Wohnschutz Schluss mit Luxus-Sanierungen und Massenkündigungen: Basel-Stadt führt Mietendeckel ein Bewilligungspflicht und Mietzinskontrolle – das sieht die neue Wohnraumschutzverordnung der Basler Regierung vor. Sie erfasst rund einen Drittel des Wohnraums in der Stadt. Damit sollen ab 1. Januar Luxussanierungen und Massenkündigungen verhindert werden. Nora Bader 01.07.2021, 11.15 Uhr

Massenkündigungen wie hier am Schorenweg in Basel sollen künftig verhindert werden. Bild: Tjefa Wegener

Mieterinnen und Mieter sollen künftig besser vor Verdrängung durch Kündigungen und Mietzinserhöhungen geschützt werden, darin sind sich Regierung und Mieterverband einig.

Nicht einig ist man sich in Basel-Stadt aber darüber, was alles rechtlich unter den Begriff «Bezahlbarer Wohnraum, der geschützt werden soll», fällt. Jetzt hat die Regierung die Verordnung zum Wohnraumschutz vorgestellt. Bezahlbarkeit orientiere sich am Median der Nettomietzinse. Ausgenommen sind unter anderem der gemeinnützige Wohnungsbau und Einfamilienhäuser und Liegenschaften mit unter fünf und weniger Wohnungen. Die Verordnung erfasst rund ein Drittel allen Mietwohnraums in Basel-Stadt.

Sanierung in bewohntem Zustand und Rückkehrrecht

Für die unter die Schutzbestimmungen fallenden Mietwohnungen gilt neu, dass der Mietzins infolge einer Sanierung oder eines Umbaus zwischen maximal 109 Franken (für eine 1-Zimmerwohnung) und maximal 279 Franken (für eine Wohnung mit fünf Zimmern oder mehr) ansteigen darf. Damit wird gemäss Regierung gewährleistet, dass energetische Sanierungen von Wohngebäuden weiterhin möglich seien. Im Sinne des Klimaschutzes seien zudem über die gesetzliche Vorschrift hinausgehende energetische Investitionen von den maximalen Aufschlägen ausgenommen und könnten separat gemäss Mietrecht auf die Mietzinse überwälzt werden. Weiter Ausnahmen könnten lediglich für denkmalpflegerische Massnahmen sowie für Massnahmen zugunsten der Erdbebensicherheit oder der Hindernisfreiheit gewährt werden.

Auf dem Sorgenbarometer der Baslerinnen und Basler stehen das knappe Wohnraumangebot und die steigenden Mietpreise hoch oben. Das vom Volk im letzten November angenommene revidierte Wohnraumfördergesetz verstärke den Wohnschutz, so die Regierung. Das Gesetz sieht vor, dass für die Sanierung, den Umbau oder Abbruch von bezahlbarem Wohnraum eine zusätzliche Bewilligungspflicht mit Mietzinskontrolle eingeführt werden soll. Die Details regelt gemäss Regierung die heute verabschiedete Verordnung. «Vorzeitige Sanierungen und preistreibende Renovationen von bezahlbaren Wohnungen sollten vom Tisch sein», schreibt die Regierung. Verstärkte Anreize zur Sanierung im bewohnten Zustand und ein Rückkehrrecht bei Sanierungen und Umbauten würden Massenkündigungen entgegenwirken.

Regierungsrat lehnt Initiative des Mieterverbandes ab

Gleichzeitig nimmt der Regierungsrat heute Stellung zur hängigen Initiative «Ja zum echten Wohnschutz» des Mieterverbandes. In seinem Bericht an den Grossen Rat lehnt der Regierungsrat diese Initiative ohne Gegenvorschlag ab. Ein juristisches Gutachten bestätige klar und eindeutig, dass die Umsetzung des Wohnschutzes, wie er vom Volk letzten November angenommen wurde verfassungsrechtlich zulässig sei. Der Regierungsrat bevorzuge es daher, die jetzige Gesetzesgrundlage zeitnah per 1. Januar 2022 in Kraft zu setzen und deren Wirkungen auf den Mietwohnungsmarkt abzuwarten, bevor weitere gesetzliche Änderungen und Verschärfungen in Erwägung gezogen würden.

