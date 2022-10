Waldenburg: Sanierung des Gerstelwegs wird zur Schweizer Premiere

Wegsanierung Waldenburg plant eine Schweizer Premiere Der stark beschädigte Gerstelweg soll mit einem Verfahren saniert werden, das national erstmals angewendet wird. Simon Tschopp 03.10.2022, 05.00 Uhr

Der Gerstelweg ist in einem jämmerlichen Zustand. zvg

Schon längere Zeit vor dem Unwetter von Ende Juni 2021 war der Gerstelweg in Waldenburg wegen Frostschäden in einem desolaten Zustand. Nur das Nötigste wurde immer wieder geflickt. Der Starkregen im Sommer des vergangenen Jahres gab dem Weg, der südöstlich des Stedtli in die Hauptstrasse am Oberen Hauenstein mündet, dann den Rest. Durch Risse gelang Wasser in den Unterbau und spülte diesen aus. Auch wurden Löcher aufgerissen.