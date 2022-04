Wort zum Tag vom 12. April: Der Mann beim Mond

Wort zum Tag 12. April: Der Mann beim Mond Der Wettlauf zum Mond war ein umkämpfter Schauplatz des Kalten Krieges. Die Yuri’s Night am heutigen 12. April ist ein Zeichen der Versöhnung zwischen den Supermächten USA und Sowjetunion. Stefan Strittmatter 12.04.2022, 05.00 Uhr

Hannes Nüsseler

Eigentlich müsste da gar niemand mitfliegen. Die wissenschaftliche Bedeutung bemannter Raumflüge sei geringer als jene unbemannter Missionen, verkünden die weltraumforschenden Expertinnen und Experten einstimmig. Zwar ist die mediale Aufmerksamkeit noch immer deutlich höher, wenn an der Heckscheibe der startenden Rakete ein «Mensch an Bord»-Kleber prangt. Höher sind dann aber auch die Kosten und die Risiken, durch eine Tragödie ein Leben und damit an öffentlichem Ansehen einzubüssen.

Dass sich der Mensch überhaupt je aus der gewohnten Troposphäre hinaus gewagt hat, hat in erster Linie machtpolitische und militärische Beweggründe. Der Griff nach den Sternen war ein besonders hitzig umkämpftes Spielfeld im Kalten Krieg. Und die beiden wettrüstenden Supermächte USA und Sowjetunion lieferten sich lange Jahre ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

So absolvierte der US-amerikanische Soldat Joseph Kittinger am 16. August 1960 einen Stratosphären-Fallschirmsprung aus einer Höhe von 31’333 Metern. Sein sowjetischer Gegenspieler Jewgeni Nikolajewitsch Andrejew schaffte am 1. November 1962 zwar nur eine Absprunghöhe von läppischen 25’458 Metern, holte sich dabei aber – weil er ohne Steuerschirm sprang und seinen Fallschirm erst aufreibende 958 Meter über Boden öffnete – den Rekord für den längsten freien Fall. Dieser hatte ein halbes Jahrhundert Bestand, bis sich der Österreicher Felix Baumgartner vor zehn Jahren von Red Bull Stratos Flügel verleihen liess.

Zweifelhafte Ehre

Natürlich gab es bei diesen All-Machts-Fantasien auch tragische Schicksale: Zum Beispiel jenes einer sowjetischen Strassenhündin namens Laika, der die zweifelhafte Ehre zukam, als erstes irdisches Lebewesen den heimischen Planeten zu umrunden. Dass Laika am 3. November 1957 nicht zur Erde zurückkehren würde, war von Anfang an klar. Dass ihr Ende an Bord der engen Raumkapsel um einiges unschöner war, als lange Jahre von den Sowjets behauptet, wurde erst in diesem Jahrtausend publik.

Ein glücklicheres Ende fand die Mission von Juri Gagarin. Am 12. April 1961 verbrachte der Sohn einer russischen Bauernfamilie 108 Minuten im All, womit er seinem amerikanischen Gegenspieler Alan Shepard den klingenden Titel «Erster Mensch im Weltraum» mit drei Wochen Vorsprung wegschnappte.

Weltweiter Ehrentag

Es vergingen weitere Jahrzehnte, ehe die heute weltweit begangene Yuri’s Night zum ersten Mal gefeiert wurde. Dass der Ehrentag anlässlich des 40. Jahrestags von Gagarins Weltumrundung 2001 ausgerechnet vom damaligen NASA-Mitarbeiter George Whitesides angeregt wurde, ist ein starkes Zeichen für die Erkaltung des Kalten Krieges. In Spitzenjahren fanden seither an diesem Datum bis zu 600 Events in über 70 Ländern statt.

Vom All aus sieht man keine Grenzen. Und so könnte man die diesjährige Ausgabe des völkerverbindenden Weltraumtags angesichts des tragischen Kriegs in der Ukraine und der besorgniserregenden Entwicklungen auf dem weltpolitischen Parkett mit einem speziellen Spektakel begehen: indem man einen besonders hohen Russen auf den Mond schiesst.

In der Reihe «Das Wort zum Tag» knöpft sich die bz-Kulturredaktion in loser Folge spezielle Kalendertage vor. Ebenfalls gefeiert wird heute der der US-amerikanische Walk-On-Your-Wild-Side-Day, sowie der Lakritztag in Deutschland.