Zionistenkongresse: Basel wird zur Hochsicherheitszone

Zionistenkongress Die City wird zur Hochsicherheitszone Die internationale Lage und konkrete Hinweise haben die Sicherheitsanforderungen zum Schutz der Zionistenfeier nochmals erhöht. Christian Mensch Jetzt kommentieren 26.08.2022, 05.00 Uhr

Die Absperrungen in der Basler Innenstadt. Juri Junkov

Der Helikopter der Armee zieht lärmend seine Kreise über der Basler Innenstadt. Auf dem Rhein patrouillieren Soldaten auf ihren Schlauchbooten. Mit Stacheldraht ist das Hotel Trois Rois rheinseitig bewehrt. Schwere Betonelemente, überzogen mit massgeschneiderten Blachen von Basel Tourismus, und eine Palisade von Sichtschutzwänden schirmen auf dem Steinenberg das Stadtcasino ab. Eine Einheit der Flugabwehr hat Stellung bezogen. Bis zu 700 Berufs- und Milizmilitärangehörige sind aufgeboten, um die Polizeikräfte beim Schutz der Feier anlässlich des 125. Jubiläums des Zionistenkongresses zu unterstützen.

Nachrichtendienst verweist auf die «hohen internationalen Spannungen»

Ab Sonntag, 4.00 Uhr, gilt es ernst bis am Montag, 22 Uhr. Der Luftraum im Radius von 18,5 Kilometern um das Stadtcasino ist für alle Fluggeräte gesperrt, die nicht nach den internationalen Regeln des Instrumentalfluges den Euroairport ansteuern oder von dort starten. Zu schützen gilt es vor allem die bis zu 1200 vorwiegend jüdischen Besucherinnen und Besucher einer Tagung am Sonntag sowie des grossen Festaktes, der am Montag im Stadtcasino stattfinden wird. Mit dabei als gefährdetste Person: Israels Staatspräsident Isaac Herzog.

In der Innenstadt sind die Sicherheitsvorkehrungen nicht zu übersehen. Juri Junkov

Die Sicherheitsdienste sind in Hochspannung. Der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) meint auf Anfrage, die Jubiläumsfeiern fänden «bekanntlich im Umfeld hoher internationaler Spannungen» statt. Mit «regelmässig aktualisierten Lagebeurteilungen» werde die Basler Polizei unterstützt, die für die Massnahmen die Verantwortung zu tragen hat.

Details nennen «aus verständlichen» Gründen weder der Nachrichtendienst noch die Bundespolizei (Fedpol), die nach eigenen Angaben ebenfalls Sicherheitspersonal nach Basel geschickt hat.

Eine «dynamische» Bedrohungslage

Nicht nur der Luftraum, sondern auch der Tramverkehr durch die Innenstadt wird am Montag ab 14.30 Uhr unterbrochen sein. Dass nicht zuletzt um die Synagoge mehr Strassen gesperrt sein werden als erwartet, erklärt die Polizei mit der «dynamischen» Einschätzung der Lage.

Die Helikopter kreisen schon seit Tagen über der Stadt. Juri Junkov

Die Lage erscheint unübersichtlich. Von einer konkreten Bedrohung will keine Stelle offen sprechen. Die Journalistin Esther Schapira schreibt jedoch in der «Jüdischen Allgemeinen», sie habe als Podiumsteilnehmerin das Hotel wechseln müssen, da die Polizei «konkrete Hinweise hatte, dass unsere Sicherheit gefährdet sei». Auf islamistischen Social-Media-Kanälen scheinen zudem Drohgebärden gegen die Zionistenfeier zu kursieren. Andere informierte jüdische Kreise wollen wiederum nichts von einer konkreten Bedrohung wissen.

Die israelischen Sicherheitsexperten machen die Vorgaben

Die Demonstration linker Gruppierungen, die am Samstag stattfinden soll, wird als mögliche Störung, nicht aber als grosser Gefahrenherd wahrgenommen. Die Organisationen hätten kein Interesse an einem Eklat und würden selbst ein Sicherheitsdispositiv aufstellen, um zu vermeiden, dass etwa eine Person aus ihren Reihen an einer solchen Demonstration eine israelische Flagge anzündet, sagt ein Vertreter.

Den geforderten Sicherheitsstand scheinen israelische Experten vorzugeben. So musste die Veranstaltungsreihe des Präsidialdepartements aus dem K-Haus ausquartiert werden; durch die vielen Türen sei es nicht genügend absicherbar, um einen Auftritt der israelischen Botschafterin zu gestatten.

Der Steinenberg zwischen dem Barfi und dem Bankverein wird in den kommenden Tagen zur Hochsicherheitszone. Juri Junkov

Dass eines der Podien nur virtuell stattfinden konnte, ist gemäss anderen Quellen wiederum darauf zurückzuführen, dass der US-Botschafter, der ohnehin in Basel weilte, als Gast daran teilnehmen wollte. Als auch noch die US-Sicherheitsleute ihre Bedingungen stellten, blieb einzig der virtuelle Raum als sicherer Rückzugsort.

Der Sicherheitsaufwand ist nicht grösser geworden

Der Handlungsspielraum der Basler Behörden ist minimal. Schon vor 25 Jahren, zum 100-Jahr-Jubiläum, mussten sie ein Sicherheitskonzept aufziehen, das gegenüber dem heutigen noch aufwendiger war. Die Armee leistete erstmals mit neuer Rechtsgrundlage einen «Assistenzdienst».

Vor fünf Jahren sollte die 120-Jahr-Feier begangen werden, die Sicherheitskosten wurden auf 10 Millionen Franken geschätzt. Der damalige israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu meldete sich an. Doch die Planung war so kurzfristig, dass die Sicherheitsbedenken überwogen und die Regierung den Anlass absagte.

Budgetiert sind für die Absicherung der aktuellen Feier 5,5 Millionen Franken. Ob sie bei den verschärften Ansprüchen ausreichen, ist unklar. Entscheidend ist allerdings alleine, dass für die Sicherheit vorgekehrt wurde, was vorgekehrt werden konnte.

