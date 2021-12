Base: "Regierung könnte Veto gegen Luxussanierungen einlegen"

Wohnschutz Basel will keine Luxussanierungen mehr: «Regierung könnte ein Veto einlegen» Stadt- und Kantonsentwickler Lukas Ott kündigt eine gesetzestreue Umsetzung der Wohnschutz-Initiative an. Die Ängste der Mieterinnen und Mieter vor Verdrängung würden ernst genommen. Jonas Hoskyn Jetzt kommentieren 13.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stadtentwickler Lukas Ott will den Neubau von Wohnraum nochmals akzentuieren. Roland Schmid

Herr Ott, vor zehn Tagen hat die Basler Stimmbevölkerung die Wohnschutz-Initiative klar angenommen. Mit etwas zeitlichem Abstand muss man sagen: Das war ein deutliches Misstrauensvotum gegenüber Ihrer Arbeit in den vergangenen Jahren.

Lukas Ott: Die Abteilung Kantons- und Stadtentwicklung hat keine eigene politische Agenda. Wir setzen um, was die Regierung, das Parlament oder in diesem Fall die Bevölkerung entscheidet. Es gilt eine Balance zu finden zwischen energetisch wichtigen Sanierungen und notwendigen Renovationen und den daraus resultierenden höheren Mietzinsen. Wie diese Balance erreicht wird, ist in erster Linie eine politische Frage. Nehmen Sie zum Beispiel das revidierte Wohnraumfördergesetz, das der Grosse Rat verabschiedet hat. Da hatten wir für die Umsetzung und die entsprechende Verordnung nur sehr wenig Spielraum.

Hat man die Ängste vor Verdrängung der Baslerinnen und Basler nicht ernst genug genommen?

Wo bei der Bevölkerung der Schuh drückt, ist nicht erst durch diese Abstimmung deutlich geworden. Die Bevölkerung wächst seit 2008 kontinuierlich. Das ist grundsätzlich eine positive Entwicklung. Aber der Wohnungsmarkt konnte mit dieser Entwicklung nicht mithalten. Die Mietzinsen sind stark angestiegen. Dazu kommt der Anlagedruck. Seit einigen Jahren ist das Thema mit aller Vehemenz auf der politischen Traktandenliste angekommen. Die Regierung und das Parlament haben versucht, die Balance neu zu justieren. Die Bevölkerung hat sich nun deutlich geäussert, dass diese nochmals stärker zu Gunsten des Wohnschutzes ausgerichtet werden muss. Das Signal ist völlig klar: Man will, dass vom Bestand Druck weggenommen wird und sich das Momentum in den Neubau verlagert. Und da sind wir in der glücklichen Lage, mit den Transformationsarealen über entsprechende Potenziale zu verfügen.

Das heisst, es wird einen Kurswechsel geben?

Der Kurswechsel hat bereits nach den Mietabstimmungen 2018 stattgefunden. Seither versucht man, einen wirkungsvollen Wohnschutz zu installieren. Am vergangenen Abstimmungssonntag wurde dieser Auftrag nochmals geschärft. Im Vordergrund steht nun eine klare und gesetzestreue Umsetzung des Initiativtextes.

Da haben Sie nicht viel Spielraum.

Nein, die Initiative ist sehr klar formuliert.

Bis zur Umsetzung der Initiative hat die Regierung ein halbes Jahr Zeit. Der Mieterverband befürchtet, dass nun eine Goldgräberstimmung ausbricht und noch schnell möglichst viel saniert wird, bevor es anschliessend schwieriger wird.

Ich kann nachvollziehen, dass diese Befürchtung besteht. Aber realistischerweise sind fünfeinhalb Monate zu knapp, um eine Sanierung aufzugleisen. Dazu kommt: Eigentlich hätten ja bereits am 1. Januar 2022 die Änderung des Wohnschutzgesetzes und die dazugehörige Verordnung in Kraft treten sollen. Und da haben wir uns die Zahlen der vergangenen Monate genau angeschaut und konnten keinen übermässigen Anstieg der Sanierungsbegehren feststellen.

Diese Änderung des Wohnraumfördergesetzes und die dazugehörige Verordnung hat die Regierung nun aber wieder gestrichen. Was die paradoxe Situation ergibt, dass das Ja zu einem stärkeren Mieterschutz nun dazu führt, dass es nochmals länger dauert.

Der Regierungsrat hat sich die Aufhebung seines eigenen Beschlusses nicht einfach gemacht. Aber ansonsten hätten innerhalb von sechs Monaten drei verschiedene Gesetze angewendet werden müssen: das bestehende Wohnraumfördergesetz, das revidierte und dann der Gesetzestext gemäss Initiative. Das hätte zu einer enormen Rechtsunsicherheit geführt.

Die Initianten fordern nun ein Moratorium. Der Regierungsrat soll Luxussanierungen einen Riegel schieben.

Sie sprechen Paragraf 83 des Bau- und Planungsgesetzes an.

Gemäss diesem kann Bauvorhaben die Bewilligung verweigert werden, wenn sie «schwer gegen öffentliche oder wesentliche nachbarliche Interessen verstossen». Die Regierung hätte also in gewissen Fällen ein Vetorecht.

Dem Regierungsrat ist das Instrument bekannt. Und es wird eine Anwendung geprüft. Bei Luxussanierungen könnte die Regierung also ein Veto einlegen. Allerdings dürfte es im konkreten Fall juristisch nicht ganz einfach sein.

Die Gegner hatten vor der Abstimmung immer die Befürchtung geäussert, Basel würde vergammeln, weil niemand mehr Geld in die Hand nehmen will. War das blosse Abstimmungskampfrhetorik?

Auch die Initianten haben immer betont, dass der sogenannte anständige Vermieter – und da zählen wir die überwiegende Mehrheit dazu – auch unter den neuen Bedingungen seine Vorhaben durchführen kann. Es sind alle daran interessiert, dass weiterhin energetisch saniert und vernünftig renoviert werden kann, aber nicht zum Preis, dass Mieterinnen und Mieter ihre Wohnungen verlieren oder dass die Preise übermässig ansteigen.

Sie sind seit viereinhalb Jahren Kantons- und Stadtentwickler. Seither ist das Thema Mieterschutz nie zur Ruhe gekommen.

Die Wohnschutzdebatte war schon in vollem Gange, als ich nach Basel gekommen bin, und sie zieht sich wie ein roter Faden durch meine bisherige Tätigkeit. Wenn ich noch etwas Persönliches sagen darf: Wer mich kennt, der weiss, dass mein Herz für die Menschen in dieser Stadt schlägt – auch für die sozial schwächeren. Alle sollen sich in dieser Stadt wohlfühlen. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, das bei meiner bisherigen Arbeit einzubringen. Wichtig ist nun vor allem, dass sich die Situation insgesamt beruhigt, dass die Mieterinnen und Mieter die Gewähr haben, dass dort reagiert wird, wo Aufwertungs- und Verdrängungsängste bestehen und auch die Investorinnen und Investoren die klaren Voraussetzungen kennen, wie man sich in Basel auch weiterhin beteiligen kann.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen