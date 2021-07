Young Stage Ob als Fakir oder Trapezkünstlerin: Eine Woche lang mit der Zirkusfamilie leben und trainieren Rund 160 Kinder aus der Region werden in den Sommercamps des Young Stage Festivals zu Zirkusartisten.

09.07.2021

Ein Besuch im Circus Camp von Young Stage auf dem Dreispitz. Kinder beim Training mit dem Feuer beim Feuerspucken. Kenneth Nars

Hinter der spaltbreit geöffneten Zeltplane blicken Nachwuchsclowns mit roten Perücken gebannt in die Manege. Zwei stecken die Köpfe zusammen und flüstern aufgeregt. Ihre Kollegen setzen soeben zu einem Ballontrick an.

«Denkt an euer Publikum», sagt Clown-Coach Nikolas Stocker, der bereits für die letztjährige erste Ausgabe der Circus Camps auf dem Basler Dreispitzareal engagiert wurde. Entstanden sind die insgesamt zwei Wochen dauernden artistischen Tagesferien im Sommer 2020 aus der Not der pandemiebedingten Artistenarbeitslosigkeit.

Mit einer internationalen Crew und wöchentlich je 80 teilnehmenden Kindern im Durchschnittsalter von acht Jahren geht das zusätzliche Standbein des etablierten Basler Nachwuchsfestivals Young Stage in die nächste Runde.

«Wir waren innerhalb von einer Woche ausgebucht»,

so Projektleiterin Nadja Hauser. Bereits letztes Jahr sei die Nachfrage überwältigend gross gewesen. Dass das Projekt weitergeführt werde, sei deshalb schnell klar gewesen, betont Co-Leiter Beat Läuchli: «Das Konzept hat die Kinder und ihre Familien begeistert.»

Die Maskenpflicht bleibt bestehen

Innerhalb von fünf Tagen beschäftigen sich die Kinder mit einer Zirkusdisziplin und bereiten sich auf eine Aufführung vor. Nachdem am Montag jeweils ein Einblick in alle Disziplinen ermöglicht wird, folgt am Dienstag die Qual der Wahl. Jedes Kind dürfe seine Wunsch-Disziplin aufschreiben, so Läuchli. Auch die Gruppendynamik spiele eine Rolle. «Wer zusammenpasst, ahnen wir schon bei der Begrüssung», erklärt Läuchli.

Um den coronakonformen Abstand zu gewährleisten, findet die Vorstellung jeweils am Freitag zu zwei unterschiedlichen Zeiten statt. Das Team habe sich zu einer Maskenpflicht entschlossen. «Wir wollen kein Risiko eingehen», betont Hauser. Die planerische Unsicherheit sei ermüdend, sagt sie:

«Lange waren wir nicht einmal sicher, ob wir gemeinsam singen dürfen.»

Nun fände jeden Mittag eine Probe mit einem Chorleiter statt, sagt Hauser und betritt das Verpflegungszelt, in dem täglich drei Mahlzeiten serviert werden. Der Zelthimmel ist mit einer Girlande dekoriert, neben einer Schale Bananen stehen Kraftriegel.

Anstellung als Camp-Coach ist eine grosse Stütze

Es freue sie, dass die Mehrheit der Coaches bereits zum zweiten Mal dabei sei. «Wir sitzen am Sonntag zusammen und sind für zwei Wochen wie eine Familie», sagt auch Camp-Leiterin Sophie Zimmermann. In Zusammenarbeit mit dem Zirkus Luna konnten Zirkusartistinnen- und -artisten mit verschiedenen Hintergründen verpflichten werden. «Fast heimisches Wetter», sagt die Bremer Jongleurin Silke Schirok und spornt einen ihrer Schützlinge zum Jonglieren an.

«Jonglage klappt nur mit viel Üben», sagt sie. Selbstvergessen trainiert derweil ein Mädchen mit seinem Diabolo. «Für das in Schwung bringen des Diabolos braucht es zwei Stunden Übung», spricht Marius Cavin aus Erfahrung. «Die Situation ist für uns dieses Jahr zwar weniger dramatisch», räumt er ein. Doch: Die Anstellung als Camp-Coach sei immer noch eine grosse Stütze.

Eine schleppende Zunahme an Verpflichtungen verzeichne Fakir Christian Ziegler, der statt drei bis vier Auftritte in der Woche noch rund drei pro Monat realisieren könne. «Da sind zehn feuerbegeisterte Kids eine tolle Sache», sagt er.

Draussen sprühen auf den nassen Asphalt heisse Funken – ein Nachwuchsfakir übt seinen Lieblingstrick, den er heute Abend einer erlesenen Anzahl Angehöriger zeigen darf. «Das wird dein Moment», ermuntert ihn Ziegler.

Das Tuch ist bei den Mädchen beliebt

Im Zelt beginnt es zu funkeln: Kostümprobe. Eine junge Tuch-Artistin schlüpft in ein glitzerndes Top. «Das Tuch ist der Favorit der Mädchen», weiss Coach Nora Zoller und räumt ein, wie viel Kraft die Tricks brauchen.

«Bei mir landen die Anarchisten», scherzt derweil Komiker Stocker und präzisiert: «Diejenigen voller Fantasie. Die muss ich höchstens noch etwas coachen», sagt er.

Besonders die technischen Abläufe seien anspruchsvoll zu vermitteln, sagt er und fügt in gespieltem Ernst an: «In unserer Nummer gibt es einen Krimi zu lösen.» Den Hals in einem weissen Kragen drapiert und in der Hand einen Säbel, ruft in diesem Moment ein junger Clown: «Der Eingang zum Zelt ist mit Stangen versperrt.» Stocker flüstert beschwörend: «Die aufmerksame Beobachterin erfuhr soeben von der Todesursache.»