Das sagt Fabian Frei zu seinem Aufehgebot für Katar 2022

Bis in den Herbst seiner Karriere und dem Alter von 33 musste Fabian Frei warten, jetzt erfüllt sich für den Captain des FC Basel ein Traum: Er darf an seinem ersten Grossanlass teilnehmen. Wie ihm Nati-Coach Murat Yakin die Nachricht überbrachte - und wie er diese aufnahm. Aufgezeichnet: Céline Feller

Im Verein hatte Fabian Frei schon bessere Zeiten. Dafür erfüllt sich auf Nationalmannschafts-Ebene endlich der ganz grosse Traum von der Teilnahme an einer WM. Marc Schumacher / freshfocus

Manchmal schien es so, als könnte Fabian Frei machen, was er möchte. Ja, zaubern gar. Aber in den Kader für eine Endrunde mit der Schweizer Nationalmannschaft schaffte er es einfach nicht. Nicht in seiner ersten Phase beim FC Basel, nicht bei Mainz.

Im Herbst seiner Karriere, mit 33 Jahren, wird endlich Realität, was er einst für fast unmöglich hielt: Er darf an eine WM mitreisen. Frei ist Teil des 26 Mann umfassenden Kaders von Murat Yakin.

Und das nach Zeiten, in denen Frei eigentlich schon fast einmal den Rücktritt aus der Nationalmannschaft gegeben hatte, nachdem er es 2018 nicht ins Team für die WM in Russland geschafft hatte. Und nach Aussagen von ihm, wonach er glaubte, seine Polyvalenz koste ihn möglicherweise die Aufgebote.

Diese Polyvalenz ist aber einer der Gründe, wieso ihn Murat Yakin aufgeboten hat. Wie der Rekordspieler und Captain des FC Basel den Dienstag und den Tag des Anrufs des Nationalcoachs erlebte, erzählt er zu später Stunde am Mittwochabend nach dem 2:0-Sieg des FCB in Luzern.

Fabian Frei, was freut Sie mehr: das Nati-Aufgebot für die WM, oder dass der FCB endlich wieder mal einen Sieg geholt hat in der Liga?

Fabian Frei: Am Morgen hatte ich mehr Freude am Nati-Aufgebot, am Abend mehr an den drei Punkten.

Können Sie einen Einblick gewähren, wie Sie vom definitiven Aufgebot erfahren haben? Murat Yakin hat ja alle angerufen, wie er erzählt hat.

Ja, er hat angerufen.

... und Sie wussten gleich: Ich bin dabei? Oder ging der Puls hoch, weil Sie gezittert haben?

Der Puls ging sehr hoch. Ich versuchte, anhand von seiner Stimmung herauszufinden, auf welche Seite es für mich kippt.

Er liess Sie also noch ein bisschen zappeln?

Joa, man kennt das ja: Anfangs ist es dieses Wie-geht-es-dir-Geplänkel. Zu Recht auch, es interessiert mich ja, wie es ihm geht. Es ist für ihn als Nati-Trainer sicher auch nicht die unhektischste Zeit, die er erlebt. Dann nehme ich ja auch nicht das Telefon ab und frage sofort: Und?

Man könnte aber auch erst sagen: Fabian, du bist dabei. Und dann den Small Talk nachschieben.

Nein, für mich war das okay. Und für ihn war es glaube ich auch keine so grosse Entscheidung, ob es reicht oder nicht, wie man zwischenzeitlich von aussen vermutete. Er weiss, was er an mir hat und ich weiss, was er von mir verlangt. It's a match, könnte man sagen.

Mit welchen Ambitionen gehen Sie jetzt nach Katar?

Primär mit Ambitionen, die das Team betreffen. Es ist ein Teamsport, wir vertreten unser Land an einer Weltmeisterschaft und wollen so weit wie möglich kommen. Und wenn es mich braucht, bin ich bereit.

Dann schauen wir noch einmal kurz auf das Hier und Jetzt, den FCB. Es verbleibt zwar noch ein Spiel am Samstag gegen GC, aber wie würden Sie diese Hinrunde bewerten? Die Kräfte dürften nach dieser intensiven Phase ja langsam im Keller sein.

Nicht wirklich, nein. Ich mag mich nicht erinnern, dass ich die Müdigkeit jemals als Ausrede benutzt habe, und das werde ich nach diesem Halbjahr erst Recht auch nicht. Wir wollen diese Hinrunde jetzt mit einem Sieg abschliessen. Und dann haben wir im Cup und international mit dem jeweiligen Überwintern das Minimalziel ja bereits erreicht. Dass in der Liga Luft nach oben ist, müssen wir aber nicht verneinen.

Der Blick auf die Tabelle ist aber immerhin plötzlich angenehmer: Rang 3 statt 7.

Ja, aber es ist auch nicht so, dass ich jetzt Jubelsprünge mache, weil wir Dritter sind. Aber klar, wenn man vor dem Spiel Siebter war, ist der Sprung toll. Wir haben lange auf dieses Nachholspiel gewartet, jetzt sind in der Liga wieder alle auf dem selben Stand. Da kann man auch besser eine Zwischenbilanz ziehen.

