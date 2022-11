Zoll: Deutsche Bauern können weiterhin Gemüse nach Basel liefern

Zoll Bundesrat Ueli Maurer lenkt im Gemüse-Streit mit Beat Jans ein 2024 wollte der Bund neue Richtlinien für den Marktverkehr in Kraft setzten. Das hätte Gemüsebauern aus dem Elsass oder Südbaden den Export nach Basel erschwert. Nun verzichtet der Bundesrat auf eine Anpassung. Zara Zatti Jetzt kommentieren 03.11.2022, 11.03 Uhr

Frohe Botschaft für Gemüselieferanten aus dem grenznahen Deutschland und Frankreich: Die Richtlinien zum Marktverkehr bleiben vorerst gleich. zvg

Zwei Monate vor seinem Rücktritt bereitet Ueli Mauer dem Basler Regierungspräsidenten Beat Jans noch eine Freude. In einem Brief teilt er Jans mit, dass die Richtlinien zum Marktverkehr auf unbestimmte Zeit nicht angepasst werden. Es ging um die Änderung einer 60 Jahre alten Richtlinie durch die Zollverwaltung. Diese hätte zur Folge gehabt, dass Lieferungen landwirtschaftlicher Produkte aus dem grenznahen Elsass und Südbaden durch Abgaben und zusätzliche Formalitäten erschwert worden wären. Die Anpassung bereitete Bauern aus dem Grenzgebiet Sorgen, weil diese ihr Gemüse häufig an Restaurants, Märkte oder Privatpersonen in Basel liefern.

«Lieber Ueli»

Letztes Jahr schrieb Regierungspräsident Beat Jans Bundesrat Ueli Maurer sogar persönlich an: «Lieber Ueli», fügte er der Anrede handschriftlich hinzu. Nun verzichtet der Bund darauf, Direktimporte aus der Grenzregion zu erschweren. Wie das Basler Präsidialdepartement am Donnerstag mitteilt, werden die neuen Richtlinien zum Marktverkehr bis auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Vorher wurde die Anpassung mehrmals verschoben.

Bundesrat Maurer teilte Beat Jans die frohe Botschaft in einem Schreiben Anfang dieser Woche mit. Der unerschwerte Export gilt aber nur für Produkte, die in Betrieben wachsen, die höchstens zehn Kilometer von der Landesgrenze entfernt sind.

Die Basler Regierung will dranbleiben

Jans zeigt sich über die Mitteilung des Bundesrats erfreut: «Ein weiteres Etappenziel ist erreicht.» Wichtig sei jetzt aber in einem weiteren Schritt die rechtliche Absicherung der heutigen Praxis, damit diese in Zukunft nicht mehr in Frage gestellt werden kann. Nur so blieben die Marktfahrenden und Lieferantinnen und Lieferanten aus der grenznahen Nachbarschaft ein Teil dieser Stadt.

Dem Einlenken des Bundesrats ging einige Überzeugungsarbeit voraus: So wurde ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, Vorstösse im Nationalrat wurden eingereicht und das Thema wurde in grenzüberschreitenden Gremien zur Sprache gebracht.

