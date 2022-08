Zionistenkongress in Basel Zwischen Feier und Protest: «Selbstverständlich soll man die Politik Israels kritisieren» Der Geschichtsprofessor Patrick Kury hat vor 25 Jahren eine wissenschaftliche Tagung rund um das 100-Jahr-Jubiläum des ersten Zionistenkongresses mitorganisiert. Auch damals stiessen die Feierlichkeiten nicht nur auf Sympathie. Sophie Küsterling Jetzt kommentieren 27.08.2022, 05.00 Uhr

Patrick Kury beschäftigt sich in seiner Forschung unter anderem mit Themen wie Zionismus, Antizionismus und Antisemitismus. Bild: Kenneth Nars

Im Oktober 1992 unterbreitete Heiko Haumann, damals Professor für Osteuropäische und Neuere Allgemeine Geschichte an der Universität Basel, dem Regierungsrat einen Vorschlag: Der Kanton Basel-Stadt solle mit einer wissenschaftlichen Tagung und Ausstellung an das 100-Jahr-Jubiläum des ersten Zionistenkongresses 1897 erinnern. Die Regierung stimmte zu. Patrick Kury arbeitete als Projektassistent von Heiko Haumann und als Koordinator der Begleitausstellung an der Umsetzung mit.

Herr Kury, vor 25 Jahren gehörten Sie zur Kerngruppe, die eine Ausstellung und wissenschaftliche Tagung zum 100-Jahr-Jubiläum des ersten Zionistenkongresses koordinierte. Was war das Ziel dieses Projekts?

Patrick Kury: Es ging darum, die Vielfalt, Komplexität und Problematik der Geschichte des Zionismus wissenschaftlich aufzuarbeiten und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Es sollte unter anderem auch gezeigt werden, dass Basel ein bedeutender Erinnerungsort für die Geschichte der Jüdinnen und Juden darstellt. Die Regierung hatte dies aufgegriffen und die historische Verantwortung mit grossem Engagement wahrgenommen. Sie tut dies auch heute und auch dann, wenn Verantwortung zu übernehmen, nicht bequem ist.

Und, haben Sie diese Ziele erreicht?

Die Aufmerksamkeit war weit über Basel und die Schweiz hinaus sehr gross. Es gab viele Diskussionen, kritische Auseinandersetzungen mit dem Thema und wir hatten 10’000 Besuche für eine historische Spartenausstellung. In dieser Hinsicht hatten wir sicher einiges erreicht. Politisch gesehen hatten wir uns mehr erhofft.

Wie meinen Sie das?

Wir hatten im Rahmen der Veranstaltungen auch palästinensische und israelische Politiker und Wissenschafterinnen zu Podiumsdiskussion eingeladenen. Ich hatte mir damals gewünscht, dass punkto Dialog nachhaltigere Plattformen daraus entstehen könnten. Aber vielleicht war dies auch eine naive Vorstellung ...

Warum naiv? Als Sie die Tagung organisierten, schien die Beilegung oder zumindest eine Deeskalation des Nahostkonflikts gar nicht so undenkbar.

Ja, es war eine andere Zeit. Eine hoffnungsvollere. Vor allem nach dem Oslo-Abkommen 1993. Auch der palästinensische Intellektuelle und Knesset-Abgeordnete Asmi Bischara nahm an den Debatten im Rahmen unserer Tagung teil. Und doch hatte diese Hoffnung durch die Ermordung von Israels damaligen Ministerpräsidenten Jitzchak Rabin 1995 bereits einen grossen Dämpfer erhalten.

Zur Person zvg Patrick Kury Patrick Kury ist Professor für Geschichte mit Schwerpunkt Neueste und Schweizer Geschichte an der Universität Luzern und Projektleiter von Stadt.Geschichte.Basel. Zusammen mit Erik Petry hat er in der Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur den Beitrag zu Basel und dem Zionismus verfasst.

Die Stimmung im Organisationsteam war also hoffnungsvoll. Wie aber waren die Reaktionen seitens der Bevölkerung und Politik auf das Jubiläum?

