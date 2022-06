In Basel gab es 2021 17 Mal mehr unbewilligte Demos als 2015

Stadtleben 17-mal mehr unbewilligte Demos in Basel als noch vor sechs Jahren In Basel nahm die Anzahl der bewilligten und unbewilligten Demonstrationen frappant zu. Eine Liste der Kantonspolizei zeigt für dieses Jahr erstmals, wer wann demonstrierte. Zara Zatti Jetzt kommentieren 20.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Krieg in der Ukraine dominierte dieses Jahr die Demonstrationen. (26. Februar 2022) Roland Schmid

An 80 von bisher 165 Tagen – das heisst fast an jedem zweiten Tag – fand in Basel in diesem Jahr eine bewilligte Demonstration oder Kundgebung statt. Besonders im März häufte sich der Aktivismus: 32 bewilligte Aktionen fanden allein in diesem Monat statt. Am 19. März, einem Samstag, zog neben einer Demonstration gegen den Einmarsch in die Ukraine auch noch ein Menschenzug gegen die Covid-19-Massnahmen durch die Innenstadt, und vor dem Luxusmodehaus Grieder protestierten Frauen und Männer nackt gegen Pelz.

An welchem Tag, und vor allem auch, was für eine Demonstration stattgefunden hat, zeigt eine Liste der Kantonspolizei, die sie auf Anfrage dieses Jahr zum ersten Mal herausgibt. Allerdings sind nicht nur Demonstrationen mit Marsch aufgelistet, sondern auch Kundgebungen an Ort und Stelle. Wenig überraschend haben fast die Hälfte aller bewilligter Demonstrationen und Kundgebungen in diesem Jahr den Krieg in der Ukraine zum Thema.

Mit fünf Aktionen folgen auf dem zweiten Platz Proteste gegen die Klimaerwärmung und gegen den Umgang mit Nutztieren, etwa von der Organisation Basel Animal Save. Kurdendemos gab es drei, am 19. März fand die letzte bewilligte Demonstration gegen die Coronamassnahmen statt.

17-mal mehr unbewilligte Demos als 2015

Während am 19. März die Coronademo und der Marsch gegen den Krieg in der Ukraine zeitweise den öffentlichen Verkehr in Basel blockierten, blieb die Anti-Pelz-Aktion an einem Ort und störte den Betrieb der Basler Verkehrsbetriebe (BVB) nicht. Ob es sich um einen bewegten Demonstrationszug handelt oder um eine Kundgebung am Ort, dürfte entscheidend für die breite Akzeptanz in der Bevölkerung sein.

So brachte die Basler SVP vor kurzem die Idee auf, Demonstrationen auf fixe Routen oder Standaktionen zu beschränken. Sie prüft zurzeit mögliche kantonale Volksinitiativen. Die gleichen Vorschläge äusserten auch vier gewerbefreundliche Organisationen in einem offenen Brief. Die BVB registrierten im letzten Jahr 42 Betriebseinschränkungen wegen Demozügen, insgesamt dauerten diese 45 Stunden.

Demonstrationen in Basel nahmen über die letzten Jahre stark zu: Erhielt die Kantonspolizei im Jahr 2015 noch 80 Bewilligungsgesuche für Kundgebungen oder Demonstrationen, waren es 2021 179 – also mehr als doppelt so viele.

Alles anzeigen

Tatsächlich stattgefunden haben im Jahr 2015 78 und im Jahr 2021 151 bewilligte Aktionen mit Marsch. Doch auch unbewilligte Demos gab es über die Jahre frappant mehr: Waren es im Jahr 2015 nur gerade sieben, notierten die Behörden im vergangenen Jahr deren 124 – also 17-mal mehr.

Alles anzeigen

Was auffällt: Während in den Jahren 2015 bis 2019 maximal vier Bewilligungsgesuche durch die Kantonspolizei abgelehnt wurden, waren es im Jahr 2020 deren 20 – bei 19 Gesuchen wurde die Bewilligung wieder zurückgezogen. «Damals änderten die Coronamassnahmen laufend. Wenn wir ein Gesuch in einer Phase mit gelockerten Massnahmen bewilligt haben, dann mussten wir dieses wieder zurückziehen, wenn die Massnahmen wieder anzogen», erklärt Rooven Brucker, Mediensprecher bei der Kantonspolizei.

Die Erlaubnis, Kundgebungen und Demonstrationen durchführen zu können, ist durch die Grundrechte der Meinungs- und der Versammlungsfreiheit gesichert. Dass Gesuche, abgesehen von den Pandemiejahren, abgelehnt werden, habe in den allermeisten Fällen formale Gründe, sagt Brucker. Etwa, wenn die Frist für eine Bewilligung nicht eingehalten wurde. Dass Demonstrationen aus sicherheitsrelevanten Überlegungen abgelehnt würden, gäbe es eigentlich nicht: «Wir müssen Demonstrationen möglich machen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen