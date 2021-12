Zeugenaufruf Brennendes Auto auf Parkplatz in Riehen: Polizei sucht Hinweise von Zeugen Samstagnacht kam es in Riehen zu einem Brand. Die Polizei versucht die Umstände herauszufinden und sucht Zeugen. 11.12.2021, 14.29 Uhr

Die Kriminalpolizei Basel-Stadt sucht Zeugen. Juri Junkov

Am Samstagmorgen, 11. Dezember um 3 Uhr kam es in Riehen an der Lörracherstrasse, kurz vor dem Friedhofweg, zu einem Brandfall auf einem Parkplatz. Personen wurden dabei keine verletzt.