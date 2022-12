Basel: Kritik an Familienstück am Theater Basel: zu gruselig?

Zirkusstück Zu unheimlich? Theater Basel schockiert mit schaurigem Familienstück Das als Familienstück konzipierte «Ciao Ciao» sorgt bei einigen Personen für Ängste. Eltern berichten von verstörten Kindern, welche die Vorstellung frühzeitig verlassen mussten. Das Theater Basel sucht das Gespräch. Mélanie Honegger und Benjamin Wieland 1 Kommentar 20.12.2022, 17.29 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mikaela Kelly schleicht als Hexe ums Bett der frechen Gelsomina (Eline Guélat). Die Tänzerin war sich bereits vor der Premiere bewusst, dass sie mit ihrer Rolle die Kinder im Publikum erschrecken könnte. Bild: zvg/Gregory Batardon

Eine Hexe, die nachts ums Kinderbett schleicht, eine schwarz verhüllte Figur mit dunklen Ringen um die Augen, die laut aufschreit, ein freches Mädchen, das in einen Käfig eingesperrt wird: Das Zirkusstück «Ciao Ciao» von Martin Zimmermann hat es in sich. Die vom Theater Basel als Familienstück für Kinder ab 6 Jahren konzipierte Inszenierung sorgt bei den Kleinsten im Publikum für Schreckmomente.

Mehrere Eltern berichten von verstörenden Szenen. «Goots eigentlich no?!», schreibt ein Vater, der das Stück mit seiner 7-jährigen Tochter besucht hat, auf Facebook. «Der Spass war nach dem lustigen Intro mit dem Clown fertig. Die Artistik war sicherlich top, aber eine solche skurrile, fellinimässige Inszenierung, Musik und Charaktere, die einem Horrorfilm ähneln, sind doch nicht kinderfreundlich!»

«Kinder sind verängstigt nach Hause gekommen»

Ein anderer Vater, dessen 8-jähriger Sohn das Stück mit einem jüngeren Freund besucht hat, erzählt: «Nach einer knappen Stunde sind beide verstört, niedergeschlagen und verängstigt nach Hause gekommen und berichteten von albtraumhaften Bildern. Mein Sohn war während der Aufführung den Tränen nahe.»

Die erwachsene Begleitperson habe die Aufführung mit den Kindern deshalb vorzeitig verlassen. «Beide Kinder hatten mehrere Stunden später und auch nach einer Nacht drüber schlafen noch Mühe, das Gesehene zu verarbeiten und einzuordnen.»

David Lagerqvist humpelt in «Ciao Ciao» als gruseliger Greis über die Bühne. Bild: zvg/Gregory Batardon

Den Mitgliedern der Basler Ballett-Compagnie, die im Stück mittanzen, schien bereits vor der Premiere klar zu sein, wie ihre Figuren auf die Kinder wirken können. So sagt Tänzerin Mikaela Kelly, die im Stück die böse Hexe verkörpert, in einem vom Theater veröffentlichten Video: «Ich hoffe, dass wir die Kinder nicht erschrecken. Wir müssen versuchen, unsere Rollen leichter und weniger angsteinflössend zu gestalten.»

«Positives, aber auch verdrossenes Feedback»

Sie hätten auf das Stück viele Rückmeldungen aus dem Publikum erhalten, sagen Anja Adam und Patrick Oes, die beim Theater Basel für den Bereich Theater Public verantwortlich sind. «Positives, begeistertes Feedback, aber ja, auch verdrossenes. Bisher sind vier Rückmeldungen von Familien eingegangen, die sich irritiert über die getroffene Altersempfehlung geäussert haben.»

Man nehme das Feedback sehr ernst und trete mit den Familien in Kontakt, um zu besprechen, wie es im Nachklang doch noch zu einer positiven Erfahrung kommen könnte. Das könne beispielsweise ein persönliches Kennenlernen der Künstlerinnen und Künstler sein oder eine Art spielerische Nachbereitung.

Testpublikum als Richtwert

Zur Erarbeitung der Altersempfehlungen wäge das Theater Basel inhaltliche Anforderungen, Tabus, Stückdauer und Spannungsbögen ab. Das Erstellen einer Altersempfehlung sei ein Prozess. «Wir haben eine grosse pädagogische Abteilung am Haus, in der sich für Oper, Schauspiel und Ballett pädagogische Expertise findet, mit der der Probenprozess begleitet wird.»

Zudem lade das Theater bei Stücken für Kinder immer wieder Testpublikum im entsprechenden Alter ein. «Das Feedback für ‹Ciao Ciao› war: ‹Ganz schön gruselig!› – gut oder schlecht gruselig? – ‹Gut gruselig!›.»

Kinder reagierten allerdings sehr unterschiedlich auf Bilder, Musik, Dunkelheit oder Figuren. Häufig verändere sich die Atmosphäre im Probenprozess, so auch bei ‹Ciao Ciao›. In solchen Fällen passe das Theater die Altersempfehlungen an. Auf der Website empfiehlt das Theater mittlerweile ein Mindestalter von sechs bis acht Jahren.

Theater bestimmen Altersgrenze selber

Fixe Regeln für ein Mindestalter bei Theaterstücken gibt es in der Schweiz nicht. Für Theaterstücke wäre eine Regelung parallel zu Kinofilmen zu aufwendig, sagt Roman Steiner, Geschäftsführer des Schweizerischen Bühnenverbands. «Filme werden meist in Kinos im ganzen Land parallel gespielt, und das mehrmals am Tag, während Wochen oder gar Monaten. Das ist bei Theaterstücken – von internationalen Produktionen wie Musicals einmal abgesehen – ganz anders.»

Ein Theaterstück werde, wenn es hochkomme, in derselben Form ein paar Dutzend Mal aufgeführt. «Da würde sich eine vorherige Vision mit einem Gremium, das eine Altersgrenze bestimmt, schlicht nicht lohnen», sagt Steiner. In der Regel würden Theater die Altersgrenze selber bestimmen. Hinweise darauf, dass ein Stück für Kinder und Jugendliche nicht geeignet sei, bekomme der Verband gelegentlich. «Ein grosses Problem ist das in meiner Wahrnehmung aber nicht.»

1 Kommentar Thomas Zweidler vor etwa einer Stunde 1 Empfehlung Immer wie weniger Theaterbesucher.Und immer wie "wahnisnnigere" Aufführungen.Es darf nichts mehr "Normales" - gar "Schönes" sein.Theaterverantwortliche machen Theater für sich selbst, nicht mehr fürs Publikum.Ich fordere mein Geld zurück für so eine Darbietung!Bis vors Gericht! 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen