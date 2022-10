Basel: Das sind die neuen Erweiterungspläne des Basler Zollis

Zoologischer Garten «Das Ozeanium ist vom Tisch»: Das sind die neuen Erweiterungspläne des Basler Zollis Der Zoologische Garten testet, wie er nördlich und südlich ausbauen kann. Was mit dem gewonnenen Platz passiert, ist noch offen. Rafael Hunziker Jetzt kommentieren 20.10.2022, 16.20 Uhr

Das «Steinemannhaus» rechts hinter den Fahnen steht dem Ausbau im Weg. Roland Schmid

Der Basler Zolli will wachsen. Um dieses Ziel umsetzen zu können, lanciert der Zoologische Garten eine Testplanung. Im Fokus der Vergrösserung steht der nördlich gelegene Parkplatz in der Stadt Basel und die südlich gelegene Schutzmatte auf Binninger Boden. Die Gesamtplanung des Ausbaus ist ein Langzeitprojekt im Rahmen von 25 Jahren, verkündet der Zolli an der Pressekonferenz am Donnerstag.

«Wir wollen den Zolli noch näher an die Stadt bringen», sagt Olivier Pagan, Direktor des Zoo Basel. Mit der Umnutzung des jetzigen Parkplatzes sei dies möglich. Damit dieses Ziel realisiert wird, müsse in einem ersten Schritt das neue Parkhaus am Erdbeergraben gebaut werden. Das Baurecht und die Baubewilligung für dieses Vorhaben hat der Zolli bereits. Der aktuelle Baustart ist nach diversen Verzögerungen voraussichtlich 2024.

Südlich des Zollis soll die Schutzmatte das Gelände vergrössern. Der Zoo Basel nutzt dieses Gelände bereits heute. Momentan wird aus diesem Areal Futter angebaut und es stehen Ausweichgehege für Tiere zur Verfügung. Beispielsweise sind die Vögel, welche auf die Fertigstellung des neuen Vogelhauses warten, dort untergebracht. Für die Öffentlichkeit ist das Areal nicht zugänglich. Der Basler Zoo hat das Baurecht bis 2070.

Aufgrund der innerstädtischen Lage ist das Wachstum nur an zwei Standorten möglich: im Norden auf dem Zoo-Parkplatz und im Süden auf der Schutzmatte. Zoo Basel

Ausgang unbekannt

In Zukunft soll auch die Schutzmatte für Besuchende offenstehen. Welche Tiere oder Projekte zu sehen sein werden, ist sowohl auf der Schutzmatte, wie auch auf dem Parkplatz noch nicht bekannt. «Wir wollen die Neuerungen der Öffentlichkeit nicht enthalten, auch wenn wir noch nicht viel wissen», sagt Pagan. Sicher nicht kommt das von der Bevölkerung abgelehnte Ozeanium an eine der neuen Stellen. «Das Ozeanium ist vom Tisch», sagt Pagan.

Das geplante Ozeanium wurde 2019 mit knapp 55 Prozent von der Basler Stimmbevölkerung abgelehnt. Zvg

Mit der Testplanung wurde ein Ideenwettbewerb gestartet. Der Ausgang sei offen. Ziel sei es, mögliche Umsetzungen, für die Einbindung der geplanten Orte in den Zolli zu sammeln, und später umzusetzen. Schwierigkeiten gibt es beispielsweise beim «Steinemannhaus». Der alte Eingang steht zwischen dem heutigen Zolli und dem Parkplatz. «Dieses Gebäude muss sich irgendwie in Luft auflösen», sagt Pagan. Ob das Gebäude abgerissen wird, könne man heute noch nicht sagen.

Ein neuer Eingang fürs Baselbiet

Die Frage des Zugangs stellt sich auch auf der Binninger Seite. Möglich sei ein Steg unter dem Dorenbachviadukt. Weil darunter noch Autos für die Anlieferung fahren müssen, brauche der Steg eine gewisse Höhe. Damit man im Binninger Teil wieder auf den Boden kommt, sei ein neues Haus mit einem Lift und einer Rampe eventuell sinnvoll, sagt Heidi Rodel, Projektleiterin des Zoo Basel. Die konkrete Ausgestaltung sei aber Teil der Testplanung. Erwünscht sei ein neuer Eingang in den Zolli von Binningen aus.

Der Zoo Basel hofft, dass er zum 150-jährigen Jubiläum 2024 konkrete Pläne für die Vergrösserung präsentieren kann, sagt Pagan. Die neuen Gebiete würden es dem Zolli ermöglichen, freier zu denken. Zurzeit gehe aufgrund der räumlichen Begrenzung eine Umgestaltung immer auf Kosten eines anderen Geheges. Dieser «Dominoeffekt» soll mit den zusätzlichen Flächen zumindest teilweise gebrochen werden können.

