Wirtschaft Gewichtiger Neuzugang aus China: Pharmafirma eröffnet Europa-Büro in Basel Das auf Krebsmedikamente spezialisierte Unternehmen Beigene beschäftigt 150 Angestellte am Rheinknie. Bald sollen es deutlich mehr werden. Andreas Möckli 17.05.2022, 06.00 Uhr

Beigene-Chef John Oyler eröffnet das Basler Büro im Baloise-Hochhaus. Nicole Nars-Zimmer

Die Geschichte beginnt mit einem ambitionierten Plan in einem Restaurant in Peking vor zwölf Jahren. Der Amerikaner John Oyler und der Chinese Wang Xiadong treffen sich zu geschmortem Rindfleisch und in Honig getränkten Cherrytomaten. Die beiden wollen eine Biotechfirma gründen, die zu einer Genentech Chinas werden will. Die US-Firma, heute im Besitz von Roche, gilt als eine der grössten Erfolgsgeschichten in der Biotechbranche.

Aussergewöhnlich am Plan ist der Standort China. Das Land war damals noch weniger als heute bekannt für die Erforschung neuer Medikamente. Um diesen Nachteil aufzuheben, warben Oyler und Wang gezielt chinesische Forscher von grossen Pharmakonzernen ab, die ihre Ausbildung in den USA durchlaufen haben. «Ich bin zuversichtlich, dass wir ein Weltklasse-Team aufgebaut haben, das ein erfolgreiches Medikament entwickeln kann», sagte Oyler damals der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Die auf den Namen Beigene getaufte Firma konzentrierte sich auf Krebsmedikamente, deren Entwicklung von anderen Pharmakonzernen nicht weiterverfolgt wurde. Für viele weitere Onkologie-Präparate anderer Pharmakonzerne hat Beigene die Vermarktung in China übernommen, etwa für Novartis, Amgen oder Bristol-Myers Squibb. In diesem Bereich arbeiten rund 3100 Angestellte, weitere 2200 sind in der Forschung und Entwicklung tätig. Die Mehrheit der 8000 Mitarbeitenden arbeitet in China.

Mitarbeiterzahl verdoppeln

Nun folgt eine Dependance in Basel im Baloise-Hochhaus beim Bahnhof SBB. Am Montag wurden die Räumlichkeiten im Beisein von John Oyler eingeweiht. Basel sei einer der besten Orte, um Krebs erfolgreich zu bekämpfen, sagte der Amerikaner. Hier fänden sich viele talentierte Personen, Unternehmen und Organisationen.

Zu Hause im 21. Stock des Baloise-Hochhaus beim Bahnhof SBB: Die chinesische Pharmafirma Beigene. Benjamin Wieland

Von Basel aus lenken derzeit 150 Angestellte die Geschäfte in Europa, so, wie man es auch vom US-Impfstoffhersteller Moderna kennt. Neben klassischen Hauptsitzfunktionen werden auch rund 30 klinische Studien von Basel aus betreut. Nils Eckhardt, Chef des Europa-Büros, geht davon aus, dass sich die Zahl der Mitarbeitenden in den nächsten ein bis zwei Jahren verdoppeln dürfte.

Enge Zusammenarbeit mit Novartis

Einen weiteren Bezug hat Beigene zu Basel über Novartis. Im Januar 2021 sind die Chinesen eine enge Zusammenarbeit mit dem Pharmakonzern eingegangen. So sicherte sich Novartis die Rechte für die Vermarktung eines Beigene-Krebsmittels ausserhalb Chinas. Neben Blut- und Harnblasenkrebs sind bis zu zwölf verschiedene Anwendungsbereiche denkbar. Zulassungsanträge in den USA und Europa sind hängig.

Novartis legte für den Deal 650 Millionen Dollar auf den Tisch. Bis zu 1,3 Milliarden Dollar werden fällig, wenn das Medikament definierte Entwicklungsziele erreicht. Vergangenen Dezember sicherte sich Novartis die Rechte an einem weiteren Krebsmedikament von Beigene. Hinzu kommt die erwähnte Vermarktung von Novartis-Medikamenten in China.

Zwar fliesst also üppig Geld von Basel nach Peking. Beigene generiert zudem mit ihren Krebsmedikamenten Umsätze. Dennoch schreibt das Unternehmen tiefrote Zahlen. Im vergangenen Jahr resultierte ein Verlust von 1,4 Milliarden Dollar, im Jahr davor 1,6 Milliarden. Vor allem die Forschung und Entwicklung verschlingt – wie bei einem jungen Biotechunternehmen üblich – viel Geld.

Amerikanisch geprägt

Obwohl das Unternehmen in China gegründet und aufgebaut wurde, ist die amerikanische Prägung unverkennbar. Das geht sicher auf Mitgründer John Oyler zurück, der bis heute als Chef und Verwaltungspräsident tätig ist. Zudem entschied sich das Unternehmen, zuerst in den USA an die Börse zu gehen, erst später folgten Hongkong und Schanghai.

In den USA ist Beigene im Biotech-Hotspot Cambridge bei Boston tätig. Dort betreibt auch Novartis einen bedeutenden Forschungshub. Im Bundesstaat New Jersey will Beigene zudem einen Produktions- und Forschungsstandort aufbauen.

Ganz amerikanisch sind auch die Managerlöhne. Wie in der dortigen Biotechbranche üblich, sind die Vergütungen im Vergleich zu europäischen Verhältnissen astronomisch. So erhielt Oyler für das vergangene Jahr 16,8 Millionen Dollar. Das ist nochmals mehr als Roche-Chef Severin Schwan bekommt. Dieser ist mit 15,1 Millionen Franken der bestbezahlte Schweizer Manager. Oyler besitzt zudem 5,2 Prozent aller Aktien von Beigene.

