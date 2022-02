Zoo Basel Der Zolli freut sich über Nachwuchs bei den Schimpansen und den Schildkröten Ende Januar ist ein weibliches Neugeborenes namens «Tsangi» zur Schimpansengruppe gestossen. Nur wenige Tage später sind im Vivarium drei Strahlenschildkröten geschlüpft. Aimee Baumgartner 23.02.2022, 09.48 Uhr

Alle Affen sind Nesthocker – oder besser gesagt Traglinge. Sie werden vom Muttertier, später auch von Familienmitgliedern, getragen. Zoo Basel

Die Schimpansenmutter Garissa (13) ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Wie der Basler Zolli heute Mittwoch mitteilt, kam die kleine «Tsangi» am 29. Januar zur Welt. «Garissa und die ältere Schwester Ponima (4) kümmern sich hingebungsvoll um Tsangi. Sie ist ein kräftiger Nesthocker», so der Zolli. Schimpansen krallen sich von Geburt an im Fell der Mutter fest. Bis zu einem Alter von fünf Jahren darf ein Menschenaffenkind noch auf den Bauch oder den Rücken der Mutter flüchten.