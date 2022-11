Zoll: Deutsche Bauern können weiterhin Gemüse nach Basel liefern

Zoll Basler Regierungspräsidenten Beat Jans siegt im Gemüsestreit mit dem Bund: «Es war mir wichtig, hier nicht nachzugeben» Die Zollverwaltung wollte neue Richtlinien für den Marktverkehr in Kraft setzten. Das hätte Gemüsebauern aus dem Elsass oder Südbaden den Export nach Basel erschwert. Nun verzichtet der Bundesrat auf eine Anpassung. Zara Zatti Jetzt kommentieren Aktualisiert 03.11.2022, 17.36 Uhr

Zwei Monate vor seinem Rücktritt bereitet Ueli Maurer dem Basler Regierungspräsidenten Beat Jans noch eine Freude. In einem Brief teilt er Jans mit, dass die Richtlinien zum Marktverkehr nun doch nicht angepasst werden. Die Änderung durch die Zollverwaltung hätte zur Folge gehabt, dass Lieferungen landwirtschaftlicher Produkte aus dem grenznahen Elsass und Südbaden durch Abgaben und zusätzliche Formalitäten erschwert worden wären.

60 Jahre lang durften saisonale landwirtschaftliche Produkte aus grenznaher Produktion in einem vereinfachten Zollverfahren eingeführt und direkt an die Kunden auf Vorbestellung geliefert werden. Die drohende Anpassung bereitete Bauern aus dem Grenzgebiet Sorgen.

Die persönlichen Schicksale seien der Hauptgrund, wieso er sich so über seinen Erfolg freut, sagt Jans: «Die Bäuerinnen und Bauern aus der grenznahen Region liefern 1400 Tonnen Gemüse und Früchte im Jahr. Die drohende Anpassung führte bei ihnen zu Existenzängsten.» Aber auch die Gastronomiebetriebe in Basel wären betroffen gewesen: «Sie wollen Produkte aus der Region.»

Nicht von der Politik abgestützt

Die Anpassung wurde von der Zollverwaltung initiiert, «ich hatte das Gefühl, dass diese in keiner Art und Weise von der Politik abgestützt war», sagt Jans. Er begann sich umzuhören und merkte: «Eigentlich will das gar niemand. Deshalb war es mir auch so wichtig, hier nicht nachzugeben, bis wir das geklärt haben.»

Beat Jans gab nicht nach und leistete einige Überzeugungsarbeit. Die Basler Regierung gab ein Rechtsgutachten in Auftrag, um zu zeigen, dass die langjährig geübte Praxis im Dreiländereck nicht gegen das Zollgesetz verstösst. Dies war nämlich der Grund, wieso die Zollverwaltung die Anpassung überhaupt in Angriff nahm.

Das Rechtsgutachten eines Professors der Universität Basel kam zum Schluss, dass es sich bei der bisherigen Handhabung um ein Gewohnheitsrecht handelt. «Das kann man nicht ohne Grund abschaffen. Es zeigte sich, dass die Anpassung nicht zwingend ist», sagt Jans.

«Lieber Ueli»

Jans suchte auch den persönlichen Kontakt mit Ueli Maurer. So schrieb er ihm letztes Jahr einen Brief: «Lieber Ueli», fügte er der Anrede handschriftlich hinzu. Als die beiden sich an einem Anlass trafen, sprach Beat Jans den Bundesrat nochmals auf das Thema an. Hinzu kamen auch Gespräche mit Botschaftern, mit anderen Bundesräten und mit Bundesämtern. «All das hat zum jetzigen Erfolg beigetragen.»

Nun verzichtet der Bund darauf, Direktimporte aus der Grenzregion zu erschweren. Wie das Basler Präsidialdepartement am Donnerstag mitteilt, werden die neuen Richtlinien zum Marktverkehr bis auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Vorher wurde die Anpassung schon mehrmals verschoben.

Bundesrat Maurer teilte Beat Jans die frohe Botschaft in einem Schreiben Anfang dieser Woche mit. Der unerschwerte Export gilt aber nur für Produkte, die in Betrieben wachsen, die höchstens zehn Kilometer von der Landesgrenze entfernt sind.

Die Basler Regierung will dranbleiben

Jans zeigt sich über die Mitteilung des Bundesrats erfreut: «Ein weiteres Etappenziel ist erreicht, ich bin auch Bundesrat Ueli Maurer sehr dankbar.» Wichtig sei jetzt aber in einem weiteren Schritt die rechtliche Absicherung der heutigen Praxis. Damit diese in Zukunft nicht mehr in Frage gestellt werden kann.

Denn von einer Lösung will Jans noch nicht sprechen: «Es tritt 2024 nicht in Kraft und ist bis auf weiteres sistiert. Doch wir haben erfahren, dass die Frage im Rahmen einer Gesetzesrevision wieder aufgenommen werden soll. Dort könnten wir dann einfacher wieder Einfluss nehmen.»

