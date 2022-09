Weil am Rhein Der Bund übernimmt 8,3 Millionen: Neue Fussgängerzone dürfte sich positiv auf die Verlängerung des 8er-Trams auswirken Die kontrovers diskutierte neue Fussgängerzone wird schon ab Ende September Tatsache. Die neue Strecke wird drei Haltestellen haben und um die 15’000 neue Einwohnerinnen und Einwohner erschliessen.

Mini-Brennpunkt zu aktuellen Entwicklungen in Weil. Aufhänger zur geplanten Tramverlängerung im Kontext von Eröffnung Dreiländergalerie und neuer Fussgängerzone. Foto: 8er-Tram an der Endhaltestelle vor der Dreiländergalerie. Kenneth Nars

Neu wird die Hauptstrasse zwischen dem Kreisel bei der Einkaufsinsel und dem neuen Einkaufszentrum Dreiländergalerie und dem Kreisel bei der Sparkasse für den Auto- und auch Veloverkehr gesperrt sein. Das dürfte positiv sein für die weitere Verlängerung des 8er-Trams von der jetzigen Endhaltestelle bei der Dreiländergalerie bis Alt-Weil zum Läublinpark haben: Das Tram muss sich die Strecke in der Innenstadt nicht mit den Autos teilen.

Mit dem Projekt geht es voran. Im Juni teilte der Bundesrat in einer Botschaft mit, dass der Bund 40 Prozent des knapp 21 Millionen Franken teuren und 1,6 Kilometer langen Vorhabens übernimmt. Das sind 8,3 Millionen Franken. 50 Prozent zahlt das Land Baden-Württemberg und maximal eine Million Euro der Landkreis Lörrach. Für den Rest von einer Million Euro dürfte die Stadt Weil am Rhein aufkommen. «Wir haben immer gesagt, dass wir uns wie schon bei der ersten Verlängerung beteiligen», betont der Erste Bürgermeister Rudolf Koger.

Mögliche Inbetriebnahme im Jahr 2029

Am 2. September wird die trinationale Agglo Basel die abgestimmte Position der Dreiländerregion zur 8er-Tramverlängerung vorlegen. Der endgültige Beschluss von National- und Ständerat erfolgt im Herbst 2023. Baubeginn könnte laut Antrag im Agglomerationsprogramm der 4. Generation 2026 und Inbetriebnahme 2029 sein.

Während die Finanzierung der Infrastrukturmassnahmen so gut wie steht, ist diejenige der Betriebskosten offen. Das Basler Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) geht laut Sprecherin Nicole Ryf-Stocker davon aus, dass diese von Deutschland übernommen werden. Wie hoch sie sein werden, können die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) nicht mitteilen, da die Taktung noch nicht geklärt sei. Klar ist, dass für die weitere Verlängerung neue Tramzüge anschafft werden müssen. «Laut BVB dürfte einer reichen», sagt Koger. Ein neues Tram kostet in der Regel fünf Millionen Franken.

«Wir sind im Austausch mit dem Land Baden-Württemberg über die Bezuschussung eines Tramzuges und die Signale sind nicht schlecht», sagt Koger. Die neue Strecke wird drei Haltestellen haben und um die 15'000 neue Einwohnerinnen und Einwohner erschliessen, rund 4000 Personen der 30'000 Einwohnerstadt verdienen ihr Geld in der Schweiz.

Das 8er-Tram an der Endhaltestelle vor der Dreiländergalerie. Kenneth Nars

In der Vergangenheit haben sich Basler Politikerinnen und Politiker zurückhaltend, wenn nicht kritisch zum Vorhaben geäussert – sie monierten zum Beispiel die schon heute häufigen Verspätungen auf der Linie. Laut BVB hat sich das verbessert. BVB-Sprecher Benjamin Schmid schreibt aber auch: «Insbesondere an Tagen mit sehr hohem Verkehrsaufkommen kommt es weiterhin teilweise zu grösseren Verspätungen.» Der Grosse Rat wird sich laut BVD mit der 8er-Tramverlängerung nur dann beschäftigen, wenn Basel für einen Teil der Betriebskosten aufkommt.

Gewerbe protestierte gegen die Fussgängerzone

In diesem Fall zeigt sich Oberbürgermeister Wolfgang Dietz optimistisch:

«Für den Klimaschutz müssen wir dringend den öffentlichen Verkehr ausbauen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass der Grosse Rat dies nicht auch so sieht.»

Mit der neuen Fussgängerzone versucht Weil am Rhein in kleinerem Massstab etwas Ähnliches. Dass dies nicht ohne Widerspruch über die Bühne geht, war zu erwarten. So haben sich die betroffenen Detailhändler in einem offenen Brief bitterlich darüber beklagt, dass sie in den Entscheidungsfindungsprozess nicht einbezogen wurden, kritisieren den Zeitpunkt der Einführung und die schlechte Vorbereitung. Bei einem Treffen mit dem zuständigen Baubürgermeister machte die Stadtverwaltung ihnen vor kurzem aber keine Hoffnung, dass die Einführung der Fussgängerzone am 29. September verschoben werden könnte.

