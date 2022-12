Das Beste vom Basler Weihnachtsmarkt: Insider-Tipps für alle

Weihnachtsmarkt FCB-Schokoküsse, Harry-Potter-Kugeln und Fondue Dogs – Basler Weihnachtsmarkt bietet Experimentelles Ginge es nach unserer Umfrage, würden bei den Baslern Totenkopf-Kugeln im Südamerika-Look den Weihnachtsbaum, hochpreisige Fairtrade-Figuren die Krippe und nachhaltige Rapskerzen den Dinnertisch zieren. Ein Augenschein für Insider. Tanja Opiasa-Bangerter Jetzt kommentieren 04.12.2022, 20.37 Uhr

Standbetreiberin Nicole Müller mit südamerikanischem Baumschmuck. Juri Junkov

Sie baumeln unauffällig neben Samichläusen auf Motorrädern und lächelnden Engelein – dabei entpuppen sich die schwarzen Totenkopf-Baumanhänger als Publikumsrenner. «Die laufen mit Abstand am besten», sagt Standbetreiberin Nicole Müller über den vom südamerikanischen «Dia de Muertos» inspirierten Baumschmuck.

Seit einer Woche ist in Basel wieder Weihnachtsmarkt. Letztes Jahr zum schönsten Weihnachtsmarkt Europas ausgezeichnet, zeigen sich dessen Marktbetreiber auch in diesem Jahr von einer kreativen Seite und orientieren sich nicht selten an Basler Traditionen. Bei «Kulpa Weihnachtskugeln» findet sich eine Kugel mit einem BVB-Trämmli und Y. Menz verkauft FCB-Schaumküsse. Man habe sich zudem an die Bedürfnisse der jungen Klienten angepasst, verrät uns eine Mitarbeiterin, die einen gelben Pokémon-Schaumkuss verkauft. «Pikachu», schwärmt die junge Kundin und beisst ins Fondant.

Heisser Hugo und weisser Glühwein: Neue Trends bei Flüssigem

Die Confiserie «Herzig und Jonasch» versucht sich erstmals an weissem Glühwein, erfahren wir von Standbetreiber Oskar Herzig: «Der verkauft sich gut.» Man erhole sich langsam vom Pandemie-Tief der letzten drei Jahre, sagt Herzig: «Es wird besser.» Die Leute stehen am Samstagabend dick vermummt Schlange, der Sud dampft – Tasse für Tasse voller heissem Getränk geht über die Theke. Und ebenso viele kommen zum Pfand zurück. Mitarbeiter Kowal Tobler lächelt einen Moment tapfer in unsere Kamera, dann arbeitet er im Akkord weiter.

Erstmals mit weissem Glühwein: Kowal Tobler und Oskar Herzig. Juri Junkov

Auch bei «Melli- und Erics Getränkepyramide» versuche man sich an neuem Flüssigem. «Die Kunden mögen unseren Heissen Hugo», sagt Betreiber Patrick Marti und bimmelt mit einer grossen Glocke. Die erklinge, wenn jemand Trinkgeld gebe, sagt Marti und schmunzelt. Andere Neu-Kreationen wie der Weihnachtszauberpunsch klingen zwar vielsprechend, sind aber nicht so beliebt, wie erwartet, meint die Bedienung und empfiehlt den Apfelpunsch. Inklusive hauchdünner Apfelscheibe schmeckt der herrlich fruchtig.

Lebkuchenmänner und Weihnachtsbaum-Leckerli für Hunde

Zum ersten Mal verkauft die französische Confiserie «Sweet Alpes» Nougat am Basler Weihnachtsmarkt. Besonders das Pistache-Nougat sei beliebt, sagt der Betreiber und hält zum Testen kleine Nougat-Portionen bereit. Neue Wege geht auch das Restaurant Rhyschänzli, das mit seinem Fondue Dog zwar bereits vor zwei Jahren Premiere feierte, aber mit seiner qualitativ hochwertigen Käsemischung und dem Beschle-Brot immer noch zu den willkommenen Neuheiten gehört.

Herzlich aufgenommen wurde auch die einzige Standbetreiberin, die statt für Zweibeiner Delikatessen für Vierbeiner an die Herrchen bringt. «In Basel gibt es wohl viele Hundebesitzer», sagt Romana Vespermann aus Dresden, die nebst den Einheimischen auch das internationale Publikum schätze. Vom Leckerli in Schneemann-Form bis zum Weihnachtsbaum aus Putenfleisch findet sich bei Vespermann Erstaunliches.

Was auf den ersten Blick nach Schokolade aussieht, sei flüssiges Johannisbeerextrakt. Im Gegensatz zum fleischhaltigem Schneemann sei das Leckerli aus pflanzlichen Inhaltsstoffen, sagt Vespermann: «Dank Banane, Zimt und Erdnussspuren schmeckt der nach Weihnachten.»

Skurrile Katzenfiguren mit Totenköpfen und Fabelwesen für den Baum

«Ist das nicht Voldemort?», fragt ein Herr seine Begleitung vor dem Stand von «black&white» und berührt einen der Baumanhänger im Harry-Potter-Look. Die Fratze vom Bösewicht aus den Harry-Potter-Filmen baumelt hin und her – und zieht die Blicke eines Geschwisterpaares auf sich. Die auf J.K. Rowlings Buchkult basierende Linie sei in diesem Jahr zum ersten Mal dabei – und sehr beliebt, verrät die Mitarbeiterin. Ebenso die Grimmlings, sogenannte Fabelwesen – und skurril anmutende Katzenfiguren mit silbernen Totenköpfen zwischen den Ohren.

Am Stand von mercifair sorgen vierzig Zentimeter grosse Krippefiguren aus Filz, die zum ersten Mal ausgestellt werden, für staunende Gesichter. Von den hochpreisigen chilenischen Produkten – eine kostet fast 600 Franken – habe man zwar noch keine verkauft, meint die Mitarbeiterin. Ihre Kunden bevorzugen die kleineren Exemplare für rund hundert Franken, sagt sie und zeigt uns schwarze Erdöl-Upcycling-Kreationen.

Jan Sommer und Matteo Castelloni ziehen Kerzen aus Bienenwachs. Juri Junkov

Um Nachhaltigkeit bemüht sich auch die «Jobfactory», die nebst Bienenwachs-Kerzenziehen auch mehrfarbige Kerzen aus Raps anbietet. Im Gegensatz zu den Kerzen aus Paraffin, brennen diese sogar länger, klärt man uns auf. Bei der «Kerzenwerkstatt» wird nebst der Brenndauer auch daran gebastelt, in welcher Form die Kerzen abbrennen.

Nach acht Stunden entfalten sich die Lotus-Kerzen in Form der Lotusblume und die Erlebniskerze gebe nach dem Abrennen ein individuelles Bild – ebenso wie das Basler Publikum, das sich auf Neues einlässt.

