Wohnschutzgesetz versunsichert Basler Verwaltung

Wohnraumfördergesetz Botnar Research Centre in Basel: Der Kanton fragt den Kanton um Rat Das Basler Wohnraumfördergesetz verunsichert auch die Verwaltung. Wann darf nun die Abrissbirne aufgefahren werden? Ein generelles Baugesuch soll im Fall des geplanten Forschungsinstituts BRC Aufschluss geben. Christian Mensch Jetzt kommentieren 01.12.2022, 05.00 Uhr

Projektwettbewerb Botnar Research Centre for Child Health. Visualisierung: «R2-D2» von Guerra Clauss Garin Architekten. zvg

Es ist dies ein Geschenk der Botnar-Stiftung: Basel-Stadt soll ein spezielles Forschungszentrum für die Kinderheilkunde (BRC) erhalten. Der gefundene Ort an der Ecke Spital- und Schanzenstrasse gegenüber dem Kinder- und dem Universitätsspital erscheint geradezu ideal. Die Finanzierung ist gesichert, die Regierung hat eigens den Zonenplan angepasst. Und seit einem Jahr ist auch der Sieger eines Architekturwettbewerbs gekürt. Alles scheint vorbereitet zu sein – fast alles.

Denn nun hat Immobilien Basel-Stadt, die Immobilienverwalterin der Stadt, ein generelles Baugesuch eingereicht. Das ist der Deal: Der Kanton bezahlt das Gebäude und refinanziert sich, indem er es langfristig an das BRC vermietet. Es stelle sich nun aber die Frage, ob das bestehende Gebäude eigentlich ohne spezielle Bewilligung dem Erdboden gleichgemacht werden dürfe. Immerhin finden sich darin 16 Wohneinheiten, die von Studierenden genutzt werden. Und dem Abbruch von Wohnraum sind durch das neue Basler Wohnraumgesetz enge Grenzen gesetzt.

Wann ist eine Nutzung im öffentlichen Interesse auch öffentlich?

Der Kanton als Bauherr meint, es sei gemäss Ausnahmepassus im Gesetz keine spezielle Bewilligung durch den Kanton erforderlich. Immerhin liegt eine rechtsgültige Zonenplanänderung vor, mit der die fragliche Parzelle der Zone für Nutzung im öffentlichen Interesse zugeteilt wird. In dieser Zone ist das Wohnen ausdrücklich nicht zulässig. Doch bedeutet dies auch, dass der Abriss von Wohnraum zulässig sei?

Immobilien Basel-Stadt, die das Baugesuch eingereicht hat, ist sich da nicht sicher. Deshalb fragt sie prophylaktisch, ob denn eine Bewilligung erteilt würde, falls der Ausnahmepassus nicht greifen würde? Dies könnte sein, wenn das Bauinspektorat dem Forschungszentrum den öffentlichen Charakter abspricht, obwohl es doch in einer Zone «im öffentlichen Interesse» zu stehen kommt.

Ohne Abriss keine neue Tramlinie

Die Juristen haben vorgearbeitet und verweisen einerseits auf die gesicherte Finanzierung des Neubaus, was im Gesetz eigens als Voraussetzung für eine Abrissbewilligung genannt ist. Andererseits nehmen sie Bezug auf eine Generalklausel, die beschreibt, wann besonders rechtfertigende Umstände für eine «Zweckentfremdung von Wohnraum» ins Feld geführt werden können. Etwa wenn die Zweckentfremdung einem Bedürfnis «an einer Erweiterung eines im Kanton bestehenden Betriebs» entspreche. Oder wenn die Zweckänderung einer «nutzungsplanerisch angestrebten Entwicklung entspreche».

Einer dieser Gesetzesparagrafen, so hofft ein Teil der Basler Verwaltung, werde wohl bei einem anderen Teil der Basler Verwaltung Gehör finden. Zumindest das letzte Argument müsste greifen: Schliesslich beinhaltet die Zonenplanänderung auch eine Zurücksetzung der Baulinie entlang der Schanzenstrasse in Richtung Johanniterbrücke. Diese Strasse soll breiter werden, damit dort allenfalls das projektierte Tram vom Bahnhof SBB zum Badischen Bahnhof realisiert werden kann. Was heisst: Der Eckbau muss ohnehin abgerissen werden.

Mit dem generellen Baugesuch möchte Immobilien Basel-Stadt eine Rechts- und Planungssicherheit erhalten, bestätigt Geschäftsleiterin Barbara Rentsch auf Anfrage. Das konkrete Baugesuch werde dann Mitte nächsten Jahres eingereicht. Anfang 2024 sollte der Abriss vollzogen werden. Nach zwei Jahren Bauzeit müsste das BRC dann bereitstehen.

