Pizzeria Roma in Basel: Hier geht wirklich eine Ära zu Ende

Wirtewechsel Pizzeria Roma: Hier geht nach 40 Jahren eine Kleinbasler Ära zu Ende Das Wirtepaar Pietro und Lisa Froiio hört in ihrem Restaurant auf. Ob sich für das beliebte Traditionslokal Nachfolger finden lassen, steht in den Sternen. Andreas W. Schmid Jetzt kommentieren 18.06.2022, 05.00 Uhr

Ein Bild, das bald nur noch im Archiv vorzufinden sein wird: Pietro und Lisa Froiio stehen eines der letzten Male vor Ihrer Pizzeria Roma. Nicole Nars-Zimmer

21 Jahre lang war Pietro Froiio in der Kleinbasler Pizzeria Roma der Chef. Ausser in jenen Momenten, in denen seine Frau Lisa die Chefin sein wollte. «Dann liess ich ihr natürlich den Vortritt», sagt der Padrone des Lokals. Sie sitzt daneben, lächelt, verdreht aber auch die Augen. Weil Pietro Froiio also in diesem Lokal das Sagen hat, will er auch gleich bestimmen, wie die Überschrift dieses Artikels heissen muss: «Eine Ära geht zu Ende.» Ein schöner Titel, keine Frage, aber auch einer, den der Autor dieser Zeilen allzu oft über seine Texte setzt, weshalb die Redaktion ihn jedes Mal ändert; mittlerweile ist er zum Running Gag geworden. Doch der Chef lässt den Einwand nicht gelten: «Aber hier geht wirklich eine Ära zu Ende.»

Am 30. Juni, einem Donnerstag, schliesst die Pizzeria Roma ihre Pforten. Ein grosses Tamtam wollen die beiden am Abschiedstag nicht veranstalten, «aber unsere Stammgäste werden sicher hier sein». Seit kurzem ist im Restaurant ein Gästebuch aufgelegt, in dem sich die Besucherinnen und Besucher verewigen können. Das Wort «grazie» kommt sehr oft vor. «Grazie, Pietro e Lisa, di tutto.» Pietro (man ist auch ohne Grappa bereits zum Du übergangen) gibt das Danke zurück. «Wir haben zu danken, allen unseren Gästen und dass wir so eine tolle Zeit haben durften.»

Neues, aber treues Publikum

Als er mit seiner Frau das Lokal 2001 übernahm, tauschte er als Erstes sanft sein Publikum aus. Viel zu jung war ihm dieses und damit nicht bereit, genügend Geld für gutes Essen auszugeben. Also änderte er die Speisekarte, er verfeinerte das Pizza-Angebot, vor allem aber bot er selbstgemachte Pasta an, darunter auch raffiniertere Varianten wie Ravioli mit Brennnesseln oder Löwenzahn, die er und seine Frau tagesfrisch selber im Wald pflücken gingen.

Die jungen Gäste blieben bald weg, dafür kam ein neues, aber umso treueres Publikum, das zu mindestens 90 Prozent aus Schweizerinnen und Schweizern bestand. Das «Roma» lief bald so gut, dass die Gastgeber Personal anheuern mussten. «Wir begannen mit sieben Angestellten, auf dem Höhepunkt waren es dann 16.»

Pietro und Lisa Froiio. Nicole Nars-Zimmer

Die Pizzeria Roma spielte damit in derselben Liga wie andere beliebte Pizza-Lokale, etwa die unweit gelegene «Ressliryti» oder wie das «Da Gianni» im St. Johann, wo vor kurzem ebenfalls eine Ära zu Ende ging, allerdings unfreiwillig. «Alles war gut», sagt Pietro, «unser Laden brummte.» Bis im Juli 2005 das Lokal ausbrannte.

