Wirtschaft Die Entfremdung zwischen Basel und seiner Messe wird grösser Weshalb wird den Heimatschwüren der Verantwortlichen bei der MCH Group misstraut? Die Kommunikation der Messe sollte berücksichtigen, wie stark sich das Unternehmen von der Stadt schon entfernt hat. Patrick Marcolli und Christian Mensch Jetzt kommentieren 27.01.2022, 18.20 Uhr

Licht und Schatten: Schnappschuss von der letztjährigen Art Basel Miami Beach. Bild: Keystone

Die Entfremdung schreitet voran. Alle Beteuerungen der MCH Group, das Engagement der Art Basel habe keinen Einfluss auf die Art in Basel, verpuffen. In ihren Kommentaren hat ihnen weder diese Zeitung noch die «Basler Zeitung» Glauben geschenkt. Sie geben damit auch wieder, was ihnen Fachleute auf Anfrage erläutern. Ein dem Konzern nahestehender Unternehmer sagte noch vor zwei Tagen: «Ich wäre sehr, sehr überrascht, wenn MCH nach Paris gehen würde, es sei denn, sie plant, Basel aufzugeben.»

Noch nie in der Geschichte der MCH Group war weniger öffentliches Grundvertrauen in die Kommunikation des teilstaatlichen Unternehmens gegeben. Selbst als das neue Messezentrum von Herzog & de Meuron unter Sprengung aller Budgets gebaut wurde oder auf der Baustelle Schwarzarbeit ruchbar wurde, hielten die Banden. Wurde es eng, stieg der Basler Ex-Regierungsrat Ueli Vischer als Verwaltungsratspräsident persönlich in den Ring, um die Gemüter zu beruhigen. Nun lässt sein in Basel völlig unbekannter Nachfolger Andrea Zappia vermelden: «Basel ist und bleibt unsere Heimatbasis» – und kaum jemand hält diese Aussage für verlässlich.

Der Mann, der Vischers Erbe als Basler Treuhänder übernommen hat, ist Christoph Brutschin. Der Sozialdemokrat gehört bereits seit 2009 dem Verwaltungsrat des Messekonzerns an. Seit seinem Rücktritt als Wirtschaftsdirektor vertritt er die staatlichen Interessen als Privatier im Gremium. Am Tag der Entscheidung erklärte er gegenüber der «Basler Zeitung», es sei der «einhellige Wille» des gesamten Verwaltungsrates gewesen, das Pariser Investment einzugehen.

Am Tag darauf wollte er gegenüber dieser Zeitung zunächst nur zusammen mit dem Konzernchef Beat Zwahlen und dann – aus terminlichen Gründen – zu einem späteren Zeitpunkt Stellung nehmen. Was sie umtreibt und sie nicht verstehen: Weshalb den Heimatschwüren derart misstraut wird.

Eine in Agonie liegende Firma

Doch die Zeiten haben sich eben geändert. Seit der Beteiligung des illustren Investors James Murdoch ist die MCH Group nicht nur global unterwegs, sondern auch finanziell global aufgestellt. Englisch ist die Konzernsprache auch im Verwaltungsrat. Zudem sind in der jüngeren Vergangenheit mit der Muba und der früheren Uhren- und Schmuckmesse, später Baselworld genannt, zwei Aushängeschilder des Konzerns von der Bildfläche, beziehungsweise aus den Messehallen verschwunden.

Die Art Basel gilt als letzte Bastion einer lange Zeit in Agonie liegenden Firma. Dabei hätte gerade die Kommunikation dieser Woche belegen können, dass diese Agonie überwunden ist und die MCH Group wieder bereit ist, sich im harten internationalen Wettbewerb zu behaupten. An der Seite des langjährigen Partners UBS investiert der Konzern im asiatischen Raum und stellt seine Dominanz als führendes Unternehmen im Kunstmarkt mit dem Pariser Coup auch in Europa unter Beweis. Von einer «brutalen Verdrängung» spricht die Chefredaktorin der Kunstzeitschrift «Monopol». Der Schritt folge einer gewissen Logik, da es «zu viele Kunstmessen» in Europa gebe und eine Konzentration zwingend sei.

Eine weitere Entfremdung von Basel ist der Preis, den die MCH Group zu zahlen hat, wenn sie in diesem Wettbewerb bestehen will. Nun muss sich nur noch die Kommunikation darauf einrichten.