Mir ist eine grosse, interessierte, kritische Öffentlichkeit in Erinnerung geblieben, die der Geschichte neue Erkenntnisse abgewinnen konnte. Selbstverständlich gab es auch sehr kritische Stimmen, die mit den verschiedenen Veranstaltungen wenig anfangen konnten und einen Gegen-Kongress initiierten. Zugleich befand sich die Unabhängige Expertenkommission Schweiz-Zweiter Weltkrieg Mitte 1997 in einer heissen Phase. In diesem Kontext gab es Stimmen, die forderten, dass der Kongress abgeblasen werden sollte.

Die Bundesversammlung hatte Ende 1996 die Einsetzung einer Unabhängigen Expertenkommission zum Verhalten der Schweiz im Zweiten Weltkrieg beschlossen. Aber was hatte das mit dem Zionistenkongress-Jubiläum zu tun?

Es gab damals einen beachtlichen Teil der Bevölkerung, der die heftige jüdisch-israelische Kritik am Verhalten der Schweiz im Zweiten Weltkrieg sauer aufstiess. Die Aktivdienstgeneration fühlte sich ungerechtfertigt kritisiert und es machte sich eine antijüdische, antiisraelische Stimmung breit. In diesem Zusammenhang gab es auch heftige antisemitische Anfeindungen, die Auswirkungen auf die Jubiläumsveranstaltung hatten. Deshalb wurde auch viel über die damals schon umfangreichen Sicherheitsmassnahmen diskutiert.

Auch dieses Jahr haben verschiedene Gruppierungen Proteste und Gegenveranstaltungen angekündigt. Sie argumentieren, dass es zwischen dem ersten Zionistenkongress in Basel und der heutigen politischen Realität des Staates Israel einen direkten Zusammenhang gebe.

Ganz klar: Man kann eine Linie vom Basler Programm 1897 in die Gegenwart ziehen. Aber man sollte dabei die Vielfältigkeit innerhalb des Zionismus nicht vergessen. Die Entwicklung, die er durchgemacht hat, und die schwierige Situation, die heute in Palästina herrscht, können nicht monokausal auf den Basler Kongress 1897 zurückgeführt werden. Das wäre zu einfach. Entscheidender für die Staatsgründung Israels als der Zionismus war der Völkermord an den europäischen Jüdinnen und Juden. Ohne die Schoa wäre die Zionistische Bewegung wohl weiterhin eine Randerscheinung geblieben. Aber das schlechte Gewissen und Versagen der internationalen Staatengemeinschaft haben dazu geführt, dass die UNO 1947 dem Teilungsplan gegen die Interessen der arabischen Staaten zustimmte.

Die Gruppierungen kritisieren ausserdem, der Staat Israel sei eines der «letzten siedler-kolonialistischen Projekte des 21. Jahrhunderts» und ein «zutiefst rassistisches Regime». Sie verlangen von der Basler Regierung, eine «kritische historische Aufarbeitung der Geschichte des Zionismus» anzustossen.

Historisch-kritische Aufarbeitungen sind zu begrüssen. Doch mit Schlagwörtern wie «Kolonialismus», «Rassismus» oder «Apartheid» wird man der Sache nicht gerecht. Ja, die frühen Zionisten haben von Kolonien und Siedlungskolonien, die in Palästina angelegt werden sollten, gesprochen. Aber ist das Kolonialismus im Sinne des französischen Kolonialismus in Algerien oder des britischen in Kenia? Da wäre ich sehr vorsichtig. Es lebten immer Jüdinnen und Juden in Palästina. Okay, die Gemeinden waren bescheiden, aber es gab sie. Zudem zieht sich die Zionssehnsucht, der Wunsch der Jüdinnen und Juden, nach Israel zurückzukehren, seit zweieinhalbtausend Jahren durch die jüdische Kultur und Religion. Und: Die Teilung war ein Beschluss der UNO. David Ben-Gurion ergriff im Mai 1948 – aus seiner Sicht – diese Chance und rief den Staat Israel aus. Das ist meiner Meinung nach etwas anderes als ein klassisches kolonialistisches Projekt.

Ist es überraschend, dass diese Kritik heute vor allem aus linken Kreisen kommt?

Europa hat ein schwieriges Verhältnis zu Israel. Das trifft auch auf die Linke zu. Zuallererst waren es kommunistische und sozialistische Staaten, die den Staat Israel anerkannt und militärisch unterstützt hatten. Bis in die 1970er-Jahre waren sozialistische Vorstellungen und Ideale in Israel vorherrschend. Mit den verschiedenen Nahostkriegen und den unterschiedlichen Interessen der Sowjetunion und der USA wurde der Nahostkonflikt immer mehr zum Kristallisationspunkt des Ost-West-Konflikts. Das Blatt wendete sich und der Zionismus wurde mehr und mehr zu einem negativ besetzten Begriff. Israel selbst vollzog in den 1970er-Jahren eine Wende nach rechts.

