Basel: Reparaturen im Zeichen der Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit «Rep-Statt» repariert in der Basler Markthalle: «Die Nachfrage war noch nie so gross» Seit sieben Jahren wird in der Markthalle alles Mögliche geflickt. Für eine Reparatur muss man bis zu vier Wochen warten. Nicht erhältliche Einzelteile werden in der Werkstatt gedruckt. Rafael Hunziker Jetzt kommentieren 19.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ueli Wieser betreibt in der Markthalle die Reperaturwerkstatt Rep-Statt Roland Schmid

Was tun, wenn der CD-Player nicht mehr funktioniert? Reparieren statt wegwerfen lautet das Motto bei «Rep-Statt» in der Markthalle. Das nicht gewinnorientierte Projekt will defekten Geräten und Gegenständen, falls sinnvoll möglich, ein zweites Leben schenken. Die Nachfrage sei so gross wie nie zuvor.

«Wir haben 2015 begonnen», erzählt Ueli Wieser, Mitgründer von Rep-Statt. Gestartet habe man zu dritt. Mittlerweile arbeiten zehn Leute in der Werkstatt. «Mehrheitlich sind unsere Mitarbeitenden pensioniert», sagt Wieser. Diese Menschen hätten genug Zeit, um solchen Tätigkeiten nachzugehen.

Alle Mitarbeitenden haben ihr Fachgebiet. Es sind Personen, die in diesem Bereich ausgebildet sind. Es gibt Elektriker, Schreiner, einen Zimmermann, eine Schneiderin, einen Physiker und noch mehr. Jeder Wochentag hat ein Thema, zu welchem die entsprechende Fachperson anwesend ist. Die Werkstatt hat von Montag bis Samstag geöffnet. Man könne natürlich jederzeit alles bringen, fehle die richtige Ansprechperson, müsse die Kundschaft einfach warten.

Problem erkannt und gelöst in Minuten

In einem ersten Schritt bespricht die Expertin oder der Experte mit der Kundschaft, ob es sich überhaupt lohnt, das Gerät oder den Gegenstand zu reparieren. Rep-Statt wolle nur sinnvolle Arbeiten ausführen. «In den meisten Fällen lohnt sich eine Reparatur», sagt Wieser.

Die Mitarbeitenden in der Basler Werkstatt müssen ihre Kapazitäten aufgrund der hohen Nachfrage gut einplanen und aufteilen. «Wir haben eine Wartefrist von vier Wochen», sagt Wieser. Mittlerweile würde man sie kennen in Basel. Rep-Statt habe aus diesem Grund aufgehört, Werbung zu schalten.

Kleine, einfache Arbeiten werden unmittelbar und unkompliziert erledigt. Während Wieser über das Projekt berichtet, kommt eine Kundin mit einer kaputten Waage ins Geschäft. Die Batterie ist ausgelaufen. Keine fünf Minuten später hat der gelernte Radioelektriker das Problem gelöst. Eine Spende in die Kaffeekasse ist Lohn genug. «Laufkundschaft kommt immer mal wieder vor», sagt Wieser.

«In den meisten Fällen lohnt sich eine Reparatur», sagt Ueli Wieser. Roland Schmid

Kassettenrekorder fordern den Radioelektriker

Eine der liebsten Arbeiten von Wieser ist die Reparatur von Kassettenrekordern. Diese gibt es kaum mehr zu kaufen und man könne den Kundinnen und Kunden eine grosse Freude bereiten, wenn das Abspielgerät wieder funktioniert. Es wäre aber oft auch eine grosse Herausforderung. Man dürfe diese Geräte nicht unterschätzen.

Rep-Statt wird von einem gemeinnützigen Verein getragen. Die Mitarbeitenden sind alle selbstständig und rechnen die eigenen Projekte selbst ab. Eine Reparatur kostet pauschal einen Franken pro aufgewendete Minute. Für die Nutzung der Infrastruktur gibt es eine Abgabe an den Verein von 17 Prozent.

Technische Hilfsmittel eröffnen neue Möglichkeiten

Damit möglichst viele Geräte wieder zum Laufen gebracht werden können, steht den Mitarbeitenden ein ausgiebiges Angebot an Werkzeug zur Verfügung. Sogar ein 3D-Drucker steht in der Werkstatt. Dieses nicht ganz günstige Gerät wurde Rep-Statt von einer Stiftung zur Verfügung gestellt. Speziell benötigte Einzelteile können am Computer entworfen und aus Kunststoff gedruckt werden. So können auch Dinge ersetzt werden, die es eigentlich gar nicht mehr gibt.

Derzeit seien alle Mitarbeitenden sehr motiviert, das Projekt weiterzuführen. «Wir werden aber alle auch älter», sagt Wieser. Die Faszination und Motivation, Geräte und Gegenstände zu reparieren, nehme auch nach sieben Jahren nicht ab. «Wir können mit unserem Wissen einen Teil an den Umweltschutz beisteuern», sagt Wieser.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen