Zolli Basel lanciert in Kooperation mit Basel Tourismus Postelauf

Zoologischer Garten Zolli lanciert Postenlauf für «Binggis»mit Basel Tourismus Am Mittwoch beginnt der Verkauf für den Postenlauf «Basil im Zolli». Auch sind neu Zolli-Tickets und Shop-Artikel am Infostand von Basel Tourismus im Stadtcasino erhältlich. Salomé Lang 13.07.2022, 12.22 Uhr

Der Postenlauf führt die Kinder durch den Zolli, wo sie Fragen ausfüllen und ein Lösungswort suchen. Zoo Basel

Der Zoo Basel hängt sich bei Basel Tourismus unter: In Kooperation lancieren sie den Postenlauf «Basil im Zolli» für Sechs- bis Zehnjährige und verkaufen an der Tourist Information im Stadtcasino am Barfüsserplatz neu Zoo-Tickets und eine Auswahl an Zolli-Shop-Artikeln. Der Verkauf für den Postenlauf beginnt am Mittwoch, wie der Zoo Basel mitteilt, und erfolgt ausschliesslich über die Internetseite sowie den Standort im Stadtcasino von Basel Tourismus. Pro Kind kostet er 25 Franken, inklusive Material und Zolli-Glace.