird, ist wenig überraschend.

Fehlleistungen können gefährlich enden

Einige landen nach solchen Eingriffen bei Johannes Schaefer in der Inneren Margarethenstrasse, wo das Uni-Spital vor eineinhalb Jahren eine eigene Praxis für Plastische Chirurgie eröffnete. Auch Schaefer hat eine deutliche Zunahme der Kontaktaufnahmen von Patienten, die etwas an ihrem Äusseren machen wollen. Momentan sind es monatlich rund 400, fast doppelt so viele wie in normalen Zeiten. Bei einem Teil der Betroffenen handelt es sich um Komplikationen, die bei einem Eingriff anderswo entstanden sind. Schaefer ist darüber besorgt, dass sich viele über die Regularien hinwegsetzten und ohne fundiertes Wissen Eingriffe vornähmen.

«Wenn Substanzen wie Hyaluron beispielsweise die Venen treffen, kann es auch ziemlich gefährlich werden.»

Beim Kanton nimmt man die Entwicklung ebenfalls etwas besorgt zur Kenntnis. Der Basler Kantonsarzt Thomas Steffen sagt, es würden immer wieder Beschwerden in Zusammenhang mit Schönheits-OPs zu ihm dringen, die in Kosmetikstudios durchgeführt würden. Ausserdem gäbe es in Basel-Stadt überdurchschnittlich viele Schönheitschirurgen.

Steffen fordert zwar keine strengere Gesetzgebung – etwa, wonach den Kosmetikstudios die Bewilligung entzogen werden sollte. Stattdessen appelliert er an die Eigenverantwortung. «Die Schönheits-Operationen erfolgen an einem gesunden Körper.» Gerade deshalb sollte ein solcher Eingriff gut überlegt sein.