Basel: Beim Biomedizin-Debakel ist alles noch schlimmer

Zentrum Biomedizin Kostendebakel bei Uni-Neubau: Es ist alles noch schlimmer Der Neubau für das Departement Biomedizin der Universität kommt 72 Prozent teurer als geplant. Was aus dem Bericht der Basler Regierung hervorgeht: Die eigentlichen Baukosten haben sich beinahe verdoppelt. Und: Bei der Berechnung der Abbruchkosten ging das Untergeschoss vergessen. 17.11.2022

Abriss des «alten» Biozentrums: Beim Volumen haben sich die Fachleute gehörig verschätzt. Kenneth Nars

Es gebe beim Neubau für das Departement Biomedizin (BDM) der Universität Basel «einen erhöhten Finanzierungsbedarf»: So harmlos ist in der am Mittwoch publizierten Medienmitteilung des Kantons Basel-Stadt der Absatz betitelt, in dem die Dimension des Preissprungs genannt wird. Das BDM wird um 72 Prozent teurer: 365 statt wie geplant 212 Millionen Franken. Aber wie konnte es soweit kommen?

«Der finanzielle Mehrbedarf ist erklärbar», schreibt der Basler Regierungsrat in seinem Ratschlag an den Grossen Rat mit dem Titel «Erhöhung der Kreditsicherungsgarantie für den Neubau Departement Biomedizin». Den Löwenanteil beim Preissprung macht die Position «Gebäude» aus: plus 93 Prozent oder 121.6 Millionen Franken. Zu diesem Punkt zählt der Ratschlag die eigentlichen Baukosten auf, weiter Honorare und Leistungen wie Bautreuhand, Gutachten, Audits und so weiter. Die eigentlichen Baukosten verdoppeln sich folglich.

Prozentual höher ist der Zuwachs bei «Reserve»: plus 187 Prozent oder 43 Millionen. Gemeint sind Rückstellungen des Totalunternehmers für Projektrisiken und Teuerungsreserven.

Das Hauptübel liegt bei der Bauzeit, die sich mit sechseinhalb Jahren mehr als verdoppelt hat. Die zusätzliche Zeitreserve will sich die Universität freihalten wegen der unterschätzen Komplexität des Vorhabens, aber auch wegen der schlechten Erfahrungen beim neuen Biozentrum. Das BDM entsteht anstelle des ursprünglichen Biozentrums, was gelegentlich zu Verwechslungen führt.

Das «neue» Biozentrum wurde 2021 eröffnet statt wie vorgesehen 2017; die Baukosten stiegen um 100 Millionen oder um ein Drittel. Weiter haben sich laut Regierung die Baupreise erhöht seit 2013, um 11,2 Prozent. Im Vergleich zu den 72 Prozent mutet das jedoch eher bescheiden an.

Das alte Biozentrum wird gerade abgerissen. Auch da steigen die Kosten, von 8 auf 14 Millionen Franken. Unter anderem hat man sich offenbar im Volumen verschätzt. Im regierungsrätlichen Bericht steht, das Volumen «des Gebäudes» betrage 116'000 statt 100'000 Kubikmeter. Das entspricht exakt dem Untergeschoss. Es ist folglich bei der ersten Berechnung – eine andere Erklärung bietet sich nach Lektüre des Berichts keine an – offenbar schlicht vergessen gegangen. Dieses Versäumnis macht 0,8 Millionen Franken der Mehrkosten aus.

Im Ratschlag wird diese Möglichkeit explizit erwähnt. Von Darlehen will der Regierungsrat jedoch absehen, da dann die zwei Uni-Trägerkantone die total 153 Millionen Franken Mehrbedarf selber aufbringen müssten.

Keine direkten. Geld fehlt keines. Mit den Kreditsicherungsgarantien kann die Uni auf dem Finanzmarkt zu besseren Konditionen flüssige Mittel aufnehmen. Derartige Garantien fliessen aber in die Bilanzen der Kantone ein – das kann sich ungünstig auf ihre Ratings auswirken.

Ganz einfach: Weil sie dazu nicht in der Lage ist. Ihr Eigenkapital ist grösstenteils gebunden und muss eine gewisse Mindestgrösse aufweisen.

Das könnte damit zusammenhängen, dass es sich beim BDM nicht um eine basel-städtische, sondern um eine Unigeschichte handelt. Beim Biozentrum war das Basler Hochbauamt Bauherr, jetzt ist es der Universitätsrat – in diesem Gremium sitzt auch die Baselbieter Erziehungsdirektorin Monica Gschwind. Die Geschäftsprüfungskommission des Landrats wird sich die Sache aber sicherlich anschauen. Ihr Präsident Florian Spiegel sagt:

«72 Prozent sind eine enorme Abweichung. Da muss man sich ernsthaft fragen, ob systematisch Fehler gemacht wurden.»

Visualisierung des Neubaus für das Departement Biomedizin, Ansicht von der Metzerstrasse. Rendering: Burckhardt+Partner