Verhindert werden soll das Einfahren in die Fussgängerzone durch versenkbare Poller. Ausserdem wird eine Strasse, die bei der Polizei in die sogenannte Gartenstadt vorbeiführt, zur Einbahnstrasse erklärt, damit die Fussgängerzone nicht umfahren werden kann .

Oberbürgermeister Wolfgang Dietz ist überzeugt von der Richtigkeit der Entscheidung: «Seitdem sich die Stadt von ihrem alten Kern in Alt-Weil wegentwickelt hat, kämpft sie um ihre Zentrumsbildung.» Von der neuen Fussgängerzone erhofft er sich die Verbesserung der Aufenthaltsqualität und Kaufkraftbindung, von der Dreiländergalerie ein grösseres Angebot und die Schaffung von Arbeitsplätzen.

Gleichzeitig tut die Stadt etwas für die Autofahrer: Auf Ende Jahr oder Anfang 2023 soll das bestehende Parkleitsystem von derzeit drei Anzeigentafeln um acht erweitert werden. Mit der Eröffnung der Dreiländergalerie am 29. September kommt beim neuen Einkaufszentrum ein Parkhaus mit 550 Plätzen dazu.

Autobahnzoll Basel/Weil am Rhein: Stauraum für 200 Camions

Der Dauerstau auf deutscher Seite vor dem Zoll auf der Autobahn soll weg, aber Weil am Rhein wehrt sich mit Händen und Füssen dagegen, dass das auf seine Kosten geschehen soll.

Am Zoll kommt es immer wieder zu langen Staus. Nicole Nars-Zimmer

Regelmässig gibt es am Morgen und Vormittag kilometerlange Rückstaus von Lastwagen, die auf zwei Fahrspuren in Richtung Süden vor dem Autobahnzoll Basel/Weil am Rhein stehen. Grund dafür ist das Nachtfahrverbot in der Schweiz. Glaubt man den Prognosen, wird alles noch schlimmer. So soll der Camionverkehr in Weil am Rhein von derzeit 3450 Lastwagen am Tag bis 2040 um weitere 40 Prozent auf 4750 Camions zunehmen.

In Weil am Rhein liegen die Nerven blank

Die Zahlen stammen aus der Verkehrsstudie Hochrhein-Bodensee, die das Regierungspräsidium Freiburg kürzlich vorgestellt hat. Vorgeschlagen wird ein neuer Stauraum für 200 Camions, der auf Landwirtschaftsflächen in Weil-Haltingen südlich des Autobahndreiecks Weil/Lörrach entstehen soll.

Diesen Sommer liegen deshalb in Weil die Nerven blank. Widerstand gibt es aus den politischen Gremien in Haltingen sowie aus dem Weiler Stadtparlament, wo sich alle Fraktionen vehement gegen das Vorhaben wehren. Auch die Landwirte sind dagegen, zumal sich das Gelände für den Stauraum auf Flächen liegt, die als Beregnungsgebiet genutzt werden.

Die Stadtverwaltung fordert, dass Weil am Rhein bei der Suche nach einem Stauraum ausgenommen wird und argumentiert damit, dass die Kommune flächenarm sei und schon überdurchschnittlich durch Verkehrsinfrastruktur belastet sei. Oberbürgermeister Wolfgang Dietz kritisiert:

«Die Planung ist uralt. Es muss im 21. Jahrhundert intelligentere Lösungen geben, als unmittelbar bis an das Nadelöhr Grenze zu fahren, um dann festzustellen, dass es dort nicht weitergeht.»

Alternativvorschlag Ottmarsheim in Frankreich abgelehnt

Als Alternative brachte die Stadt die ehemalige Autobahngrenze im französischen Ottmarsheim ins Gespräch, knapp 30 Kilometer nördlich von Basel. Dort stünden bereits etliche asphaltierte Abstellflächen zur Verfügung.

Der Autobahnzoll in der Nacht. Roland Schmid

Für das Regierungspräsidium indes eignet sich Ottmarsheim jedoch nicht als Staufläche. Mediensprecher Matthias Henrich weist auf einen extremen organisatorischen Aufwand hin. Ausserdem: «Der Platzbedarf für einen zentralen Lastwagen-Stauraum wird auf etwa 500 bis 800 Stellplätze geschätzt.» Die Vorteile einer Ableitung des Camions auf einen Stauraum seien laut Verkehrsstudie «umso grösser, je geringer die Entfernung zur Grenze» sei.

Dietz bringt einen anderen Aspekt ins Gespräch: «Man muss auch mit der Schweiz sprechen, um dort Stauraum zu schaffen.» Thematisiert worden war dies auch schon in der Verkehrsstudie. Thomas Rohrbach, Mediensprecher des Bundesamts für Strassen, sagt: «Wir sind relativ gut aufgestellt und prüfen zusätzlich provisorische Abstellflächen auf der Nationalstrasse. Im Raum Basel haben wir rund 300 Abstellplätze.» Weitere permanente seien dort aktuell nicht geplant.