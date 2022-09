Weil am Rhein: Dreiländergalerie öffnet ihre Türen

Weil am Rhein Neuer Shopping-Tempel: Viel Tamtam um die Dreiländergalerie Das Einkaufszentrum in Weil am Rhein öffnet seine Türen für Menschen aus dem Dreiland. Allerdings wird immer noch gebaut. Viele Geschäfte in der ersten Etage sind noch nicht bezugsbereit. Rafael Hunziker Jetzt kommentieren 29.09.2022, 20.26 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Andrang in den ersten Minuten ist gross. Nicole Nars-Zimmer

Langsam füllt sich der Platz vor dem Neubau der Dreiländergalerie im Herzen von Weil am Rhein. Rund um das goldene Gebäude wird gebaut. Auch im und um das Shopping-Center, welches an diesem kühlen, regnerischen Donnerstagmorgen eröffnet, finden noch Bauarbeiten statt. Letzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fragen nach dem Weg für die Angestellten in den Ladenkomplex.

Der Center-Manager Andreas Thielemeier tigert nervös auf dem roten Teppich vor dem Eingang umher und mahnt die Menschen zur Geduld. «Es wird pünktlich um 10 Uhr losgehen», sagt Thielemeier. Mittlerweile steht auch Heike Greis auf dem roten Teppich. Die Fernsehmoderatorin des Südwestrundfunks moderiert die Eröffnung.

Punktgenau um 10 Uhr startet die Ansprache. Unterdessen ist der Platz gut gefüllt. Die Menschen rücken immer näher zusammen, für einen guten Blick auf den Eingang. Vereinzelte Regenschirme verdecken die Sicht. Links und rechts von den Rednerinnen und Rednern stehen Frauen in goldenen Kleidern Spalier. Dutzende Fotografinnen und Fotografen drängeln um die besten Plätze in der ersten Reihe. Die Ansprache wird sogar mehrfach von Schaulustigen über Face-Time mit Freundinnen, Freunden und Familie geteilt.

Kurz und knapp

Greis fragt in die Menge: «Ist ihre Geldbörse gut gefüllt»? Für die Region würde eine neue Shopping-Ära anbrechen. Die Resonanz aus dem Publikum ist überschaubar. Nach wenigen Grussworten und Danksagungen mochte Center-Manager Thielemeier die Sache nicht künstlich in die Länge ziehen. Das Goldband wird durchschnitten und die Menschen strömen in den Eingangsbereich des Shopping-Centers, welcher «die Kathedrale» genannt wird.

Vorne weg geht die Brassband «Brass 2 Go» mit Beyoncés «Crazy in Love». Die schwarz-goldenen Ballone, die euphorisierten Menschen und die Klänge von Schlagzeug und Blechblasinstrumenten lassen eine Stimmung zwischen ländlicher Fasnacht und Schulabschlussball aufkommen.

Menschen warten auch im Regen auf die Eröffnung des Shopping-Centers. Nicole Nars-Zimmer

Eröffnet aber nicht fertig

Im Inneren der Dreiländergalerie reihen sich Markenläden aneinander, wie man es von vielen Shopping-Centers kennt. Grelles Licht in den Gängen, eine hohe Decke, Wegweiser an den Säulen und sehr viel Werbung zeichnen das Bild eines 0815-Einkaufszentrums.

Während das Erdgeschoss und das erste Untergeschoss schon mit vielen Angeboten locken können, fehlt es im ersten Stock noch an vielem. «Coming soon» in den Schaufenstern und Baustellen prägen das Bild dieser Etage. Viele Geschäfte sind noch nicht bezugsbereit.

Die Kundinnen und Kunden des ersten Tages scheint dies nicht zu stören. Das Einkaufszentrum ist sehr gut besucht. Roland Tschan erzählt, er habe Ferien und besuche deshalb die Eröffnung der gut gelegenen Dreiländergalerie. «Ich freue mich speziell auf den Laden von Abercrombie und Fitch. Den gibt es sonst nicht in der Region», sagt der Basler. Die amerikanische Marke verkauft Kleider.

Nicht alle Geschäfte sind bereits geöffnet. Nicole Nars-Zimmer

In den Gängen hört man immer wieder Schweizerdeutsch. Die Angestellten in den Läden würden sich über die Schweizer Kundschaft freuen, sagt Laura Müller, die im Verkauf des Geschäftes von «Levis» arbeitet. Man merke keinen Unterschied zwischen den Kundinnen und Kunden aus den verschiedenen Ländern. «Kunden sind Kunden», sagt Müller. Da sie bereits zuvor im Verkauf in der Dreilandregion gearbeitet habe, sei sie sich den Umgang mit anderen Sprachen gewohnt.

Parallelen zu Basel

Auch die Bevölkerung aus Weil am Rhein freue sich, wenn Menschen aus der Schweiz die Dreiländergalerie besuchen würden, sagt Erich Hinze, Besucher der Eröffnung und wohnhaft in Weil am Rhein. «Ich mag den Austausch mit den Schweizerinnen und Schweizern», sagt Hinze. Er gehe selbst auch immer wieder in die Migros oder den Denner einkaufen.

Hinze wollte sehen, wie der Neubau von innen aussieht. Von aussen sei es ein erstklassiges Gebäude. «Innen sieht es aus wie das Stücki in Basel», sagt Hinze. Diese Aussage bestärkt den Eindruck, dass die Dreiländergalerie in vielen Belangen dem Klischee-Einkaufszentrum entspricht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen