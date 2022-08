Es zieht mehr Schweizer nach Frankreich als nach Südbaden

Wohnen im Dreiland Es ziehen mehr Schweizer nach Frankreich als nach Südbaden: «Sie sagen, im Elsass kann ich mir das noch leisten» Weil die Immobilien in der Schweiz so teuer sind, zieht es viele ins nahe Elsass. Das zeigt sich bei Neubauten an der Dreiländerbrücke. Peter Schenk Jetzt kommentieren 22.08.2022, 05.00 Uhr

An der Dreiländerbrücke in Huningue entstehen neue Wohnungen. Mehr als ein Drittel der Käuferinnen und Käufer kommen aus der Schweiz. Kenneth Nars

Die Lage ist traumhaft: Direkt am Rhein an der Dreiländerbrücke in Gehdistanz zum 8er-Tram in Weil am Rhein und über die Rheinuferpromenade nur wenige Velominuten vom Basler Quartier St. Johann und dem Novartis-Campus entfernt.

Das haben auch viele Schweizerinnen und Schweizer verstanden. Mehr als ein Drittel der Käuferinnen und Käufer der Wohnungen in den beiden neuen Gebäuden im französischen Huningue kommt aus der Schweiz.

Für das Elsass sehr teuer, für die Schweiz immer noch günstig

Anfang 2023 sollen sie fertig sein, teilt Séverine Lacourcey, Mediensprecherin des Investors und Bauherren Constructa, mit. Mit 5600 Euro pro Quadratmeter zählen die Wohnungen zu den teuersten Immobilien im Südelsass.

Für Schweizer Verhältnisse ist das immer noch günstig. Marc Borer, der seit 17 Jahren in der trinationalen Informationsstelle Infobest auf der Palmrainbrücke arbeitet, berichtet: «Ich habe zunehmend Anfragen von Schweizern, die Anfang 40 sind, im mittleren Kader arbeiten und eine Familie gründen wollen.» In der Schweiz seien die Immobilien zu teuer für sie.

«Sie sagen, im Elsass kann ich mir das noch leisten.»

Lyne Skoczylas kümmert sich bei der südelsässischen Immobilienagentur Gestion Sud Alsace um Vermietungen. Sie erzählt: «Ich habe viele Schweizer Kundinnen und Kunden, auch aus der Deutschschweiz. Oft kommen sie als Paar und kündigen nach ein oder zwei Jahren wieder, um eine Immobilie zu kaufen.»

Thomas Zeller, Maire von Hégenheim, schätzt den Anteil der Schweizerinnen und Schweizer in seinem Dorf auf zehn bis zwanzig Prozent. Zu ihnen gehört die Basler Journalistin, bz-Kolumnistin und Autorin Martina Rutschmann (45), die mit ihrem Mann Paddy (62), der in Basel im

Am Rheinufer in Weil neben der Dreiländerbrücke wird gebaut: Das Ufer in Weil soll zugänglicher werden, ebenso in Huningue. Erich Meyer

Gesundheitswesen arbeitet, 2018 ins Elsass gezügelt ist. «Wir haben einen Hund und haben deshalb etwas in Reichweite der Natur und mit Garten gesucht.» Nun wohnen sie in einem Fachwerkhaus von 1680. «In Allschwil hätten wir das nicht bezahlen können.»

Bedingung war die Velonähe zu Basel

Bedingung war auch, dass der neue Wohnort in Velo-Nähe zu Basel liegt. Das ist bei Hégenheim der Fall. «Der Basler Marktplatz ist von hier aus näher als von Riehen», sagt Rutschmann. Die Entscheidung hat das Paar bisher nicht bereut. Rutschmann liebt ein gewisses «südländisches Flair» und schwärmt:

«Du bist hier in Frankreich.»

Die Basler Journalistin Jeannette Brêchet (70) hat bereits 2001 im Sundgaudorf Wolschwiller, 22 Kilometer von Basel, ein Bauernhaus mit 40 Aren Land gekauft. In der Regel verbringt sie drei Tage in der Woche dort und lebt die restliche Zeit an ihrem Hauptwohnsitz in Basel.

Jeannette Brêchet besitzt ein Haus in Wolschwiller und verbringt dort gerne ihre Zeit. Ihr Bruder Peter hat viele Jahre im Elsass gelebt. Kenneth Nars

Mühsame Formalitäten nach dem Umzug ins Elsass

Ihr Bruder Peter Brêchet (69), der früher in einem Korrekturbüro arbeitete, hat bis 2014 für drei bis vier Jahre ganz in Wolschwiller gewohnt. Die verschiedenen Anmeldeformalitäten hat er dabei als einen «Rutenlauf» erlebt. «Ich musste von Amt zu Amt. Bei den Steuerbehörden hat immer wieder etwas gefehlt.»

Als besonders schwierig und aufwendig erwiese sich die Einlösung seines Motorrads, weil die Honda Shadow Made in USA war und der Typ in Frankreich noch nie zugelassen worden war. Auch beim Zoll war es kompliziert. Beim Fahrausweis hat er schliesslich auf das Recht, mit Anhänger zu fahren, verzichtet.

«Ich hätte extra zum Vertrauensarzt nach Ferrette gemusst.»

«Als Schweizerin ist man in Frankreich ein wenig hilflos», ergänzt Jeannette Brêchet. Viel Ärger hat sie mit Handwerkern. «Gute, zuverlässige Handwerker sind Glückssache», sagt sie.

Von mühsamen Anmeldeformalitäten, insbesondere beim Fahrausweis, erzählt auch Martina Rutschmann, betont aber: «Das ist ein einmaliger Aufwand und der hat sich tausendmal gelohnt.» Alle Schweizer Gesprächspartner verweisen auf die grosse Unterstützung und Hilfsbereitschaft der jeweiligen Mairie.

Die Fragen sind komplexer geworden

Marc Borer von Infobest ist es aufgefallen, dass die Schweizerinnen und Schweizer seit einiger Zeit mit immer komplexeren Fragen zu ihm kommen.

«Sie sind gut informiert und stellen Fragen zur Sprache, zu Steuer, Krankenkasse, Nummernschildern, Fahrausweis oder zur Schule für die Kinder.»

Die Zeiten, dass es im Elsass mit Schweizerdeutsch noch gut klappte, seien vorbei, auch, wenn das einige immer noch denken würden.

Borer weist auch darauf hin, dass die Immobilen- und Grundstückspreise in der südelsässischen Grenzregion deutlich höher seien als weiter entfernt. Das gilt zum Beispiel für den Sundgau. Der Hégenheimer Maire Zeller, der mit seiner Immobilienagentur im Raum Altkirch/Ferrette arbeitet, bestätigt: «Dort sind die Preise halb so hoch wie in Saint-Louis.» Als Hindernis, dort hinzuziehen, erweise sich laut Borer der schlecht ausgebaute öffentliche Verkehr. Er ist überzeugt:

«Wenn der verbessert wird, dürfte der Druck auf den elsässischen Immobilienmarkt noch steigen.»

Im 4800 Einwohnerort Blotzheim, zehn Kilometer nördlich von Basel, handelt es sich bei Grundstückskäuferinnen und -käufern aus der Schweiz oft auch um Türkinnen und Türken, die in der Schweiz gelebt haben. «Auch Personen mit italienischem Pass, die aus der Schweiz kommen, bauen in Blotzheim», sagt Maire Jean-Paul Meyer.

Die meisten wollen an der Dreiländerbrücke selber wohnen

Knapp 80 Prozent der Schweizer Käuferinnen und Käufer der Wohnungen in den beiden neuen Gebäuden in Huningue wollen dort auch wohnen. «Lediglich 22 Prozent investieren», schreibt Séverine Lacourcey von Constructa. Kürzlich waren nur acht Wohnungen noch nicht verkauft. Constructa ist allerdings noch lange nicht fertig.

Mit «Les Jetées» in Huningue entstehen direkt am Rhein bei der Dreiländerbrücke neue Wohnungen. Mit Bogen (hohes Gebäude) und Link (flacherer Bau) sind schon zwei Gebäude im Bau. Kenneth Nars

Nördlich der Dreiländerbrücke sollen in den nächsten Jahren am Rhein zwei weitere Gebäude mit Wohnungen, ein Hotel, eine Seniorenwohnanlage und ein Co-Living-Gebäude für gemeinsames Wohnen entstehen. Das Gesamtprojekt «Les Jetées» dürfte somit fertig sein, wenn in Basel auf der Klybeckinsel noch immer geplant wird.

Kaum Interesse für Südbaden: «Ich glaube auch, dass es im Elsass steuerlich interessanter ist»

Die hohen Preise und der deutsche Lohnsteuersatz von 42 Prozent schrecken Schweizerinnen und Schweizer ab. Bei den Pensionierten sieht das allerdings ein wenig anders aus.

Luftaufnahme der Lörracher Innenstadt. Im Elsass seien Immobilien generell günstiger als in Weil am Rhein oder Lörrach. Erich Meyer

Für Thomas Abele, Geschäftsführer von Abele-Immobilien in Weil am Rhein, sind die vielen Schweizer, die in der deutschen Grenzregion Immobilien erwerben, ein «Mythos». Abele weiss, wovon er redet: Er ist seit 27 Jahren im Geschäft und stammt aus dem deutschen Eimeldingen, nur wenige Kilometer nördlich von Basel.

«Ich kenne keine Schweizerinnen und Schweizer, die in der Schweiz arbeiten und nach Deutschland ziehen.»

Kein Wunder bei einem Einkommenssteuersatz von 42 Prozent, der sie erwarte.

Im Elsass ist es günstiger als in Südbaden

«Unter den 40 bis 50 neuen Wohnungen, die am Riehener Zoll entstanden sind, gibt es keinen Käufer mit Schweizer Pass», fährt Abele fort. Ausserdem seien die Preise im Raum Weil am Rhein/Lörrach extrem gestiegen. Bei Neubauten müsse man mit 6500 Euro den Quadratmeter rechnen. Dazu kommen 5 Prozent Grunderwerbssteuer, zirka 2 Prozent Grundbuch- und Notarkosten sowie die geteilte Provision von 3,57 Prozent für den Makler. Im Elsass seien Immobilien generell günstiger als in Weil am Rhein oder Lörrach ist Abeles Eindruck. «Ich glaube auch, dass es dort steuerlich interessanter ist.»

Das geplante Viertel Otterbach Süd. zvg

2018 sind gerade einmal 2,75 Prozent der Personen, die in Lörrach Immobilien erworben haben, aus der Schweiz gekommen. Der Umzug ins nahe Deutschland ist aus steuerlichen Gründen für Pensionierte interessanter. Tatsächlich sind in Lörrach wie auch in Weil am Rhein mehr als ein Drittel der Einwohnerinnen und Einwohner mit Schweizer Pass über 65 Jahre alt.

Anteil der Schweizer Kundinnen und Kunden ist sehr überschaubar

Abeles Beobachtungen decken sich mit denen anderer Player im Immobilienbereich. «Der Anteil unserer Schweizer Kundinnen und Kunden ist sehr überschaubar und liegt im tiefen einstelligen Prozentbereich», berichtet Peter Blubacher, Vorstandsmitglied der Sparkasse Markgräflerland, die auch im Immobilienbereich aktiv ist.

Das geplante neues Quartier am Zoll zwischen Riehen und Lörrach. zvg

«Generell hat sich der Markt aufgrund der gestiegenen Baupreise und Hypothekarzinsen etwas beruhigt.» Bernhard Eggs, Geschäftsführer des Bauträgers Conzepthaus, zu dem auch die Lörracher Immobilienverwaltung Heuer & Heuer gehört, spricht schon von Interessenten aus der Schweiz, präzisiert aber: «Oft sind das deutsch-schweizerische Mischehen oder Deutsche, die lange in der Schweiz gelebt haben und jetzt zurückkommen.» Abele ergänzt:

«Es gibt auch Deutsche, die wieder nach Deutschland ziehen, wenn sie Kinder bekommen. Der Grund ist, dass die Kinderbetreuungskosten in Deutschland erheblich günstiger als in der Schweiz sind.»

Lieber in der Schweiz investieren

Hinsichtlich der gebürtigen Schweizerinnen und Schweizer kommt Bernhard Eggs zu dem Schluss: «Sie bleiben nahezu ausschliesslich in der Schweiz und wenn sie in Immobilien investieren, machen sie das dort.»

