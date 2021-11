Wohnschutz-Initiative Regierungspräsident Jans: «Initiative gefährdet Basels Ziele beim Klimaschutz» Ausgerechnet bei seiner ersten wichtigen Volksabstimmung als Basler Regierungspräsident tritt Beat Jans gegen seine eigene Partei an: Er wehrt sich gegen die Wohnschutzinitiative aus dem rot-grünen Lager. Es wird kaum bei diesem einen Dissens bleiben. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 19.11.2021, 05.00 Uhr

«Wir müssen etwas machen», sagt Beat Jans. Doch die von «seiner» SP mitlancierte Wohnschutz-Initiative geht ihm und der Gesamtregierung zu weit. Roland Schmid

(18. November 2021)

Es war ein kleiner Tritt ans Schienbein – nicht mehr, aber auch nicht weniger. An ihrer Delegiertenversammlung liessen die Basler Sozialdemokraten ihren Vizepräsidenten Stefan Wittlin für die Initiative «Ja zum echten Wohnschutz» werben, ihren Parteikollegen und den fürs Geschäft zuständigen Regierungsrat Beat Jans luden die Genossen hingegen nicht zum Gegen-Votum ein. Der 57-Jährige hatte zum Thema auch sonst kaum öffentliche Auftritte, was angesichts der grossen Bedeutung der Vorlage erstaunt, sich aber mit der speziellen Konstellation durchaus erklären lässt. Wenige Tage vor dem entscheidenden Sonntag nimmt er nun gegenüber der bz ausführlich Stellung.

Beat Jans steht ausgerechnet vor seiner ersten wichtigen Volksabstimmung als Regierungspräsident im Clinch mit seiner Partei, die unter anderen mit dem Mieterinnen- und Mieterverband die Initiative «Ja zum echten Wohnschutz» lanciert hat. Die Regierung favorisiert bekanntlich die eigene Wohnschutzverordnung, die am 1. Januar 2022 in Kraft treten soll. Etwas vereinfacht: Die Initiative fordert, dass mehr Wohnungen einem Mietendeckel unterstellt werden und dass Mietzinsaufschläge restriktiver möglich sind, als dies bei der Verordnung der Regierung der Fall ist.

Jans warnt vor Investitionsstopp

Jans ist nicht an einem Konflikt mit seiner Partei interessiert, schliesslich politisierte der frühere Kantonalpräsident, Grossrat, Nationalrat und Vizepräsident der SP Schweiz bisher stets im Mainstream der Partei, wenn nicht gar links davon. Doch er betont: Er setze sich nicht contre cœur für ein Nein zur Wohnschutz-Initiative ein. Er finde die Position der Regierung inhaltlich richtig.

Jans' wichtigste Aussage vor dem 28. November: «Der Mietschutz gewinnt ohnehin.» Regierung und Initianten wollten letztlich dasselbe. Dies aber auf andere Art und in einem anderen Tempo. Dann äussert er doch deutliche Kritik:

«Die Initiative will zu viel aufs Mal und gefährdet die vom Kanton Basel-Stadt definierten Ziele im Klimaschutz.»

Die maximalen Mietzinsaufschläge, welche die Initiative vorschlägt, führten im schlimmsten Fall zu einem Investitionsstopp. Damit würden letztlich die dringend nötigen energetischen Gebäudesanierungen behindert.

Es gebe einen Zielkonflikt zwischen Mietschutz und Klimaschutz, aber diesem trage die Verordnung der Regierung besser Rechnung: «Wir haben die möglichen Mietzinserhöhungen so definiert, dass noch Investitionen möglich sind.» Daneben kritisiert der Regierungspräsident an der Initiative auch Formelles: Bevor man neue Regeln beschliesst, mache es Sinn, zuerst das neue Gesetz wirken zu lassen. Dieses bewahre jene Mietenden, die am meisten Schutz benötigen, vor Massenkündigungen. Sollte sich die Regierungsverordnung nicht bewähren, könne man immer noch nachjustieren.

Parallelen zur Mindestlohn-Abstimmung im Juni

Jans' Aussagen gegen die Initiative und für die Verordnung der Regierung wecken Parallelen zur Mindestlohn-Abstimmung im Juni: Damals sprach sich dessen Parteikollege und Wirtschaftsdirektor Kaspar Sutter gegen die von den Linken eingebrachte Initiative, warb aber zugleich für einen «Mindestlohn light». Mit diesem moderat-linken Kompromiss war Sutter letztlich erfolgreich. Jans positioniert sich vor seiner ersten wichtigen Abstimmung ähnlich, wenn er etwa sagt: «In keiner anderen Schweizer Stadt ausser Genf sind die Mieten so stark angestiegen wie in Basel. Wir müssen schon etwas machen.» In Basel sollen auch in Zukunft alle Einkommensklassen eine attraktive Wohnung finden.

Allerdings seien die Mieten noch immer auf wesentlich tieferem Niveau als etwa in Zürich oder Genf. In Genf sehe man, dass die Mieten trotz rigorosen Wohnschutzes im Schnitt relativ stark gestiegen seien. Dort seien zwar viele alte Wohnungen aufgrund der Regeln günstig, neue Wohnungen hingegen sehr teuer. Das Modell Genf tauge kaum als Blaupause. Er wolle es umgekehrt aber auch nicht als gescheitert bezeichnen. Das sind auffallend abwägende Aussagen für einen, der früher im kantonalen oder im nationalen Parlament nie um klare Positionen verlegen war. Auf ein Ja folgt oft ein Aber. Es scheint, als habe Jans seine neue Rolle als Regierungspräsident bereits verinnerlicht.

In der Stadtentwicklung prallen unversöhnliche Ansprüche aufeinander

In der Klimapolitik oder in der Kultur besteht im Stadtkanton fast so etwas wie ein Common Sense. Hier ist es für den Regierungspräsidenten relativ einfach, zumindest die grobe Marschrichtung festzulegen. Komplizierter ist es im Bereich Wohnpolitik und Stadtentwicklung. Hier prallen unversöhnlich scheinende Ansprüche und Werthaltungen aufeinander.

Weitere Forderungen für günstigen Wohnraum stecken bereits in der Pipeline, etwa die Initiative «Basel baut Zukunft», wonach mindestens die Hälfte der Bebauungsfläche auf dem Klybeck-Areal dem gemeinnützigen Wohnungsbau zugeführt werden muss. Oder die Hafeninitiative, die verlangt, dass der grösste Teil des Transformationsareals an Klybeck- und Westquai in der öffentlichen Hand bleibt. Die Gesamtregierung hat sich zwar inhaltlich noch nicht im Detail zu diesen happigen Forderungen geäussert. Gleichwohl ist offensichtlich: Regierungspräsident Jans wird in der Stadtentwicklung wohl noch einige Male gegen das eigene Lager antreten müssen.