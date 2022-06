Der Basler Wickelfisch feiert seinen 20. Geburtstag

Wickelfisch Pünktlich zum Hitzewochenende: Der beliebteste Fisch im Rhein feiert seinen 20. Geburtstag Mit dem Hitzewochenende kommt die Gelegenheit zum Rheinschwimmen, mit dabei fast immer ein Wickelfisch. Die Schwimmsäcke sind in Basel Kult – nun schon seit zwei Jahrzehnten. Julian Förnbacher Jetzt kommentieren 17.06.2022, 05.00 Uhr

Für trockene Wertsachen oder nur zum Draufliegen: Der Wickelfisch gehört für viele Rheinschwimmerinnen und Rheinschwimmer zum Inventar. zvg

Es wird heiss am Wochenende: So soll das Thermometer in Basel auf 35 Grad klettern – da dürfte jedwede Art der Abkühlung willkommen sein. Die bei Baslerinnen und Baslern wohl beliebteste ist das Rheinschwimmen – der wohl beliebteste Begleiter dabei der Wickelfisch. Seit 2002 begleiten die farbenfrohen, fischförmigen Schwimmsäcke Schwimmer in den Fluss und halten deren Habseligkeiten trocken.

Mit dem anbrechenden Sommer geht es auch für die dahinterstehende Firma in die heisse Phase, wie Maja Geissberger, Marketingbeauftragte der Wickelfisch AG, erzählt: «Wir nutzen die kalten Monate zur Planung neuer Designs und zur Entwicklung der Wickelfische. Jetzt steht das Liefern und Verkaufen an.» Geissberger und ihre Kollegen liefern an Geschäfte in der ganzen Stadt, die den Wickelfisch vertreiben, selbst verkauft man via Onlineportal.

«Dabei sind wir aber enorm wetterabhängig. In einem verregneten Sommer wie dem letzten verkaufen wir klar weniger», sagt Geissberger. In einem hervorragenden Sommer bewege sich der Absatz an Wickelfischen im fünfstelligen Bereich.

Am Anfang stand ein Werbegeschenk

Dass das Projekt dereinst so gross werden könnte, habe man vor 20 Jahren nicht zu träumen gewagt, sagt sie: «Ich war dann zwar noch nicht dabei, weiss aber, dass man schon an den Markt in Basel und an den Erfolg glaubte. Dass wir aber ein Kultobjekt werden konnten, ist der Wahnsinn.»

Angefangen hat alles im Jahr 2002 als Wickelfisch-Erfinder Tilo Ahmels beim Rheinschwimmen die Idee eines Schwimmsacks für Wertsachen und Kleider kam. Der gebürtige Leipziger tüftelte herum – und entwarf den ersten Prototypen, damals noch aus sperrigem PVC-Kunststoff. Die IWB vertrieb die knallorangen Schwimmsäcke als Werbegeschenke. Der grosse Durchbruch folgte jedoch erst ein Jahr später:

«Mit dem Rekordhitzesommer 2003 war das Rheinschwimmen und damit auch der Wickelfisch plötzlich in aller Munde. Daraufhin begann bald der gewerbliche Verkauf», sagt Geissberger. Heute, 20 Jahre später und nachdem Ahmels das Projekt 2017 abgab, sorgt eine Firma mit fünf Angestellten für Design und Vertrieb der Wickelfische, die sich inzwischen insbesondere durch den Tourismus auch über die Grenzen Basels hinaus einen Namen gemacht haben.

Erinnern Sie sich noch? Der erste Wickelfisch aus dem Jahr 2002. zvg

«Ich denke, ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg ist die Kombination aus Innovation, ausgefallenem Design und Nützlichkeit», sagt Geissberger. Ebenfalls zentral sei die Verankerung in der Stadt. So entwerfe man mit Institutionen wie Basel Tourismus, dem Tinguely-Museum oder dem Blutspendezentrum regelmässig Sondereditionen, auch Firmen und Privatpersonen können eigene Designs produzieren lassen.

«Die Baslerinnen und Basler haben unsere Wickelfische fast zu einer Art Fasnachtsplakette für den Sommer gemacht. Viele sagen, man habe als Basler einfach einen Wickelfisch – das macht uns enorm stolz und dankbar», sagt Geissberger. Entsprechend habe man nun einen Jubiläumsfisch entworfen, der optisch an die erste Edition erinnert, nun aber aus recyceltem Ripstop-Polyester, aus dem auch Fallschirme gefertigt werden, besteht.

Erinnert an die ersten Modelle: der Jubiläumswickelfisch. zvg

Auf zu neuen Ufern: Der Wickelfisch schwimmt um die Welt

Der Wickelfisch gehört zum Basler Sommer – die Tradition wolle man nie vergessen, wenngleich die Firma derzeit auf neue Märkte schiele. So vertreibe man bereits Wickelfische in Deutschland, Frankreich, Österreich, Schweden, Irland und den Niederlanden. Und auch in der Schweiz setze man sich grosse Ziele: «Unsere Vision ist es, dass in zehn Jahren überall dort, wo in der Schweiz in Naturgewässern geschwommen wird, Wickelfische mit dabei sind.»

Auch in Basel verharrt der Wickelfisch nicht im Stillstand – so entwerfe man jährlich neue Designs und vertreibe von der Strandkabine bis zum Rucksack auch alles, was die Baslerinnen und Basler sonst fürs Rheinschwimmen brauchen könnten. Dies hat, wie Geissberger lachend erzählt, einen einfachen Grund: «Die Wickelfische gehen kaum einmal kaputt – so nutzen noch immer überraschend viele das Modell von 2002.»

