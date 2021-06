Streit in Basel eskaliert: Ein Verletzter im Spital

Am 12.06.2021, ca. 01.00 Uhr, kam es an der Birsfelderstrasse bzw. am Birskopfweglein zwischen zwei Gruppierungen zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, bei welcher ein 16-Jähriger mit einer Stichwaffe verletzt wurde.

12.06.2021, 12.22 Uhr