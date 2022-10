Kunstmuseum: Basler Antwort auf Bührle (Zürich) und Gurlitt (Bern

Zerrissene Moderne / Sammlung Glaser Zwei Ausstellungen bringen zusammen, was (nicht) zusammengehört Das Kunstmuseum Basel zeigt parallel «Entartete Kunst» und «Fluchtgut». Beide Konvolute wurden in den 1930er-Jahren in Nazideutschland erworben. Und doch könnten sie unterschiedlicher nicht sein. Christian Mensch Jetzt kommentieren 20.10.2022, 19.17 Uhr

Im Depot Schönhausen lagerten die Nazis die «verwertbare» Kunst aus deutschen Museen. Kunstmuseum Basel

Otto Fischer und Georg Schmidt, das sind die eigentlichen Protagonisten der aktuellen Doppelausstellung im Kunstmuseum Basel. Nacheinander waren sie Kuratoren des Kunstmuseums Basel, wie die Direktoren damals genannt wurden. Fischer (1928–1939) ist verantwortlich für die Ersteigerung der 200 Zeichnungen aus der Sammlung Glaser, Schmidt (1939–1962) hat für das Museum die 21 Werke erworben, die von den Nationalsozialisten als «Entartete Kunst» auf den Markt geworfen worden waren.

Unterschiedlicher könnte ihre Würdigung nicht ausfallen: Für Erstes plagt das Kunstmuseum heute das schlechte Gewissen, auf Zweites ist das Museum mächtig stolz. Nun werden in seltsamer Kombinatorik die Akquisitionen gemeinsam präsentiert.

Auktion Perl (1933): «Die Gelegenheit war günstig»

Otto Fischer, ein Deutscher aus Reutlingen, war Experte für chinesische Kunst, als er nach Basel berufen wurde. Er kümmerte sich vor allem um die alte Kunst, die damals den Kern des Museums ausmachte. Als er 1933 erfuhr, dass im Auktionshaus Max Perl Bestände des Kunstsammlers Curt Glaser angeboten wurden, reiste er im Einverständnis mit der Kunstkommission persönlich nach Berlin oder wie er im Nachgang schrieb: «Die Gelegenheit war günstig, aus der vorzüglich gewählten Sammlung Manches zu erwerben, was für uns von besonderem Interesse schien.»

Es war kein Thema, dass dies in historischer Nachbetrachtung schändlich war, und die Ausgaben waren auch für damalige Verhältnisse überschaubar: Das Konvolut ersteigerte er für knapp 2300 Reichsmark, damals rund 3100 Schweizer Franken.

Fischer und Schmidt zofften sich wegen des Museumsneubaus

Bedeutend für das Kunstmuseum war Fischer aber aus anderen Gründen: Unter seiner Ägide erhielt Basel einen neuen, italofaschistisch anmutenden Museumsbau. Nur knapp überstand das Projekt eine Referendumsabstimmung. Der grösste Kritiker, der damals für die Kommunisten dagegen auf die Barrikaden stieg: Georg Schmidt, Fischers Nachfolger auf dem Stuhl des Museumsdirektors.

Georg Schmidt. Kunstmuseum Basel

Schmidt war in allem der Gegenentwurf zu Fischer, nicht nur beim Museumsbau. Als Hiesiger war er trotz linker Gesinnung eng mit lokalen Mäzenen und Kunstsammlern verbandelt, als Kunstkritiker und langjähriger Bibliothekar beim Basler Kunstverein lag sein Interesse zudem bei der Moderne. Kaum im Amt, erhielt er von Zwischenhändlern Angebote, Werke zu erwerben, die von den Nationalsozialisten in deutschen Museen als «Entartete Kunst» ausgesondert und in den Verkauf gebracht wurden.

Das Basler Parlament bewilligte einen Sonderkredit

Schmidts Ziel war ein Budget von 100’000 Franken, um auf Einkaufstour gehen zu können. Das Geschäft war von Anfang an politisch aufgeladen und musste den parlamentarischen Prozess durchlaufen.

Als Resultat konnte Schmidt mit einem «Sonderkredit» über 50’000 Franken losziehen, wobei die Argumente, die in der Debatte vorgebracht wurden, je nach politischer Position variierten. Die einen erkannten schlicht die Gelegenheit, zu günstigen Konditionen die Sammlung zu erweitern, die anderen sahen die Möglichkeit, gefährdetes Kulturgut zu retten, die dritten schliesslich stilisierten den Kauf zu einer politischen Demonstration gegen das Dritte Reich.

Schmidt reizte den Finanzrahmen maximal aus, um insgesamt 21 Kunstwerke für das Kunstmuseum zu erwerben. Acht Gemälde für insgesamt 23’400 Franken ersteigerte er an der legendären Auktion der Luzerner Galerie Fischer. Gerne hätte die Kunstkommission dort auch noch einen Picasso und einen van Gogh ersteigert, doch deren Preise lagen deutlich über dem Basler Budget.

Der Versuch eines Tauschhandels mit Deutschland scheiterte

Elf Werke für gut 30’000 Franken kaufte Schmidt über zwei Zwischenhändler direkt in Deutschland, wobei der Kaufprozess über Monate lief und einem eigentlichen Geschacher gleichkam. Schmidt versuchte noch Transaktionen einzuleiten, um Kunst, die den Nazis genehm war, gegen «Entartete Kunst» zu tauschen. Doch mit Kriegsbeginn waren solche Tauschaktionen an der Clearingstelle vorbei nicht mehr möglich.

Während die Glaser-Zeichnungen seit 1933 ein weitgehend unbeachtetes Leben im Kupferstich-Kabinett des Museums fristeten, gelten die 21 Erwerbungen von 1939 als Grundstein für eine Sammlung der Kunst des 20. Jahrhunderts, die heute den exzellenten Ruf des Basler Kunstmuseums in diesem Segment ausmachen. Wie schon zwischen Fischer und Schmidt: Grösser könnte die Diskrepanz nicht sein.

