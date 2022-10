Wütende Kunden «Reine Vorsichtsmassnahme»: IWB schützen Mitarbeitende mit Sicherheitspersonal Wegen der steigenden Energiepreise liegen manchenorts die Nerven blank: In Deutschland wachsen in den Servicecentern von Energieversorgern die Sicherheitsbedenken wegen wütender Kunden. Die Industriellen Werke Basel (IWB) ziehen nun nach. Tomasz Sikora 04.10.2022, 20.25 Uhr

Der Hauptsitz der IWB an der Margarethenstrasse in Basel. Keystone

Die Nachricht sorgt wohl für so manches Stirnrunzeln: Am Kundenschalter brauche es «dringend» mehr Sicherheit. Dies schrieben die Industriellen Werke Basel (IWB) am 30. September in einer internen Mitteilung des «News Vertrieb».