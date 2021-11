Young Stage Sie brechen mit der Zirkustradition: Ein schwules Paar zeigt Mut zur Verletzlichkeit Der Artist Arthur Morel Van Hyfte und sein Verlobter Guillaume Paquin wollen mit Klischees in der Zirkuswelt aufräumen. Nun treten sie am Zirkusfestival Young Stage in Basel auf. Mélanie Honegger Jetzt kommentieren 05.11.2021, 06.00 Uhr

Sind normalerweise in der Luft zu Hause: Arthur Morel Van Hyfte (o.) und Guillaume Paquin (u.). zvg/Sergio Veranes

Grosse Muskeln, harter Auftritt: Die Rolle des männlichen Artisten in der Zirkuswelt ist häufig dieselbe. Für Gefühle und Zärtlichkeit gibt es wenig Platz – und damit auch nicht für sexuelle Vielfalt. Dass Schwulsein auf der Zirkusbühne selten vorkommt, hat wohl viel mit Geografie zu tun. Zwar modernisieren westliche Nationen wie Frankreich und Kanada die Zirkuswelt, aber die grossen Zirkusnationen China und Russland prägen die Tradition der Artistik nach wie vor. Und damit auch die Geschichten, die auf Bühnen erzählt werden.

«Ich könnte mit dieser Nummer nie in Russland auftreten», sagt Arthur Morel Van Hyfte dazu nur. Der bisexuelle Zirkusartist aus Frankreich und sein Bühnen- und Lebenspartner Guillaume Paquin aus Kanada treten dieses Jahr am Basler Zirkusfestival Young Stage auf. Seit mehr als sechs Jahren sind sie ein Liebespaar. Mit ihrer Akrobatiknummer «Halleluja» möchten sie ein Statement setzen für die freie Liebe unter allen Geschlechtern. Es ist eine intime Darbietung, welche die Verletzlichkeit der beiden Protagonisten offenlegt. Im Fokus steht die Wärme ihrer eigenen Beziehung, ihre Verbundenheit.

Arthur Morel Van Hyfte (l.) und Guillaume Paquin. zvg/Sergio Veranes

Sich als schwules Paar so zu öffnen und die eigene Beziehung zu exponieren, sei «ziemlich beängstigend», erzählt Arthur Morel. Er fühle sich verletzlich. «Normalerweise können wir auf der Bühne in eine andere Rolle schlüpfen, hier zeigen wir uns selbst.» Jeder Auftritt bringe eine Welle an Gefühlen in ihm hoch, die sich nicht nur um die eigene Liebesbeziehung drehten, sondern vor allem um die Gedanken des Publikums. «Wir tendieren als Artisten immer dazu, die Bestätigung des Publikums zu suchen», sagt Morel. «Aber bei dieser Nummer wissen wir nie, wie die Reaktionen ausfallen werden.»

Bloss kein Cabaret

LGBT-Einlagen sind an Zirkusfestivals sehr selten zu sehen. Wenn es Homosexualität auf die Bühne schaffe, dann werde sie häufig in Cabaretstücke eingebaut, sagt Morel. Gezeigt würden dann klischierte und stark sexualisierte Liebesbeziehungen. «Sex ist super, klar», sagt Morel, «aber wir wollen eine andere Seite der homosexuellen Liebe zeigen.»

Eine, die er auch selber so erlebt hat. Er sei dankbar dafür, dass er in einer toleranten Familie aufgewachsen sei. «Ich habe mich immer geliebt und zu Hause gefühlt», erzählt er. Viele seiner Freunde hätten schlimme Situationen erlebt. Er habe Angst, dies auch eines Tages durchmachen zu müssen. Doch Montreal ist Morels sicherer Hafen: «Hier sind die Leute offen. Darum lebe ich hier auch so gerne.» In Frankreich aufgewachsen, ist Morel als Teenager nach Kanada umgezogen. An der Zirkusschule École Nationale de Cirque hat er Guillaume Paquin kennengelernt.

Arthur Morel Van Hyfte (l.) und Guillaume Paquin (r.) zvg/Sergio Veranes

Von Beginn weg gaben in der Beziehung die Jobangebote den Takt vor. Hatte einer der beiden ein Engagement im Ausland, sahen sie sich über Monate hinweg nicht. Heute, nach einigen Jahren Berufserfahrung und mit zunehmender Bekanntheit, können die beiden auch einmal ein Angebot ablehnen. Dann, wenn sie zu weit voneinander weg wären, zum Beispiel. Aber auch Ende Jahr werden die beiden wieder für eine Weile getrennt sein. Kurz nach dem Auftritt in Basel wird Guillaume Paquin für einige Monate in Frankreich bleiben.

Von der Kirche in die Messehalle

Die Teilnahme am Young Stage ist für Arthur Morel eine Rückkehr. Bereits vor drei Jahren durfte er beim Basler Festival mitwirken, damals noch als Solo-Künstler. Mit seiner Trapez-Einlage gewann er den Hauptpreis des Festivals. Auch sein Partner ist eigentlich in der Luft zu Hause, an den Strapaten. Dass sie nun gemeinsam eine Akrobatik-Einlage einstudiert haben, liegt am Filmemacher Matthew Richardson. Dieser ist für seine LGBT-Videos bekannt und setzt sich für eine stärkere Sichtbarkeit von queeren Artisten ein. Gemeinsam mit Morel und Paquin hat er eine Choreografie entwickelt und diese in einer Kirche inszeniert.

Genau diese Choreografie zeigen Morel und Paquin nun in Basel. Als Paar zusammen zu arbeiten, die eigene Liebe zu inszenieren, all das sei für die Beziehung eine Herausforderung, erzählt Morel. «Wir versuchen, die Arbeit von unserem Alltag als Paar zu trennen», so Morel. «Aber es ist schwierig. Die vielen Proben und dazu immer der Versuch, das Ganze besser hinzubekommen. Wir müssen schauen, dass die Verletzlichkeit und die Authentizität nicht verloren gehen.»

Es ist ein Versuch, auf der Zirkusbühne neue Geschichten zu erzählen. Die Botschaft der Artisten: Für Homophobie gibt es keinen Platz - egal ob in der Kirche oder in der Messehalle.

Zirkusfestival Young Stage: 5. bis 9. 11. in der Messe Basel.

www.young-stage.com

Das Young-Stage-Programm Das Young Stage findet neu in der Eventhalle der Messe Basel statt. Insgesamt nehmen zwanzig Artistinnen und Artisten aus zwölf verschiedenen Nationen teil. Nebst bekannten Disziplinen wie Trapez, Jonglage oder Diabolo gibt es auch einige speziellere Nummern. Für Aufsehen sorgen dürften die zwei Frauen, die als «Hair Hang Duo» auftreten und eine Nummer zeigen, bei der die eine Akrobatin an den Haaren der anderen hängt. Aussergewöhnlich ist auch die Kombination von Spannseil und Parkour, wie sie der Künstler Joel Malkoff aus den USA zeigt. (bz)