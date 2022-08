Zolli verfüttert die eigenen Jungtiere an Krokodile

ZOO BASEL Jungtiere als Raubtierfutter: Der Zolli deckt den Futterbedarf mit der eigenen Zucht Der zoologische Garten schliesst den Nahrungskreislauf mit Ziegen und Schweinen. Die Todesrate von Tieren im Kinderzoo steigt zusätzlich durch zahlreiche Fehlgeburten. Rafael Hunziker Jetzt kommentieren 12.08.2022, 05.00 Uhr

Die Minipigs geniessen den grossen Auslauf im Zoo Basel. Bild: Torben Weber

Im Jahresbericht 2021 des Zoos Basel stiess die bz auf hohe Geburten- und Todeszahlen bei gewissen Tierarten. Beispielsweise wurden 32 sogenannte Minipigs geboren und im gleichen Jahr sind 30 dieser Tiere verstorben. Auch bei den Zwergziegen sind die Zahlen markant. Wie kommt die hohe Todesrate zu Stande und wofür benötigt der Basler Zoo die Tiere?

Die Aufzucht von Jungtieren sei ein natürliches Verhalten, welches für die Tiere wichtig sei und aus diesem Grund ermöglicht werden soll. Ausserdem möchte man den Besuchenden ein umfassendes, natürliches Verhalten der Tiere zeigen, welches auch die Fortpflanzung beinhaltet. Deshalb nähme die Zucht einen wichtigen Platz ein im Zolli.

Die hohen Geburtszahlen bei den Minipigs lassen sich mit den natürlichen Umständen ihrer Fortpflanzung erklären. Ein Minipig sei nur knapp vier Monate trächtig und gebäre jeweils einen grossen Wurf. Über zehn Ferkel seien keine Seltenheit. Die Zwergziegen werden im Herbst von einem Zuchtbock gedeckt. 2021 haben neun Ziegen 14 Junge zur Welt gebracht, teilt eine Sprecherin mit.

Die Zwergziegen locken junge Besucherinnen und Besucher in den Kinderzoo. Bild: Torben Weber

Fehlgeburt, Krankheit und Schlachtung

Die hohe Anzahl an Todesfällen sei auf verschiedene Faktoren zurückzuführen. Die Minipig-Mutter Nera hatte im Jahr 2021 grosse Geburtsprobleme. Von den 32 Jungtieren wurden 14 tot geboren, zwölf seien in den Tagen nach der Geburt verstorben und eines musste unmittelbar eingeschläfert werden. Neben den beiden Tieren, welche an private Halter abgegeben wurden, ist lediglich Savia im Basler Zoo verblieben.

Ein Teil der Jungtiere wird im eigenen Haus als Futter für gewisse Raubtiere gebraucht. In der zooeigenen Metzgerei werden die Tiere fachgerecht geschlachtet. «Junge Zwergziegen sind für die Fütterung von Geparden oder jungen Schneeleoparden geeignet, Minipigs werden in der Regel an die Krokodile verfüttert», sagt die Sprecherin. 2021 wurden acht Zwergziegen verfüttert. Für dieses Jahr seien drei eingeplant.

Verfüttert werden die Tiere, welche keinen anderen Platz fänden. Tiere aus dem Kinderzoo, zu welchem die Minipigs und die Zwergziegen gehören, gebe der Zolli an private Halterinnen und Halter oder an andere Tierpärke in der Schweiz ab. Von den 13 geborenen Zwergziegen in diesem Jahr seien bereits sieben abgegeben. Zwei weiter folgen in den nächsten Wochen.

Der Tod gehört zum Leben

Die Verfütterung von ganzen Tieren schliesse nicht nur den Nahrungskreislauf, sondern sei auch förderlich für die Gesundheit der Raubtiere. «Innere Organe sind reich an Mineralstoffen und Vitamine, Fell und Sehnen haben einen hohen Anteil an Nahrungsfasern, Knochen enthalten Calcium», sagt die Sprecherin. Die Ganzkörperfütterung sei ausserdem eine gute Beschäftigung für die Tiere.

Die Kinder, welche im Kinderzoo mitarbeiten, wissen, dass ein Teil der Jungtiere verfüttert wird. Der Nahrungskreislauf und auch die Themen Sterben und Tod würden von den Tierpflegenden angesprochen und seien Teil der Bildungsarbeit. Die Kinder würden die Gründe gut verstehen, sagt die Sprecherin.

