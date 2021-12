Nach Polizeieinsatz: FCB-Fans überlegen sich rechtliche Schritte

YB-FCB Kritik am Vorgehen gegen FCB-Anhänger: «Ich habe mehr Hoffnung in die Vernunft der Fans als in die von Polizei und Politik» Fananwältin Manuela Schiller kritisiert den Polizeieinsatz gegen die FCB-Fans am Mittwochabend in Bern als unverhältnismässig. Jonas Hoskyn Jetzt kommentieren 17.12.2021, 17.41 Uhr

Auch die YB-Fans protestierten am Mittwoch gegen das Vorgehen der Polizei. Claudio De Capitani / freshfocus

Frau Schiller. Am Mittwochabend hat die Berner Polizei alle, die sie für Basler Fussballfans hielt, am Bahnhof abgefangen, einen Platzverweis ausgesprochen und zum Zug zurück eskortiert. Wie beurteilen Sie dieses Vorgehen?

Manuela Schiller: Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Vorgehen rechtens war. Es gibt klare Bestimmungen, unter welchen Bedingungen die Polizei Wegweisungen vornehmen kann. Ich habe das Berner Polizeigesetz nochmals gelesen und wüsste nichts, womit dieses Vorgehen gerechtfertigt werden könnte.

Die Polizei sagt, man habe Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung befürchtet.

Manuela Schiller vertritt oft Fussballfans rechtlich. zVg

Man hat wie bei einer Rasterfahndung alles vorsorglich weggewiesen, was nach Basler aussah. Das ist völlig unverhältnismässig. Wir leben in einer Demokratie. Man kann doch nicht auf Verdacht hin eine ganze Bevölkerungsgruppe anhalten. Zumal ja gar nicht gesagt ist, dass es zu Problemen gekommen wäre. Es gab beispielsweise in den letzten Wochen auch Aktionen von anderen Fans, die ohne grössere Zwischenfälle abliegen. Was mich stört: In Bern gab es zuletzt viele Demonstrationen von Coronaleugnern. Ich habe noch nie erlebt, dass dort ein ähnliches Polizeiaufgebot am Bahnhof wartete. Ich kann verstehen, dass man die Nase voll hat, aber es ist eine grosse Ungleichbehandlung.

Hatte die Berner Polizei überhaupt eine andere Möglichkeit? Die Basler Fans haben dazu aufgerufen, möglichst zahlreich nach Bern zu reisen, obwohl klar war, dass sie keine Tickets fürs Fussballspiel erhalten würden. Die Muttenzerkurve hat auch zu diesem Kräftemessen beigetragen.

Die Frage ist, warum die Berner daraus eine derart grosse Prestigesache gemacht haben. Ich kann mich nicht erinnern, dass sich die Basler in den vergangenen Jahren nicht an die Regeln gehalten haben. Da stellt sich die Frage der Verhältnismässigkeit.

Sie beschäftigen sich schon lange mit dem Thema Fans und Polizei. Wie ist dieser Einsatz im grösseren Kontext einzuordnen?

Ich habe ehrlich gesagt, mehr Hoffnung in die Vernunft der Fans als in die von Polizei und Politik. Im Moment sieht man an vielen Orten eine Verschärfung. Auch beim Thema der personalisierten Tickets setzt man auf unverhältnismässige Repression, in der Meinung so gewisse Probleme, die ich gar nicht abstreite, lösen zu können. Ob der Vorschlag überhaupt eine Lösung ist und was man damit kaputt macht, spielt keine Rolle. Ich halte das für eine gefährliche Entwicklung.

Welche juristischen Folgen drohen den Personen, die am Mittwochabend von der Polizei weggewiesen wurden?

Eigentlich keine. Eine Wegweisung ist eine polizeiliche Massnahme. Deswegen gibt es kein Strafverfahren. Die Frage ist aber etwa, wie lange die persönlichen Daten im Polizeisystem gespeichert bleiben. Ein Problem kann auch entstehen, wenn man die Wegweisung nicht akzeptiert. Dann kann es eine Busse geben. Oder wenn man sich gegen eine ungerechtfertigte Massnahme wehrt; das könnte als Hinderung einer Amtshandlung ausgelegt werden. Man muss also auch falsche Anweisungen der Polizei befolgen und kann nur im Nachhinein den Rechtsweg beschreiten.

Sie stehen in Kontakt mit der Muttenzerkurve. Diese hat am Freitag aufgerufen, dass man sich melden soll, wenn man selber betroffen ist. Was ist zu erwarten?

Es geht jetzt vor allem mal darum, Erfahrungsberichte zu sammeln. Dann kann man anschauen, wie man dagegen vorgehen will. Wenn man rechtlich überprüfen lässt, ob eine Vorgehensweise richtig war, weiss die Polizei beim nächsten Mal, dass sie nicht mehr so vorgehen kann.

