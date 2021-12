Basel-Stadt: Die Grünen sind gegen den Bachgraben-Tunnel

Widerstand «Aus der Zeit gefallen»: Basler Grüne torpedieren Bachgraben-Tunnel Das Strassenbau-Vorhaben des Kantons Baselland, welches das Bachgraben-Gebiet unter der Stadt hindurch mit der Nordtangente verknüpfen will, untergrabe die Klima-Ziele, teilen die Grünen Basel-Stadt mit. Dabei würde der Tunnel vor allem Basler Quartiere von Durchgangsverkehr entlasten. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 04.12.2021, 05.00 Uhr

Visualisierung des Tunnelportals für den Zubringer Allschwil (Zuba). Die Schnellstrasse soll von der A35/A3 bei der Grenze bis ins Bachgrabengebiet führen. Tiefbauamt BL

Die Erschliessung des Bachgrabens ist ein Projekt, das als Vorbild für die künftige Partnerschaft der beiden Basel stehen könnte. Doch in der Stadt regt sich schon jetzt Widerstand gegen das wichtigste Element dieser Kooperation: den Tunnel unter Basel-West. Die Grünen Basel-Stadt wollen nicht, dass Baselland die Stadt unterqueren darf.

«Der Bachgrabentunnel untergräbt den Klimaschutz», teilte die Partei am Freitag mit. Die Mitglieder hätten an der jüngsten Parteiversammlung eine Resolution gegen das Vorhaben verabschiedet, einstimmig. «In Anbetracht der Klimakrise», wird Co-Präsidentin Raffaela Hanauer zitiert, «ist dieser Autotunnel nicht verantwortbar.»

Doch das ist nicht das einzige Problem, das die Basler Grünen mit dem Bauwerk haben. Sie beklagen auch ein Demokratiedefizit. Raffaela Hanauer sagt auf Anfrage, der Tunnel werde zum grössten Teil unter Basel-Stadt gebaut. Dennoch könne nur der Landrat das Strassenprojekt beraten. Und:

«Tram und Veloerschliessung sind dabei kein Thema. Wir verlangen, dass der Grosse Rat mitbestimmen kann – Tram und Velo haben nämlich gemäss baselstädtischem Umweltschutzgesetz Priorität.»

Der Bachgrabentunnel wäre, zumindest für die Schweiz, ein Unikum. Er gehört zum Zubringer Allschwil-Bachgraben, dem Zuba. Der Zubringer, der rund 400 Millionen Franken kosten soll, wäre zweigeteilt: Neben dem 1,3 Kilometer langen Tunnel unter Basel würde die andere Hälfte oberirdisch verlaufen. Der Tunnel soll in Basel in die Nordtangente übergehen; das andere Portal ist in der Nähe des Parkplatzes des Gartenbades Bachgraben vorgesehen.

Einmalige Aufgabenteilung zwischen zwei Kantonen

Die Zuba-Linienführung haben die beiden Kantonsregierungen bereits im Jahr 2019 festgelegt. Im Januar dieses Jahres folgte eine Absichtserklärung. Dass der Grosse Rat bislang nicht eingebunden war, hat mit der Aufgabenteilung zu tun. Baselland und Basel-Stadt hatten sich darauf verständigt, dass der Landkanton den Zuba plant und baut – der Stadtkanton hingegen wäre für die Erschliessung des Bachgrabens via Tram zuständig. Das wichtigste wirtschaftliche Entwicklungsgebiet des Baselbiets soll in Basel an den Bahnhof St. Johann angebunden werden.

Der Fundamentalwiderstand der Grünen ist insofern neu, als bislang der zeitliche Ablauf der Erschliessungsprojekte im Fokus stand. Die beiden Basel haben vereinbart, dass das Tram nach dem Zuba in Angriff genommen wird, also frühestens 2032, das Jahr der geplanten Inbetriebnahme des Zuba. Unter anderem sprachen sich bereits die Basler Grossräte Jörg Vitelli (SP) und Beat Leuthardt (Basta) gegen diese Priorisierung aus. Leuthardt hegte gar den Verdacht, dass Basel-Stadt sich auf diese Weise elegant seiner Verpflichtung entledigen wolle: Indem man Busse zum Bachgrabenareal fahren lässt, während das Tramprojekt in einer Schublade verstaubt.

Basel-Stadt: Ohne Tunnel hats für Tram keinen Platz

Das Basler Verkehrsdepartement jedoch argumentiert, die gleichzeitige Realisierung der Strassen- und ÖV-Projekte sei kaum machbar. Zuerst müsse der Verkehr unter den Boden, erst dann habe es genügend Platz für neue Tramschienen und Velospuren.

Derzeit liegt das Zuba-Geschäft beim Landrat. Das Baselbieter Kantonsparlament könnte den Projektierungskredit im ersten Quartal 2022 behandeln. In der entsprechenden Vorlage heisst es, nach dem Endausbau des Bachgrabengebiets mit künftig 6000 Arbeitsplätzen würden die Personenfahrten an Werktagen um 68 Prozent zunehmen, von heute 25 000 auf zukünftig 42 000 Fahrten. Doch die Zulaufstrecken in Basel-West seien schon heute «in der Hauptverkehrszeit stark ausgelastet bis teilweise überlastet».

Die Grünen Basel-Stadt bezeichnen den Tunnel in ihrer Medienmitteilung als «aus der Zeit gefallen». Sollte er trotzdem gebaut werden, so werde man sich dafür einsetzen, dass «der daraus resultierende Kapazitätsgewinn für den Autoverkehr auf dem baselstädtischen Kantonsgebiet oberirdisch zu 100 Prozent kompensiert wird».

Hier, bei den Schrebergärten hinter dem Bachgraben-Parkplatz, soll ein Tunnelportal zu stehen kommen. Die Strasse rechts liegt bereit in Frankreich. Kenneth Nars

