In Berlin ist der Mietendeckel bereits Geschichte

Wohnschutz Hier ist der Mietendeckel bereits Geschichte Berlin kämpft wie Basel gegen steigende Mietzinsen und Verdrängung. Ein Blick auf die deutsche Hauptstadt. Christoph Reichmuth, Berlin <br>und Nora Bader 03.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Steigende Mieten und Verdrängung bereiten den Menschen in der Bundeshauptstadt Sorgen. Filip Singer / EPA

An fast jeder Säule im Prenzlauer Berg sticht sein Flyer ins Auge. «Mein Name ist Alex», dann erzählt der junge Mann über seinen Beruf als Online-Manager, seine kanadischen Wurzeln. Ein sympathisches Bewerbungsschreiben, mit Charme und Witz verfasst. Vor allem aber ist der Flyer ein Hilferuf: Alex sucht eine Wohnung. Bezahlbar. Im hippen Prenzlauer Berg. Seit Monaten. «Auf manche Wohnung, für die ich mich beworben habe, hatte ich mehrere hundert Mitbewerber», seufzt Alex, der noch immer auf der Suche nach einer Bleibe ist. «Ich brauche einen langen Atem.»

So wie Alex geht es Zehntausenden in der deutschen Hauptstadt, die von 2011 bis 2020 jährlich in der Grössenordnung einer Kleinstadt von 40'000 Einwohnern gewachsen ist, nur Corona bremste den Trend vorübergehend ab. Während die Bevölkerung bis 2020 um etwa 10 Prozent anwuchs, legte der Wohnungsbestand in der gleichen Zeitspanne nur um etwa fünf Prozent zu. Schätzungen zufolge fehlen in der deutschen Hauptstadt, in der 80 Prozent der Bewohner Mieter sind, bis zu 300'000 Wohnungen, vor allem günstiger Wohnraum ist knapp. Einer Statistik zufolge bewerben sich auf eine freie Berliner Mietwohnung über 200 Interessenten. Der Wohnraummangel schlägt sich freilich in den Preisen nieder.

Zwischen 2012 und 2018 sind die Mieten – je nach Bezirk – um bis zu 80 Prozent gestiegen, seither stagnieren sie und waren sogar leicht rückläufig.

Bei vielen Mieterinnen und Mietern herrscht angesichts der angespannten Situation Wut und Verzweiflung. Die rot-rot-grüne Berliner Stadtregierung versuchte mit dem Mietendeckel, die stark anziehenden Mietpreise zu stoppen. Ende Januar 2020 wurde das Instrument entgegen mahnender Worte diverser Rechtsexperten in der Hauptstadt eingeführt. Mieten von Tausenden von Wohnungen wurden durch eine Obergrenze gedeckelt, Zehntausende kamen gar in den Genuss einer Mietreduktion. Doch die Stadtregierung trug ihr gewagtes Experiment letztlich auf dem Buckel der Mieterinnen und Mieter aus. Der Mietendeckel hatte zur Folge, dass Vermieter ihre Wohnungen lieber nicht zur Miete anboten oder als Wohneigentum weiterverkauften, auf dem freien Markt fanden sich nun noch weniger Mietangebote als zuvor.

Bundesverfassungsgericht kippte den Mietdeckel

Im Frühjahr 2021 wurde der Berliner Mietendeckel erwartungsgemäss vom Bundesverfassungsgericht gekippt, da nur der Bund die Kompetenz hat – so die Argumentation – Gesetze zur Deckelung von Wohnungsmieten zu erlassen. Zehntausende Berlinerinnen und Berliner mussten rückwirkend Mietrückstände von mehreren hundert oder tausend Euro pro Haushalt begleichen.

Das Urteil hat allerdings dazu geführt, dass das Thema Mieten zu einem der Hauptthemen im Bundestagswahlkampf geworden ist, da fast alle Städte in Deutschland mit steigenden Mieten und einem Mangel an günstigem Wohnraum zu kämpfen haben. SPD, Grüne und Linke sympathisieren mit einem bundesweiten Mietendeckel.

