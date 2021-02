Wortbetrachtung Re: Eine Ise in die Gion Die Vorsilbe «re-» dreht meist den Wortsinn um. Nicht immer kann man sie jedoch ohne weiteres weglassen. Stefan Strittmatter 03.02.2021, 17.00 Uhr

Unlängst habe ich an dieser Stelle über Begriffe sinniert, die mit der Vorsilbe «re-» beginnen. Lässt man diese weg, verdreht sich der Sinn in den meisten Fällen ins Gegenteil. Dabei bin ich aber auch auf Worte gestossen, die ohne die einleitenden Buchstaben gar nicht existieren können – etwa «Kruten in Staurants» – und dadurch lativ lustig klingen.