Trotz des schwierigen Verhältnisses sollte es möglich sein, die Politik eines demokratischen Staates zu kritisieren.

Selbstverständlich soll man die Politik Israels kritisieren. Doch man sollte zugleich auch die eigenen politischen Positionen hinterfragen. In der Schweizer Linken beispielsweise hat es für die eigene politische Sozialisation lange Zeit zum guten Ton gehört, eine gewisse Zeit in einem Kibbuz in Israel zu verbringen. Wieso erwähne ich das? Dies ist ein Beispiel dafür, dass der Zionismus, wie andere nationale Bewegungen auch, deutungsoffen ist. Die aktuelle unbefriedigende Situation ist nicht in Stein gemeisselt.

Wie wichtig ist der Zionismus denn heute für Jüdinnen und Juden ausserhalb Israels oder für jüdische Israeli?

Der Zionismus ist für die israelische Bevölkerung als Nationalbewegung sicher wichtig – in welcher politischen Ausrichtung auch immer. Von aussen gesehen hat ein Grossteil der jüdischen Gemeinschaft eine grosse Verbundenheit mit Israel. Aber auch da gibt es unterschiedliche Ansichten bis hin zu jenen, die den Staat ablehnen.

Es gibt also auch jüdische oder israelische Antizionisten?

Natürlich gibt es jüdische Antizionisten, die den Staat – auch aus politischen Gründen – ablehnen. Und es gibt religiöse Antizionisten, die in Israel geboren wurden und dort leben, aber den Staat ablehnen, weil er ihren Glaubensvorstellungen nicht entspricht. In diesen religiösen Vorstellungen kann nur der Messias das jüdische Volk zurückführen.

Die diesjährige Jubiläumsfeier organisiert die World Zionist Organization (WZO). Welche Strömung des Zionismus vertritt sie?

Die Position der WZO wird heutzutage, glaube ich, überschätzt. Die WZO verwaltet zwar noch das Erbe des allgemeinen Zionismus, des sogenannten synthetischen Zionismus, wie er Theodor Herzl vorschwebte und unter Chaim Weizmann als Präsidenten der Zionistischen Weltorganisation tragend wurde. Der synthetische Zionismus wollte eine Plattform für sämtliche zionistische Strömungen sein und will das auch heute noch. Es ist heute aber der israelische Staat, der die Richtung des Zionismus vorgibt, und die kann sich wandeln.

Die Basler Regierung und die Universität halten sich dieses Jahr bei der Organisation weitgehend raus. Wieso?

In der Vergangenheit war die Zurückhaltung der Regelfall: Zum 100-Jahr-Jubiläum hat die Regierung eine Ausnahme gemacht. Doch auch in diesem Jahr gibt es verschiedene öffentliche Veranstaltungen von hiesiger Seite.

Sie waren im Tagungsband Co-Autor eines Beitrags mit dem Titel «Ungelöste Fragen». Darin geht es unter anderem um den palästinensisch-israelischen Konflikt, die rechtliche Diskriminierung der palästinensischen Bevölkerung und den Friedensprozess. Die Fragen, die sie dort ansprachen, sind ungelöst. Überrascht Sie das?

Ich hätte mir gewünscht, dass man zu tragenden Ergebnissen kommt. Nach dem Scheitern der Verhandlungen zwischen den Palästinensern und den Israelis im Jahr 2000 und der internationalen Entwicklung nach 9/11 mit den entsprechenden Konsequenzen für den gesamten Nahen Osten haben radikale Kräfte an Bedeutung gewonnen. Die Zweistaatenlösung war damals noch ein Thema, heute ist sie obsolet. Es gibt, glaube ich, kaum noch jemanden, der glaubt, dass sie Realität werden wird. Im Moment ist die Situation so verfahren, dass sie wenig hoffnungsvoll stimmt. Und gleichzeitig muss eine gerechte, demokratische Lösung für zwei Völker in einem Land weiter vorangetrieben werden. Israel als der mächtigere Player steht hier stärker in der Pflicht.

