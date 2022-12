Wohnschutz Basler Mieterverband kontert: «Jede Rendite-Sanierung bringt Verdrängung mit sich» Die Soziologin Joëlle Zimmerli sieht in Basel keine Gentrifizierung. Der Mieterverband und auch Stadtentwickler Lukas Ott sind anderer Meinung. Für Ott ist punkto Investitionsklima entscheidend, wie die Wohnschutzkommission agieren wird. Patrick Marcolli Jetzt kommentieren 28.12.2022, 17.15 Uhr

Aufwertung, Verdrängung? Im Bild als Symbol die grosse Überbauung an der Kleinhüningerstrasse. Bild: Roland Schmid

Dieses Interview hat für Aufsehen gesorgt: Die renommierte Stadtsoziologin Joëlle Zimmerli hatte im Gespräch mit dieser Zeitung anfangs dieser Woche gesagt, in Basel sei die Gentrifizierung lediglich ein Gespenst, das an die Wand gemalt werde, die Verdrängung ein importiertes Problem.

Stadtentwickler Lukas Ott. Roland Schmid

Dem widerspricht nun der Basler Mieterinnen- und Mieterverband aufs Heftigste: «Jede Rendite-Sanierung», schreibt Geschäftsleiterin Patrizia Bernasconi, «bringt halt nun einfach mal eine Verdrängung mit sich.» Stadtentwickler Lukas Ott betont, es sei «nicht von der Hand zu weisen», dass es in Basel «seit Jahren einen Bevölkerungs-, einen Anlage- und einen Aufwertungsdruck» gebe.

Es seien jedoch «umfassende Vorkehrungen» getroffen worden, damit dies nicht zu einem Veränderungsdruck führe: unter anderem durch Familienmietzinsbeiträge oder die neuen Wohnschutzbestimmungen.

«Türen offen gelassen»

Stadtsoziologin Joëlle Zimmerli. Juri Junkov

Stadtsoziologin Zimmerli sieht gerade in der zunehmenden Regulierung des Basler Wohnungsmarkts die Gefahr, am Rheinknie bald «Genfer Verhältnisse» zu haben. Sprich: «Dort führt der strikte Wohnschutz dazu, dass kaum mehr in die Erneuerung von Wohnbauten investiert wird.» Patrizia Bernasconi vom Mieterverband findet es «schlimm, dass die Investoren schlecht reden über den Wohnschutz in Genf, und dass dieses Narrativ unkritisch übernommen wird, gerade auch von Frau Zimmerli.»

«Die Bevölkerungen wollen Wohnschutz, sowohl in Genf wie in Basel», betont Bernasconi. In Basel habe man die Türe offen gelassen für die fairen Sanierer, die sanft und ökologisch sinnvoll sanieren und folglich auch die dort Wohnenden nicht verdrängen.

Stadtentwickler Otts Entgegnung auf die Gefahr von «Genfer Verhältnissen» fällt deutlich vorsichtiger aus: «Zurzeit können in Basel die Auswirkungen der Wohnschutzbestimmungen noch nicht beurteilt werden» – es lägen schlicht noch keine Erfahrungswerte vor. «Entscheidend», so Ott weiter, «wird insbesondere sein, wie die Wohnschutzkommission im Bewilligungsverfahren die Anrechenbarkeit baulicher Massnahmen handhaben wird, etwa auch von energetischen Sanierungen.» Diese Praxis werde darüber entscheiden, ob es in Basel zu «Genfer Verhältnissen» kommen werde oder nicht.

«Frau Zimmerli fordert geradezu Verdrängung»

Schliesslich bringt die Aussage von Joëlle Zimmerli, dass aus dem Klybeck-Quartier selbst der Wunsch nach Aufwertung komme, den Mieterverband auf die Palme. Es sei eine «technokratische Vorstellung», sagt Bernasconi, dass ein Quartier soziostrukturell durch marktorientierte Wohnprojekte «verbessert» werden könne, ohne auf die tatsächlichen Probleme jener Quartierbevölkerung einzugehen.

Patrizia Bernasconi. Nicole Nars-Zimmer

«Kurz: Frau Zimmerli fordert ja geradezu die Verdrängung.» Sie irre auch deshalb, weil gerade der Mittelstand wegen Rendite-Sanierungen aus der Stadt verdrängt werde, wie Beispiele aus dem Gellert und dem Neubad belegen würden.

Lukas Ott wiederum sieht das ein Stück pragmatischer: «Die Agglomeration profitiert bei der Zuwanderung aus der Kernstadt als Wirtschaftsmotor für die ganze Region.»

