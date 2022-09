Ein Blick hinter die Kulissen der ersten Basler Industrienacht

Wirtschaft Ein Blick hinter die Kulissen: Die erste Basler Industrienacht steht in den Startlöchern Am 16. September geben 44 Unternehmen aus der Region Basel eine Nacht lang Einblick in ihr Schaffen. Die Organisatoren wollen mit der Industrienacht die Vielfalt der hiesigen Wirtschaftswelt aufzeigen – und gegenseitiges Verständnis fördern. Rahel Empl Jetzt kommentieren 06.09.2022, 17.12 Uhr

Auch das sich in der Transformation befindende Klybeckareal öffnet sich anlässlich der Industrienacht ein Stückweit der Bevölkerung. Erich Meyer

Sei es per Velo, Auto oder Tram: Jeden Tag fahren hunderte Menschen am Klybeckareal vorbei, ohne jemals einen Fuss darauf gesetzt zu haben. Für die Anwohnerschaft gilt dasselbe. Am 16. September besteht die Möglichkeit, zumindest einen Teil des sich in der Transformation befindenden ehemaligen Areals der Chemischen zu besichtigen: Anlässlich der ersten Industrienacht Regio Basel können Interessierte einen Blick in die ehemaligen Produktionsstätten werfen oder, ganz abenteuerlich, den einstigen Arbeitsweg der Fabrikangestellten durch einen Tunnel durchschreiten.

Das Angebot steht exemplarisch für die Vielfalt des Programms, das 44 Unternehmen aus der ganzen Region anlässlich der Industrienacht auf die Beine gestellt haben: Die Besuchenden erwarten über 160 «Abenteuer», wie die Organisatoren – die junge Eventmanagementfirma Das Mgmt, die auch für die Museumsnacht verantwortlich zeichnet – am Dienstag verlauten liessen. Von spielerischen Workshops bis hin zum Vortrag sei alles dabei, vom Logistikunternehmen bis hin zum Kaffeemacher so gut wie jede Branche der Wirtschaftsregion vertreten. Neben Schwergewichten wie Novartis seien auch kleinere, unbekannte Namen mit von der Partie. Die Industrienacht, so der Tenor, lade zum Entdecken ein.

Es geht nicht ohne ein Miteinander

Das Ziel des Events, bei dem die Handelskammer beider Basel (HKBB) als Hauptsponsor auftritt: die Tätigkeit, Bedürfnisse, Historie und die Arbeitskultur der jeweiligen Firmen der Bevölkerung näherzubringen. Es ginge nicht ohne ein Miteinander und eine gewisse Offenheit, «die Wirtschaft sind wir alle, sei es als Konsument oder Arbeitnehmer,» meinte etwa der ehemalige Sicherheitsdirektor Baschi Dürr, der nun als Direktor von Uptown Basel fungiert, dem in Arlesheim entstehenden Zentrum für Industrie.

Den Unternehmen geht es aber auch darum, an der Industrienacht mögliche Berufswege in ihrer Branche aufzuzeigen – der Personalmangel ist allgegenwärtig. So sieht Erich Ermel, CEO der Maschinenbaufirma Willy A. Bachofen mit Sitz in Muttenz, den Anlass als tolle Chance, junge Menschen in ungezwungenem Rahmen auf seine Firma aufmerksam zu machen.

Martin Dätwyler von der HKBB dazu: «Ich spüre eine Riesenbegeisterung vonseiten der Teilnehmenden, sie freuen sich auf den Austausch mit der Bevölkerung und hoffen, gewisse Hemmnisse abbauen zu können.» Es sei durchaus möglich, dass aus der Industrienacht eine Serie entstehe, je nach dem, wie gross das Interesse am 16. September sein werde. «In welcher Kadenz der Anlass dann stattfinden könnte, ist jedoch noch offen.»

Industrienacht Regio Basel. 16. September 2022, 17 – 24 Uhr. Tickets à 10 Franken für das gesamte Angebot (für unter 12-Jährige gratis) im Vorverkauf unter www.bit.ly/industrienacht2022. Abendkasse ab Freitag, 16. September 2022 um 12 Uhr an neun Standorten. Mit dem Ticket-Voucher ist die Anreise mit dem ÖV AB 16 Uhr gratis. Weitere Infos unter www.industrienacht.com

