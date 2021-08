Zertifikatspflicht Lange Erlen: Beizer probt Corona-Aufstand Die Zertifikatspflicht in Gastrobetrieben soll kommen. Das Restaurant Schliessi hat sich profilaktisch zur Zone für Alle erklärt. Maximilian Karl Fankhauser 30.08.2021, 05.00 Uhr

Das Restaurant Schliessi in den Langen Erlen hat sich zu einer «Violetten Zone» erklärt. Menschen mit und auch ohne Zertifikat sind hier willkommen. Bild: Nicole Nars-Zimmer



Am Mittwoch hat der Bundesrat entschieden, dass er die Zertifikatspflicht in Gastrobetrieben prüfen will. Nun liegt der Ball bei den Kantonen, die sich ihrerseits beraten und über die neuen Regelungen diskutieren wollen. Schon vor Ankündigung dieser Restriktion hatte die Anti-Massnahmenbewegung «Mass-Voll» die Idee einer sogenannten «Violetten Zone». Betriebe, die dieses Signet aushängen, heissen alle Menschen, ob geimpft, ungeimpft, mit oder ohne Zertifikat, willkommen.

Wirt will keine Stellung beziehen

Violett ist die Farbe der Bewegung, die «Violette Zone» angelehnt an die grüne, gelbe und orange Zone, welche das Bundesamt für Gesundheit (BAG) ausgearbeitet hat. Orte, die in die grüne Zone fallen, wie z.B das ÖV oder Schulen, dürfen ohne Zertifikat betreten werden. In Restaurants oder an Veranstaltungen, markiert durch die Orange Zone, kann es individuelle Zertifikatspflichten geben. In der roten Zone, den Grossveranstaltungen, gilt eine unumgängliche Zertifikatspflicht.

So sieht das Signet der «Violetten Zone» aus Andri Vöhringer

Seit einiger Zeit prangt das Signet der «Mass-Voll»-Bewegung auch auf der Website des Restaurant Schliessi in den Langen Erlen. «Violette Zone – Hier sind ALLE willkommen mit oder ohne Covid-Zertifikat» steht in grossen Lettern auf der Seite des Beizers. Pikant: Das Restaurant Schliessi wird vom Bau- und Verkehrsdepartement (BVD), also vom Kanton Basel-Stadt verpachtet. Über die Gründe und Absichten des Signets kann nur spekuliert werden, der Beizer war auf Anfrage der bz nicht bereit, Stellung dazu zu beziehen.

Beim Bau- und Verkehrsdepartement gibt man sich ob der Thematik überraschend verhalten. Das Signet der «Violetten Zone» auf der Schliessi-Website sei ihnen nicht aufgefallen, sagt BVD-Sprecherin Sarah Mesmer. «Es ist nicht Sache des Bau- und Verkehrsdepartements, sich zu einer politischen Bewegung zu äussern, solange sie geltendes Recht einhält.» Dies sei im Moment der Fall, denn gemäss aktuellen Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit sei für den Besuch von Gastrobetrieben weder eine Corona-Impfung noch ein Coronatest erforderlich, sagt sie.

Erinnerungen an «Fümoar» werden wach

Obwohl sich der Wirt auch mit Signet komplett im rechtlichen Rahmen bewegt, so betreibt er damit reine Symbolpolitik. Denn die «Violette Zone» ist keine offiziell anerkannte Zone. Und die Erfahrung zeigt: Beizen, die während der Lockdowns durch Öffnungen rebellieren wollten, wurden mit entsprechenden Strafen belegt.

Hier mutete auch der Vergleich mit dem Verein Fümoar an. Als 2010 in der Schweiz das Rauchverbot in Lokalen eintrat, schlossen sich 185 Betriebe zusammen und gründeten einen Verein mit dem Ziel, das Rauchverbot zu umgehen. Mit entsprechendem «Fümoar»-Ausweis war es Gästen der teilnehmenden Betriebe erlaubt, innerhalb der Lokalitäten zu rauchen. Der Verein, der zeitweise über 100'000 Mitglieder zählte, war einer der grössten der Schweiz. Fümoar, das sich in einem juristischen Graubereich bewegte, unterlag 2013 dem Bundesgericht und wurde 2015 aufgelöst.

Unabhängig von diesem «Violette Zone»-Signet sucht das BVD per 1. Februar 2022 einen neuen Mieter für das Restaurant. «Der Mietvertrag war von Anfang an befristet. Er endet per Ende Januar 2022. Aufgrund der gesetzlichen Auflagen müssen Sondernutzungen auf öffentlichem Grund ausgeschrieben werden wenn zu erwarten ist, dass mehrere Interessentinnen und Interessenten vorhanden sind», sagt Mesmer. Das Auswahlverfahren würde noch laufen. Es könne aber rechtzeitig abgeschlossen werden, sodass die ausgewählten Betreibenden voraussichtlich ab dem 1. Februar 2022 die Gäste wieder bedienen können.