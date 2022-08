Zionistenkongress 1897 Die Rolle der Schweizer Stadt in Israels Geschichte: «Basel brachte den Zionisten ein erstaunliches Wohlwollen entgegen» Basel ist ausserhalb Israels wohl jene Stadt, die am engsten mit dem Zionismus verbunden ist. Hier wurde im Jahr 1897 ein Stück Weltgeschichte geschrieben. Doch lange Zeit war der Zionismus eine Randbewegung. Sophie Küsterling Jetzt kommentieren 27.08.2022, 05.00 Uhr

Der Zionistenkongress im Basler Stadtcasino anno 1967. Keystone

Theodor Herzl war der richtige Mann zur richtigen Zeit. Obwohl er nicht als Erster die Idee hatte, für das jüdische Volk einen Nationalstaat zu schaffen, so war der Wiener Journalist am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts doch die bedeutendste Figur des Zionismus. Mit seiner Schrift «Der Judenstaat. Versuch einer modernen Lösung der jüdischen Frage» weckte er Hoffnung.

Diese galt es zu bündeln: Hierzu organisierte Herzl einen Kongress für die Vertreterinnen und Vertreter der verschiedenen zionistischen Strömungen. Auch der richtige Ort war bald gefunden: Basel. Hier gab es keinen offenen Widerstand der jüdischen Gemeinde wie in München, keinen latenten Antisemitismus wie in Wien und keine Gefahr von der zaristischen Geheimpolizei bespitzelt zu werden wie in Zürich.

Basler Programm verabschiedet

Im Gegenteil: «In Basel gab es eine sehr progressiv eingestellte, liberal gesinnte Regierung, die den Zionisten ein erstaunliches Wohlwollen entgegenbrachte», sagt Historiker Patrick Kury. Auch wenn sie diese nicht öffentlich empfing, stellte sie ihnen Räumlichkeiten – unter anderem das Stadtcasino – zur Austragung des Kongresses zur Verfügung.

Am ersten Zionistenkongress, der vom 29. bis 31. August 1897 stattfand, gründeten die Delegierten die Zionistische Organisation, als deren Vorsitzenden sie Herzl wählten, und sie verabschiedeten das Basler Programm. Erstere sollte die verschiedenen politischen Strömungen bündeln und der Bewegung eine Organisationsstruktur geben, während Letzteres das Ziel des Zionismus festhielt: «die Schaffung einer öffentlich-rechtlichen Heimstätte in Palästina.»

Vorerst eine Randerscheinung

Trotz dieses Erfolges stellte der Zionismus bis zur Machtübertragung an die Nationalsozialisten eine innerjüdische Randerscheinung dar. Ende des 19. Jahrhunderts war es vor allem eine kleine Gruppe jüdischer, bürgerlicher Intellektueller, die sich mit dem Zionismus auseinandersetzte. «Der Zionismus war etwas für Exoten.

Theodor Herzl auf der Terrasse des Hotels Les Trois Rois im Jahr 1897, in dem er während des ersten Zionistenkongresses wohnte. Keystone

Die frühen Zionisten suchten vor allem eine politische Lösung für die soziale Not und Diskriminierung in Osteuropa, aber auch den zunehmenden Antisemitismus in Westeuropa», erklärt Patrick Kury. Herzl selbst hatte nicht beabsichtigt, dass alle Jüdinnen und Juden in den künftigen Staat auswandern sollten. Er sollte in erster Linie ein Ausweg für Verfolgte und Notleidende sein. «Für ihn selbst war es wohl kein Thema, nach Palästina auszuwandern», so Kury.

Gegner hatte der Zionismus – trotz Zionssehnsucht – im religiösen Judentum. Orthodoxe Jüdinnen und Juden fürchteten, dass durch die Staatsgründung das Kommen des Messias verzögert würde. Westeuropäische, liberale Jüdinnen und Juden fürchteten hingegen, mit der Unterstützung der Nationalbewegung die Integration in ihrem Heimatstaat zu gefährden. «Auch die Zurückhaltung der Basler Gemeinde gegenüber dem ersten Zionistenkongress wird wohl darauf zurückzuführen sein.

Viele Ziele konnten nicht erfüllt werden

Die rechtliche Gleichstellung in der Schweiz war noch nicht lange erreicht und wahrscheinlich sah man diese als gefährdet an», erklärt Kury. Dennoch war der Basler Rabbiner Arthur Cohn am Kongress zugegen. Er brachte dem Zionismus zunächst Wohlwollen entgegen. 1911 kam er jedoch zur Überzeugung, dass sich dieser nicht mehr mit seinen religiösen Vorstellungen vereinbaren liess.

Die Ziele, die sich die frühen Zionisten in Basel gesetzt hatten, erfüllten sich in vielerlei Hinsicht nicht. So fruchteten die politisch-diplomatischen Bemühungen, wie von Herzl erhofft, nicht. Geld floss nur zögerlich. Auch konnte das europäische Judentum nicht vor Gewalt, Vertreibung und Genozid gerettet werden. Erst die Schoa machte die Staatsgründung Israels zu einer allgemeinen Forderung. Auch hier spielte Basel eine wichtige Rolle: Der letzte Zionistenkongress vor der Staatsgründung fand 1946 hier statt.

