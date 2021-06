Zimmer zu Wucherpreise an Sozialhilfeempfänger vermietet

Wucher 750 Franken für 17 Quadratmeter – Frau vermietete überteuerte Zimmer an Sozialhilfeempfänger Eine 67-jährige Deutsche muss sich wegen Wuchers vor Gericht verantworten. Sie hatte in ihrem Haus Zimmer an Menschen in schwierigen Verhältnissen vermietet, 50 Prozent über den marktüblichen Preisen. Jonas Hoskyn 28.06.2021, 05.00 Uhr

Der Mietwucher-Fall wird Ende Jahr am Basler Strafgericht verhandelt.

Bild: Nicole Nars-Zimmer Niz / BLZ

«Die heutige, schnelllebige Zeit erfordert unkomplizierte, junge Lösungen für Mietsuchende. Und genau das bieten wir im Wohnungsmarkt an», wirbt die Immobilienfirma. Die möblierten Zimmer, welche an drei Standorten im Kleinbasel und St. Johann angeboten werden, seien ideal für Singles, Expats, Studierende, Monteure, Wochenaufenthalter oder für Menschen, die andere Übergangslösungen suchen. Was mit Letzterem gemeint ist, zeigen die Akten der Basler Staatsanwaltschaft.

«In der Absicht, die Zwangslage der drei Personen als Mieter auszubeuten», habe sie die Wohnungen vermietet, wirft die Staatsanwaltschaft der Geschäftsführerin, einer 67-jährigen Deutschen, vor.

Die zwei Männer und eine Frau hätten sich in einer Notlage befunden, da sie ansonsten auf der Strasse gestanden wären: weil sie kurzfristig nichts anderes finden konnten, wegen ihrer Betreibungen oder weil sie von Sozialhilfe abhängig sind.

750 Franken Miete für 17 Quadratmeter plus Bad und Küche zum Teilen

Daher seien die Mieter zwangsläufig mit Bestimmungen einverstanden gewesen, die sie unter anderen Umständen nicht akzeptiert hätten. Etwa dass man sich Küche und Badezimmer mit bislang unbekannten Mitbewohnern teilen muss.

Strafrechtlich relevant seien aber die verlangten Mietpreise gewesen: 750 Franken pro Monat verlangte die 67-jährige Deutsche, welche die Immobilienfirma führt und der zumindest eine Liegenschaft selber gehört, für ein Zimmer mit 17 Quadratmetern. Damit reizte sie die Obergrenze der Beiträge der Sozialhilfe fast aus, diese übernimmt aktuell 770 Franken Mietkosten im Monat. Das leicht grössere (20 Quadratmeter) Zimmer kostete gar 840 Franken. Damit verlangte die Frau gemäss der Staatsanwaltschaft jeweils rund 250 Franken mehr als der ortsübliche Mietzins.

Insgesamt hätte sie in diesen drei Fällen so über 17'000 Franken zu viel eingesteckt. Im April verurteilte die Staatsanwaltschaft die Frau per Strafbefehl wegen gewerbsmässigen Wuchers zu einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen à 660 Franken plus einer Busse in der Höhe von 10'000 Franken. Da die Frau gegen den Strafbefehl Einspruch eingelegt hat, wird der Fall vor dem Basler Strafgericht verhandelt werden. Für die Frau gilt die Unschuldsvermutung.

Widerrechtliche Räumung

In der Zwischenzeit ist noch ein zweiter Strafbefehl dazu gekommen. Mit einem ihrer Mieter hat sie sich offenbar in die Haare gekriegt. Der Mann, der rund zehn Monate lang ein möbliertes Zimmer bei ihr bewohnte, hatte in ihrem Auftrag zwei Kameras und eine Überwachungsanlage installiert und mehrere Schlosszylinder ausgewechselt. Als er dafür keinen Lohn erhielt, weigerte er sich umgekehrt, den Mietzins zu bezahlen.

Gemäss der Staatsanwaltschaft habe die Frau dann mit Hilfe eines Schlüsseldienstes sein Zimmer betreten, seine persönlichen Sachen entsorgt und dann die Schlösser auswechseln lassen, sodass er nicht mehr rein kam. Deshalb habe sie sich der versuchten Nötigung, des Hausfriedensbruchs und der Sachentziehung schuldig gemacht.