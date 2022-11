DJs und Cocktails: Revolution beim traditionellen Suppentag

Wohltätigkeit DJs und Cocktails: Dem traditionellen Suppentag steht eine kleine Revolution bevor Am Donnerstag findet landesweit der 19. Suppentag statt. Es wird Geld gesammelt für die Schweizer Tafel. In Basel bekommt der Anlass ein Update und soll in Partnerschaft mit dem «Nordstern» auch die jüngere Generation ansprechen. Tanja Opiasa-Bangerter 23.11.2022, 05.00 Uhr

Letztes Jahr schöpfte Marco Streller (l.) mit Sandra Locher und Martin Roth. zVg

Wenn am 24. November schweizweit die Suppenlöffel der Schweizer Tafel geschwungen werden, denken die wenigsten an Club DJs und Cocktails – die 19. Basler Ausgabe des Suppentags dürfte dies am Donnerstag nachhaltig ändern. Statt im Zelt vor der Schlüsselzunft wird in der Pop-up-Bar Lago 105 in der Postpassage getafelt. Mit dem Nordstern Club haben die Verantwortlichen neu einen hippen Eventpartner zur Seite – der ursprüngliche, karitative Sinn des Anlasses soll dabei aber nicht vergessen gehen.

Ihr soziales Engagement vertiefen und «etwas zurückgeben», wollen die Verantwortlichen, sagt Agron Isaku vom Nordstern. Insbesondere in der belasteten Pandemiezeit sei man selbst über jede Form von Unterstützung froh gewesen, sagt Isaku und fügt an: «Wir sehen diese Zusammenarbeit auch als gute Möglichkeit, ein jüngeres Publikum für den Suppentag zu sensibilisieren und zu mobilisieren.» Für den Suppentag bietet der Club zwei eng mit dem Nordstern verbundene lokale DJs auf, nämlich Yare und Leva.

«Das Nordstern-Team war sofort im Boot», schwärmt Sandra Locher vom Gönnerverein, der aus der coronabedingten Zäsur mit einem neuen Konzept zurückkehrt: Nach dem klassischen Teil des Suppenschöpfens – dieses Jahr stehen Prominente wie Fussballer Marco Streller, Bachelorette Adela Smajic und Politiker Conradin Cramer an den Töpfen – sowie Kaffee und Kuchen startet ab 17 Uhr eine Afterparty im Lago 105 in der Postpassage.

Schwellenloser Übergang vom traditionellen Suppentisch zum Event

Aufgrund der Bauarbeiten in der Freien Strasse habe man bewusst darauf verzichtet, den Anlass wie die Jahre zuvor in einem Zelt gegenüber der Schlüsselzunft durchzuführen. Von der neuen Ausrichtung, die sich bewusst auf ein neues Publikum fokussiert, erhoffe man sich einen schwellenlosen Übergang vom traditionellen Suppentisch zum ausgelassenen Event. «DJs legen auf, es gibt Cocktails und eine Fotobox», sagt Locher. «Arm und reich, jung und alt – alle sind willkommen.» Jeder zahle für seine Mahlzeit so viel, wie drin liege. Gesponsert werden die Suppen erneut unter anderem vom Aqua, der Schlüsselzunft, dem Albrecht Catering und der Jobfactory. Silserli gebe es vom Schiesser und Brot von der Bäckerei Kult. Und Prominente, sowie Musik Acts treten ohne Entgelt auf.

Neues Konzept soll zahlende Gäste anziehen

«Wir geben fürs Event nicht viel mehr als ein paar Hundert Franken aus», sagt Sabrina Munz von der Schweizer Tafel. Sämtliche Einnahmen gehen direkt an die Aktionen. Man hoffe mit dem neuen Konzept natürlich auch auf zahlende Gäste, räumt sie ein. Denn: «Den Armutsbetroffenen ist noch nicht geholfen, wenn man ihnen einmal Suppe schöpft.»

Vielmehr werde an Anlässen wie dem Suppentag auf die Arbeit der Schweizer Tafel und die raue Realität von Armutsbetroffenen aufmerksam gemacht. Täglich verteilt die Organisation in Basel rund vier Tonnen Lebensmittel an Institutionen, die ihrerseits wiederum Kontakte zu betroffenen Einwohnern hegen und diese mit den Lieferungen bekochen oder beliefern.