Die Familie befand sich auf Heimaturlaub in Kalabrien, als sie um ein Uhr nachts von einem Anruf der Basler Polizei geweckt wurde. «Ein Schock», erinnert sich Pietro, «wir mussten vier Monate schliessen.» Nicht weniger schmerzhaft war, dass er, der Chef, beim Wiederaufbau des Lokals nichts zu sagen hatte. «Sie sind nicht unser Ansprechpartner», beschied ihm die Versicherung, die in dieser Sache federführend war.

Fünf Jahrzehnte in der Gastronomie

Die beiden rappelten sich wieder auf, «schon bald war alles wie vorher», als auf einen Schlag 40 Prozent der Gäste ausblieben: Am 1. April 2010 führte Basel das Rauchverbot ein. «Aber auch davon erholten wir uns.» Ärger bereiteten auch vier Einbrüche. Vor allem beim ersten Mal hinterliessen die Täter ein Riesendurcheinander. «Die Polizei empfahl mir deshalb, dass ich nachts im Lokal immer ein leicht auffindbares Portemonnaie mit 125 Franken zurücklassen sollte.» Denn wenn die Räuber Geld entdecken würden, zögen sie eher wieder von dannen.

Seit ziemlich genau fünf Jahrzehnten ist der 61-Jährige in der Gastronomie tätig. «Ich begann mit elf als Tellerwäscher, bekam pro Monat vier Franken und übergab das Geld stolz meinen Eltern, weil wir so arm waren.» Mit 18 kam er als Koch in die Schweiz, zuerst nach St. Moritz, dann nach Basel, wo er seine fünf Jahre jüngere Frau, eine gelernte Coiffeuse, bei einem «gelato» kennen und lieben lernte.

Pietro ist stolz auf seine Tellerwäscherkarriere, die nur möglich wurde, «weil wir so viel und hart arbeiteten». Die Gastronomie sei ein brutales Geschäft, mit immer kleineren Margen, fiesen Tripadvisor-Einträgen und noch mehr Neid, «dove uno mangia l’altro», wo einer den anderen frisst. «Und du arbeitest, wenn andere frei haben.»

Zeit für die Familie

Über ein Jahrzehnt lang war die Pizzeria täglich geöffnet, «erst später gönnten wir uns wenigstens einen freien Tag pro Woche». So gerne die beiden Gastgeber waren – allmählich schlich sich eine gewisse Müdigkeit ein. Mit dem Ausbruch von Corona und den beiden Lockdowns wurde Pietro und Lisa klar, dass sie so nicht mehr weitermachen wollten. Er sei kein «zio Paperone», kein Dagobert Duck, der nur das Geld im Kopf habe. «Das Leben kann sich innert einer Sekunde ändern.» Er kenne zu viele Beispiel, wo die Betroffenen es eisern bis zur Pension durchgezogen hätten – und nur wenige Monate später sei bei ihnen das Licht ausgegangen. «Das will ich so nicht erleben.»

Deshalb ist nun bald Schluss. Die Eltern dreier erwachsener Kinder wollen mehr Zeit für die Familie haben. Pietro träumt vom Bootsführerschein.

«Ein kleines Schiff auf dem Rhein, das wäre toll.»

Hin und wieder wollen die beiden in einem Restaurant aushelfen. Wie es im «Roma» weitergeht, ist hingegen unklar. Es gebe Interessenten, «doch alles ist noch sehr vage». Remo Jenny, der Besitzer der Liegenschaft an der Hammerstrasse, würde sich freuen, wenn sich für das Lokal Nachfolger finden liessen.

Am liebsten hätte er es aber gehabt, wenn Lisa und Pietro Froiio weitergemacht hätten: «Dafür wäre ich ihnen sogar noch mehr entgegengekommen.» Ein Zurück gibt es jedoch nicht, trotz aller Sympathiebekundungen treuer Gäste. «Gerade gestern», erzählt Pietro, «waren 21 Leute aus Norwegen bei mir im Lokal, wie jedes Jahr während der Art.» Als sie hörten, dass dies das letzte Mal sei, gab es spontan Standing Ovations. So wie es sich gehört, wenn eine Ära zu Ende geht.