Linke fordern noch radikalere Schritte

Die Linkspartei fordert noch radikalere Schritte – und stellt sich in Berlin hinter eine höchst umstrittene Volksinitiative, über die zeitgleich mit den Bundestagswahlen Ende September abgestimmt wird. Die Initiative «Deutsche Wohnen und Co. enteignen» eines linken Berliner Bündnisses fordert den Senat auf, privatwirtschaftliche Wohnungskonzerne, die mehr als 3000 Wohnungen besitzen, zurück in staatlichen Besitz zu führen. Schätzungsweise geht es um 240'000 Wohnungen, die der Staat den privaten Konzernen zwangsweise enteignen soll, um die Wohnungen dem Wettbewerb des freien Marktes zu entziehen und Kontrolle über die Veränderung der Miete zu erhalten.

Die Immobilienkonzerne sollen laut der Initiative «deutlich unter dem Marktwert» der Wohnungen mit etwa acht Milliarden Euro entschädigt werden. Die Berliner Stadtregierung rechnet allerdings mit Kosten – sollte das Begehren von mindestens 25 Prozent der Berliner Stimmberechtigten angenommen werden – von rund 36 Milliarden Euro. Eine gewaltige Summe für die ohnehin tief verschuldete Hauptstadt. Trotzdem stösst die radikale Vorlage auf wachsende Sympathien. 47 Prozent der Berliner finden die Enteignungsidee laut einer Umfrage der «Berliner Morgenpost» inzwischen gut, vor einem Jahr waren es noch 29 Prozent. «Die Verhältnisse in Berlin sind komplett aus dem Ruder gelaufen», erklärt Michael Prütz vom Initiativkomitee. «Die Spekulanten und diejenigen, die die Not der Menschen ausnutzen, sollen ihre Immobilien dem Staat zurückgeben.» Das Grundbedürfnis Wohnen solle vor dem «kapitalistischen Wettbewerb» geschützt werden, sagt der Endsechziger.

Konservative und Wirtschaftsverbände sehen Gefahren

Für Konservative und Liberale, aber auch Wirtschaftsverbände ist die Vorlage, die in den freien Markt eingreift, brandgefährlich. Bei Annahme der Initiative, argumentieren sie, werde keine einzige neue Wohnung gebaut, das Hauptproblem für die hohen Mieten bleibe bestehen. Die FDP warnt, dass die Ausgaben für die Enteignung die Stadt «in einen finanziellen Ruin» treibe, wie der Berliner FDP-Politiker Sebastian Czaja meint. Die Alternative für Deutschland (AfD) spricht von einem «Rückfall in den Sozialismus.»

Diese Gefahr erkennt auch Ralph Henger, Experte für Wohnungspolitik und Immobilienökonomie am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln (IW). «Enteignungen sind der völlig falsche Weg. Solche Politik schreckt Investoren davon ab, in Berlin den dringend benötigen Wohnraum zu bauen.» Sollte die Initiative in Berlin im Spätsommer angenommen werden, hätte dies eine gefährliche Signalwirkung für andere Städte und Regionen in Deutschland. «Hier rollt eine neue sozialistische Gedankenwelt über Deutschland mit Auswüchsen, die vor fünf Jahren undenkbar gewesen wären», mahnt Henger. Sein Institut plädiert für die – durch Abbau bürokratischer Hürden – erleichterte Errichtung neuer Wohnungen, auch die Kommunen selbst sollen hier eine aktive Rolle übernehmen. «Die Debatte um den Wohnungsmarkt», schliesst Henger, «wird aktuell durch Radikalforderungen geprägt».

«Ich würde mich über eure Hilfe freuen», schreibt Alex in seinem Flyer, auf dem er lächelnd neben seinem Rennrad auf einem Schwarz-Weiss-Foto posiert, «einen new place called Home zu finden». Für eine erfolgreiche Vermittlung bietet er 200 Euro. Der gebürtige Kanadier bleibt trotz der harten Konkurrenz auf dem Berliner Mietermarkt optimistisch. Einen bundesweiten Mietendeckel fände er keine schlechte Idee. Aber Enteignungen, wie sie gefordert werden, so eine Politik geht dem Internet-Experten dann doch zu weit. «Das kann nicht die Lösung sein. Da müssen bessere Ideen her».

Am Schorenweg sahen sich die Mieterinnen und Mieter mit Massenkündigungen konfrontiert. Tjefa Wegener