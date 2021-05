Wirtewechsel Heinz Margot und Simon Lutz übernehmen das Restaurant Sunnebeedli Das Bijou auf dem Margharethenhügel bekommt neue Wirte. Die beiden bekannten Gastronomen wollen in den nächsten Wochen eröffnen. Jonas Hoskyn 07.05.2021, 05.00 Uhr

Heinz Margot bekommt beim Malen tierische Unterstützung. Bild: Juri Junkov

Vom Zauber, den das Restaurant Sunnebeedli auf dem Margarethenhügel an einem schönen Sommerabend versprüht, ist momentan noch wenig zu spüren. Angesichts des trüben Maiwetters liegen Gedanken an Badehosen, Glacen und Flammenkuchen auch ziemlich fern. Die Badibeiz selber ist momentan mehr Baustelle als Gaststätte. Mittendrin Heinz Margot, der sich aber die gute Laune vom schlechten Wetter nicht verderben lässt. «Das ‹Sunnebeedli› ist eine Oase über Basel, die man leider manchmal vergisst» gerät er ins Schwärmen. In seinen jungen Jahren sei das kleine Schwimmbad der Place-to-be in Basel gewesen.

Der Moderator, Schauspieler und Gastrounternehmer ist eines der neuen Gesichter des Restaurants Sunnebeedli. Simon Lutz, der im Sommer noch mit dem Hafenkran loslegen will und neben dem «Acqua» mit der Bauernfamilie Rediger auch noch das Restaurant Schellenursli gegenüber vom «Sunnebeedli» betreibt, hat die Beiz und den dazugehörigen Badikiosk übernommen. Margot unterstützt ihn nun vorerst beim Betreiben. Der bisherige Pächter des «Sunnebeedli» Markus «Stocky» Stocker will sich nach vier Jahren Doppelspurigkeit stärker auf den «Ochsen» in Oltingen konzentrieren.

«Ich freue mich sehr. Langsam habe ich ziemliche Entzugserscheinungen»,

sagt Heinz Margot. Aufgrund der Coronapandemie sei er zum Nichtstun verdammt gewesen. So fielen etwa die Herbstmesse und der Weihnachtsmarkt aus, wo Margot jeweils seine Raclette-Stube auf dem Petersplatz betreibt. «Ich freue mich auf die Frontarbeit.» Er wolle auch ein Zeichen setzen. «Das Leben muss langsam wieder weitergehen.» Eine goldene Nase werde er sich mit der Badibeiz auch nicht verdienen, «mir geht es um den Plausch an der Sache und ich mache es als Freundschaftsdienst für Simon.»

Pommes, Wurstsalat und Avocados vom Grill

Aktuell wird die Beiz optisch aufgefrischt, «aber ohne viel zu verändern», wie Margot betont. Das gilt auch für das Gesamtkonzept: «Es ist und bleibt ein Badirestaurant. Es wird nicht teurer und natürlich werden wir Stockys legendäre Flammenkuchen auf der Speisekarte behalten.»

Das Motto sei «einfach und gut», so Margot. Pommes frites und Wurstsalat gehörten zu einer Badibeiz einfach dazu – «halt einfach vielleicht ein bisschen anders serviert». Daneben gibt's Fischknusperli im Körbli, Burgers und Fondue. «Das passt auch im Sommer. Da spielt's keine Rolle, wenns ein bisschen stinkt», sagt Margot.

Daneben will das neue Team auch ein paar eigene Favoriten auf die Speisekarte setzen: etwa Salate mit der Sauce nach dem Rezept von Margots Grossmutter, Mazzette (eine Art Pizzataschen) oder Avocados vom Grill. Vieles ist aber auch noch offen. Learning by Doing halt. «Wir wollen auch auf die Bedürfnisse der Badegäste und benachbarter Gärtner eingehen», sagt Margot.